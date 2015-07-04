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Небесное кочевье
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Sutak

Небесное кочевье, 2015

2015 / Киргизия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Семья кочевников живет в отдаленных высоких горах Кыргызстана: старый табунщик Табылды, его старая жена Карачач, их невестка Шайыр и их 7-летняя внучка Умсунай. Старший сын Шайыр, Улан, учится в городе и навещает их только во время летних каникул. Муж Шайыр давно умер, он был унесен рекой. Шайыр решила остаться в семье благодаря ее невероятной привязанности к этой замечательной, уже родной, земле, этому народу…

Они держат лошадей, жизнь идет своим чередом на фоне прекрасных пейзажей горного ущелья. Но еще один обитатель этих мест появляется в жизни Шайыр. Метеоролог Ермек, станция которого находится недалеко от дома пастуха…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 июля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Мирлан Абдыкалыков
В ролях
Таалайкан Абазова
Табалды Актанов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Небесное кочевье 1 постер
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