Edward 'Ned' Faraday
Где Джонни? Ты же не жила здесь уже несколько месяцев. Что произошло?
Edward 'Ned' Faraday
Что ты имеешь в виду — неверна?
Helen Faraday, aka Helen Jones
Я собиралась врать об этом. Деньги, которые тебе нужны были — я получила их не так, как говорила. Мне их дал один мужчина.
Edward 'Ned' Faraday
Его зовут Таунсенд?
Edward 'Ned' Faraday
Значит, когда ты говорила, что директор дал тебе аванс и повысил зарплату...
Edward 'Ned' Faraday
Зачем ты так сделала?
Edward 'Ned' Faraday
Наверное, мне стоит быть тебе благодарным. Сколько я должен тебе и ему за свою жизнь?
Edward 'Ned' Faraday
Сколько сверх полутора тысяч, что я дал тебе? Сколько?
Edward 'Ned' Faraday
Я позабочусь, чтобы ты всё вернула. Это несложно, правда?
Edward 'Ned' Faraday
Ну и что дальше?
Edward 'Ned' Faraday
Продолжим, как прежде, да? Ты спасла мне жизнь, и я этому очень рад. Пойдём поблагодарим этого джентльмена за его доброту, или хочешь, чтобы я его пристрелил? Ох, неважно. Он ни в чём не виноват. Как только я скрылся из виду, ты бросилась к первому, кто мог дать тебе то, чего не мог я. Теперь меня удивляет только одно — зачем ты хочешь вернуться ко мне.
Edward 'Ned' Faraday
А, верни сюда Джонни и убирайся. Давай! Чего ждёшь?
Edward 'Ned' Faraday
Ты была отвратительной матерью для него. Ты с ним покончила. Закон отдаст его мне, если ты не сделаешь этого сама. Если ты и твой друг попытаетесь бороться за него, я отнесу дело в суд, и ты скоро узнаешь, кто имеет право на опеку над ребёнком.
Edward 'Ned' Faraday
Не будем спорить, Хелен. Джонни — всё, что у меня осталось. Приведи его сюда или скажи, где он, и я сам его заберу!