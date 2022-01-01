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Путь через Дунай
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Путь через Дунай, 1989

1989 / Чехословакия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Действие происходит на рубеже 1939-1940 годов на новой границе между нацистской Германией, Словакией и Венгрией. Молодой словак Виктор Леса возит на поезде из Словакии почту до крупного железнодорожного узла Люнденбург (бывший Бржецлав), где на ночной сортировке трудятся его хорошие знакомые, среди них и моравский еврей-полукровка Франтишек Тихачек. Однажды ребята учинили злую шутку с военной корреспонденцией, о чем прознало гестапо. Виктору и Францику удается сбежать в Словакию, но и там им оставаться было опасно, дальнейший путь — через Дунай в Венгрию, в Будапешт, оттуда в Югославию и куда-то еще.. На своем трудном, исключительно опасном и трагичном пути им будут помогать много разных людей, и не всегда бескорыстно.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 28 августа 1989
Режиссер
Милослав Лютер
В ролях
Роман Лукнар
Владимир Хайду
Джорджиана Тарьян
Все актеры и съемочная группа
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