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Алонсо Кинг — Поэт Танца
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Alonzo King — Poet of Dance

Алонсо Кинг — Поэт Танца, 2012

2012 / США
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О фильме

Откройте для себя биографию Алонсо Кинга, сына известного афро-американского гражданского активиста, который нашел путь самовыражения в танце. Алонсо Кинг оказал значительное влияние на современный балет и то, каким мы его видим сегодня. На протяжении своей карьеры он уже успел сделать совместные проекты с Шведским Королевским Балетом, Балетом Мориса Бежара, Гонконгским Балетом и многими другими. В 1982 году в Сан-Франциско он основал собственную труппу — Alonzo King LINES Ballet, руководствуясь идеей почерпнуть новый творческий потенциал из классического балета. Кинг создает свои хореографические композиции на музыку Генделя, Пуленка и Стравинского, также использует музыку джазовых композиторов, например Фараона Сандерса или музыку композиторов и исполнителей world music — Хамза Эль Дина или Закира Хуссейна. Сочетая современный танец и классический балет, он сравнивает выстраивание отношений между хореографом и танцовщиком с написанием песни. Фильм показывает Алонсо не просто учителем, но и главным вдохновителем танцевальной труппы. Его специфический подход к танцу объясняет зрителю, что быть учеником «поэта танца» — это особенный и уникальный опыт для каждого артиста.

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Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Марита Стокер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алонсо Кинг — Поэт Танца 1 постер
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