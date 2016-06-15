Волшебный лес Кайсы, 2016

Жанр: документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Кинорежиссер Катя Гаурилофф нашла настоящий клад в виде хорошо сохранившихся 16мм кинопленок принадлежащих ее бабушке Кайсе, легендарной сказительнице. Она нашла эти бесценные фильмы, снятые в 1930-1960-х годах русско-швейцарским автором Робертом Кротте, который жил с Кайсой в 1930-х годах, и испанским фотографом Энрике Мендесом. Исторические кадры, дополненные современной анимацией, создают поэтический, живой портрет обаятельной женщины, которая проявила настоящее мужество, когда Вторая мировая война вынудила ее семью навсегда покинуть свои земли. Развернуть 7.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 15 июня 2016 Режиссер Катя Гаурилофф Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат