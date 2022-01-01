Алонсо Кинг — Поэт Танца, 2012

Откройте для себя биографию Алонсо Кинга, сына известного афро-американского гражданского активиста, который нашел путь самовыражения в танце. Алонсо Кинг оказал значительное влияние на современный балет и то, каким мы его видим сегодня. На протяжении своей карьеры он уже успел сделать совместные проекты с Шведским Королевским Балетом, Балетом Мориса Бежара, Гонконгским Балетом и многими другими. В 1982 году в Сан-Франциско он основал собственную труппу — Alonzo King LINES Ballet, руководствуясь идеей почерпнуть новый творческий потенциал из классического балета. Кинг создает свои хореографические композиции на музыку Генделя, Пуленка и Стравинского, также использует музыку джазовых композиторов, например Фараона Сандерса или музыку композиторов и исполнителей world music — Хамза Эль Дина или Закира Хуссейна. Сочетая современный танец и классический балет, он сравнивает выстраивание отношений между хореографом и танцовщиком с написанием песни. Фильм показывает Алонсо не просто учителем, но и главным вдохновителем танцевальной труппы. Его специфический подход к танцу объясняет зрителю, что быть учеником «поэта танца» — это особенный и уникальный опыт для каждого артиста.