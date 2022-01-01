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Под небесами
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Асман алдында

Под небесами, 2015

2015 / Киргизия
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О фильме

Фильм «Под небесами» — это современная версия библейского рассказа о Каине и Авеле, которая повторяется в отдаленном горном селе.В центре сюжета авторского художественного фильма — драматическое повествование о взаимоотношениях двух братьев: запутавшегося в своем эгоизме старшего брата Керима и справедливого младшего Амана, а также об их матери и простой сельской девушке по имени Салтанат. У Керима и Амана целый клубок противоречивых чувств, и оба влюблены в героиню. Если Аман тайно переживает свои чувства, то эгоистическая любовь Керима к Салтанат настолько сильна, что эмоции захлестывают разум.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Дальмира Тилепбергенова
В ролях
Таалайкан Абазова
Асан Аманов
Мунара Доронбекова
Марат Ибраев
Нурджигит Канаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Под небесами 1 постер
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