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Волшебный лес Кайсы
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Kuun metsän Kaisa

Волшебный лес Кайсы, 2016

2016 / Финляндия
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Кинорежиссер Катя Гаурилофф нашла настоящий клад в виде хорошо сохранившихся 16мм кинопленок принадлежащих ее бабушке Кайсе, легендарной сказительнице. Она нашла эти бесценные фильмы, снятые в  1930-1960-х годах русско-швейцарским автором Робертом Кротте, который жил с Кайсой в 1930-х годах, и испанским фотографом Энрике Мендесом. Исторические кадры, дополненные современной анимацией, создают поэтический, живой портрет обаятельной женщины, которая проявила настоящее мужество, когда Вторая мировая война вынудила ее семью навсегда покинуть свои земли.

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 15 июня 2016
Режиссер
Катя Гаурилофф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебный лес Кайсы 1 постер
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28 июля 2017 11:20
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