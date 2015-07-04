Небесное кочевье, 2015

Семья кочевников живет в отдаленных высоких горах Кыргызстана: старый табунщик Табылды, его старая жена Карачач, их невестка Шайыр и их 7-летняя внучка Умсунай. Старший сын Шайыр, Улан, учится в городе и навещает их только во время летних каникул. Муж Шайыр давно умер, он был унесен рекой. Шайыр решила остаться в семье благодаря ее невероятной привязанности к этой замечательной, уже родной, земле, этому народу…



Они держат лошадей, жизнь идет своим чередом на фоне прекрасных пейзажей горного ущелья. Но еще один обитатель этих мест появляется в жизни Шайыр. Метеоролог Ермек, станция которого находится недалеко от дома пастуха…