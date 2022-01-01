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Маленький принц Маленький принц
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Маленький принц, 2015

2015 / Россия
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О фильме

В маленьком поселке на склонах бывших угольных шахт многодетный отец Олег Павлов экранизирует «Маленького принца» Экзюпери. Камера - самая дешевая, купленная на пенсию. В ролях – Олег и его четверо детей. Два года съемок и монтажа – и журналисты со всей России мчат в гости к удивительной творческой дружной семье. Но семья никогда не зовет отца за стол. Дети отказываются ехать на премьеру фильма. А сам Олег не выходит проводить старшую дочь, когда та уезжает жить в другой город. Он просто спит. И никто его не будит.

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Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Фильм находится в подборках
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Постер фильма Маленький принц 1 постер
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