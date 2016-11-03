24 снега, 2015

Перед вами второй полнометражный фильм режиссёра Михаила Барынина ("Счастливые люди: Тува") - "24 снега". Действие этой документальной картины развернётся там, где температура достигает -60 и всё покрыто вечной мерзлотой. Именно там живёт и работает главный герой Сергей, который больше всего на свете любит своё дело - коневодство. Практически всё время он находится в тундре в дали от дома, навещая семью по праздникам и периодически принося им мясо. Из-за этого его связь с близкими начинает угасать. Но именно здесь, в полном одиночестве и в окружении табуна, он по-настоящему счастлив.
Картина "24 снега" поведает о сложной, однако удивительной и уникальной человеческой судьбе, заключённой в быт, совершенно не похожий на тот, к которому все так привыкли.
- Фильм получил награды на следующих фестивалях: IV Якутский международный кинофестиваль, 38-ой Московский международный кинофестиваль, XV Международный Байкальский кинофестиваль «Человек и природа» и Международный фестиваль Флаэртиана
-.Съёмки ленты "24 снега" прошли в Булунском, Эвено-Бытантайском, Оймяконском, Хангаласском и Верхоянском усулах
- Во время работы над фильмом съёмочной группе удалось застать Якутию во все времена года
- Все средства на съёмки картины поступили от якутского предпринимателя Егора Макарова
Герой картины, коневод Сергей, большую часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом он всё больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьёй лишь несколько раз в году. Сергей чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьёй. Изнуряющий быт севера ставит человека перед самым сложным вопросом: кто он на самом деле?