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Вир Дас
Вир Дас
Vir Das
О персоне
Фильмография
Вир Дас
Vir Das
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Дата рождения
31 мая 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Дехрадун, Индия
Рост
168 см
Биография Вира Даса
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Фильмография Вира Даса
Клянусь Шивой
боевик, триллер, драма, приключения
2016, Индия
6.0
Обратная сторона брака
комедия, мелодрама
2014, Индия
5.0
Иди, Гоа больше нет
комедия, ужасы
2013, Индия
6.0
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