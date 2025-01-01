Edward 'Ned' Faraday Где Джонни? Ты же не жила здесь уже несколько месяцев. Что произошло?

Helen Faraday, aka Helen Jones Если бы кто-то сказал, что я была тебе неверна, ты поверил бы?

Edward 'Ned' Faraday Что ты имеешь в виду — неверна?

Helen Faraday, aka Helen Jones Я собиралась врать об этом. Деньги, которые тебе нужны были — я получила их не так, как говорила. Мне их дал один мужчина.

Edward 'Ned' Faraday Его зовут Таунсенд?

Helen Faraday, aka Helen Jones Это не важно.

Edward 'Ned' Faraday Значит, когда ты говорила, что директор дал тебе аванс и повысил зарплату...

Helen Faraday, aka Helen Jones Это была ложь.

Edward 'Ned' Faraday Зачем ты так сделала?

Helen Faraday, aka Helen Jones Как ещё я могла так быстро достать деньги?

Edward 'Ned' Faraday Наверное, мне стоит быть тебе благодарным. Сколько я должен тебе и ему за свою жизнь?

Edward 'Ned' Faraday Сколько сверх полутора тысяч, что я дал тебе? Сколько?

Edward 'Ned' Faraday Я позабочусь, чтобы ты всё вернула. Это несложно, правда?

Edward 'Ned' Faraday Ну и что дальше?

Helen Faraday, aka Helen Jones Я здесь, если ты меня хочешь.

Edward 'Ned' Faraday Продолжим, как прежде, да? Ты спасла мне жизнь, и я этому очень рад. Пойдём поблагодарим этого джентльмена за его доброту, или хочешь, чтобы я его пристрелил? Ох, неважно. Он ни в чём не виноват. Как только я скрылся из виду, ты бросилась к первому, кто мог дать тебе то, чего не мог я. Теперь меня удивляет только одно — зачем ты хочешь вернуться ко мне.

Helen Faraday, aka Helen Jones Я люблю тебя, Нед.

Edward 'Ned' Faraday А, верни сюда Джонни и убирайся. Давай! Чего ждёшь?

Helen Faraday, aka Helen Jones Ты отберёшь у меня Джонни?

Edward 'Ned' Faraday Ты была отвратительной матерью для него. Ты с ним покончила. Закон отдаст его мне, если ты не сделаешь этого сама. Если ты и твой друг попытаетесь бороться за него, я отнесу дело в суд, и ты скоро узнаешь, кто имеет право на опеку над ребёнком.

Helen Faraday, aka Helen Jones Я была хорошей матерью для Джонни.

Edward 'Ned' Faraday Не будем спорить, Хелен. Джонни — всё, что у меня осталось. Приведи его сюда или скажи, где он, и я сам его заберу!