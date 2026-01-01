Оповещения от Киноафиши
DOKer Shorts #2

DOKer Shorts #2

DOKer Shorts #2 18+
О фильме

Эта подборка киноработ посвящена формированию подростка: в фильмах «Восточная Одиссея», снятом в Южной Корее, «История» из Турции, «Омния» из Арабских Эмиратов показывается, как по разному в различных странах складываются судьбы тинэйджеров. Название российского фильма «Два детства», который будет показан в качестве национальной премьеры, говорит само за себя. Омния (9 мин., режиссер Амена Эль Новайс) Омния — молодая египтянка. Она все еще не может забыть о том, что с ней произошло в раннем детстве. Она рассказывает об этом открыто, спокойно и метафорично. Мы чувствуем то, что чувствует она. Хотя, кажется, ни разу не видим ее лица. Два детства (26 мин., режиссер Владимир Головнев) Документальное наблюдение за жизнью старшеклассников в канун юбилея Победы. Фильм об обратной стороне патриотизма. История (24 мин., режиссер Мухаммет Беяздаг) Документальный фильм, который открывает двери в мир детских браков с точки зрения детей-женихов. Восточная Одиссея (30 мин., режиссер Стефан Каас) Очень амбициозный мальчик по имени Мэтто пытается не только стать чемпионом мира по тхэквондо, но и выучиться в Кембридже. В течение трех лет он изо всех сил старается приблизиться к своим целям. Этот фильм — юмористическая дань уважения недосягаемой мечте.

Страна Россия / Турция / Южная Корея / Нидерланды / ОАЭ
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Режиссер
Амена Эль Новайс
Владимир Головнев
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

