Я думал, что хотя ты и пыталась скрыть это прошлой ночью, я видел, что тебе грустно, и знал, как тебя развеселить, а ты попросила меня уйти. Не понимаю, зачем ты меня прогнала — ты снова была грустной, а я знал, как это исправить.