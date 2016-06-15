Волшебный лес Кайсы, 2016

Кинорежиссер Катя Гаурилофф нашла настоящий клад в виде хорошо сохранившихся 16мм кинопленок принадлежащих ее бабушке Кайсе, легендарной сказительнице. Она нашла эти бесценные фильмы, снятые в 1930-1960-х годах русско-швейцарским автором Робертом Кротте, который жил с Кайсой в 1930-х годах, и испанским фотографом Энрике Мендесом. Исторические кадры, дополненные современной анимацией, создают поэтический, живой портрет обаятельной женщины, которая проявила настоящее мужество, когда Вторая мировая война вынудила ее семью навсегда покинуть свои земли.