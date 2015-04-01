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Замок из песка
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Les châteaux de sable

Замок из песка, 2015

2015 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов
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О фильме

Элеонор 30 лет. Она недавно потеряла своего отца, который завещал ей дом на севере полуострова Бретань, омываемого водами Ла-Манша. Она — фотограф, завоевавший определенный успех, но ее дела не идут так хорошо, как раньше. Ей нужно обязательно продать этот дом. Она приезжает туда с Самюэлем, который еще недавно был ее спутником, и с которым она рассталась. Она чувствует себя не в состоянии отправиться в этот дом сама, куда она еще ни разу не вернулась после смерти отца. Элеонор играет с огнем. Она понимает, что их отношения не наладились, даже если у нее уже были некоторые любовные приключения после разрыва, а Самюэль теперь живет с Лор. Клер Андре, агент по недвижимости, организовывает визиты в течение тех двух дней, которые Элеонор и Самюэль проведут в доме. Это будет очень неожиданный, необычный уикенд для троих, богатый сюрпризами и эмоциями, напряженными ситуациями, воспоминаниями и разборками, меланхолией и абсурдом, после которого и Элеонор, и Самюэль неизбежно изменятся.

6.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 апреля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Оливье Джехан
В ролях
Эмма де Кон
Янник Ренье
Джинн Роза
Джинн Роза
Кристин Брюше
Пол Бэнди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Замок из песка 2 постера
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