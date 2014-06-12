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Krok do tmy

Шаг в темноту, 2014

2014 / Словакия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 12 июня 2014
Возраст 18+
Режиссер
Милослав Лютер
В ролях
Кристина Бокова
Мирослав Донутил
Зденек Дворак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шаг в темноту 1 постер
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