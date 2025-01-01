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Мисс Стивенс
Цитаты из фильма Мисс Стивенс
Цитаты из фильма Мисс Стивенс
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Цитаты
[Последние слова]
Billy
Кто-то должен заботиться и о тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy
Я думал, что хотя ты и пыталась скрыть это прошлой ночью, я видел, что тебе грустно, и знал, как тебя развеселить, а ты попросила меня уйти. Не понимаю, зачем ты меня прогнала — ты снова была грустной, а я знал, как это исправить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miss Stevens
Я не могу сейчас просто уйти от тебя.
Billy
Тогда уйду я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy
Марго уверена, что ты лесбиянка.
Miss Stevens
Извините.
Billy
Извиняюсь. Это... было неуместно.
[пауза]
Billy
Но ты... ты же не такая, правда?
Miss Stevens
Это тоже неуместно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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