Шивай не имеет никакого ранга, полковник сэр. В эти горы приходят два типа людей. Первые — те, кто ищет самого себя, и вторые — те, кто ищет ИМЕННО ЕГО. Я рад помогать таким людям. Когда вам понадобится помощь, я всегда помогу.