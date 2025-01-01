Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мисс Стивенс Цитаты из фильма Мисс Стивенс

Цитаты из фильма Мисс Стивенс

[Последние слова]
Billy Кто-то должен заботиться и о тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Я думал, что хотя ты и пыталась скрыть это прошлой ночью, я видел, что тебе грустно, и знал, как тебя развеселить, а ты попросила меня уйти. Не понимаю, зачем ты меня прогнала — ты снова была грустной, а я знал, как это исправить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miss Stevens Я не могу сейчас просто уйти от тебя.
Billy Тогда уйду я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Марго уверена, что ты лесбиянка.
Miss Stevens Извините.
Billy Извиняюсь. Это... было неуместно.
[пауза]
Billy Но ты... ты же не такая, правда?
Miss Stevens Это тоже неуместно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше