Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "13 изгнаний дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клянусь Шивой Клянусь Шивой
Киноафиша Фильмы Клянусь Шивой Клянусь Шивой, 2016: актеры и роли
Shivaay Клянусь Шивой 2016 / Индия
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Клянусь Шивой, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аджай Девган Аджай Девган Ajay Devgn
В ролях
Аджай Девган Аджай Девган Ajay Devgn Эбигейл Имс Вир Дас Вир Дас Vir Das Гириш Карнад Girish Karnad Саурабх Шукла Saurabh Shukla Роберт Маазер Роберт Маазер Robert Maaser
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши