ShivaayШивай не имеет никакого ранга, полковник сэр. В эти горы приходят два типа людей. Первые — те, кто ищет самого себя, и вторые — те, кто ищет ИМЕННО ЕГО. Я рад помогать таким людям. Когда вам понадобится помощь, я всегда помогу.
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ShivaayТе, кто живут в низинах, всегда нуждаются в помощи тех, кто живёт в горах.
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OlgaПочему бы тебе не поехать со мной в Болгарию?
ShivaayШивай не сможет выжить нигде, кроме Гималаев.
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Anushka's FatherКто-то должен постоять за этих потерянных детей, иначе как они смогут вернуться домой?
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WahabЭто тот самый мост? Добро пожаловать. «Дядя» Гугл поможет тебе только до этого момента. Чтобы идти дальше, тебе нужен Вахаб.