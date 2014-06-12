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Шаг в темноту
Krok do tmy
Шаг в темноту, 2014
2014 / Словакия
6.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
драма
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6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
12 июня 2014
Возраст
18+
Режиссер
Милослав Лютер
В ролях
Кристина Бокова
Мирослав Донутил
Зденек Дворак
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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