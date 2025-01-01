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Киноафиша Фильмы Клянусь Шивой Цитаты из фильма Клянусь Шивой

Цитаты из фильма Клянусь Шивой

Shivaay Шивай не имеет никакого ранга, полковник сэр. В эти горы приходят два типа людей. Первые — те, кто ищет самого себя, и вторые — те, кто ищет ИМЕННО ЕГО. Я рад помогать таким людям. Когда вам понадобится помощь, я всегда помогу.
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Shivaay Те, кто живут в низинах, всегда нуждаются в помощи тех, кто живёт в горах.
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Olga Почему бы тебе не поехать со мной в Болгарию?
Shivaay Шивай не сможет выжить нигде, кроме Гималаев.
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Anushka's Father Кто-то должен постоять за этих потерянных детей, иначе как они смогут вернуться домой?
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Wahab Это тот самый мост? Добро пожаловать. «Дядя» Гугл поможет тебе только до этого момента. Чтобы идти дальше, тебе нужен Вахаб.
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