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Киноафиша Фильмы Белокурая Венера Цитаты из фильма Белокурая Венера

Цитаты из фильма Белокурая Венера

Edward 'Ned' Faraday Доктор Пирс, у меня к вам довольно необычная просьба. Я хочу продать вам своё тело.
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Dan O'Connor Значит, вот та самая девчонка, о которой ты звонил. Где ты её подцепил?
Ben Smith Я наткнулся на неё давным-давно. Приберёг для такого случая.
Dan O'Connor Она умеет петь? Мне нужен вокалист.
Ben Smith Если припрёт — споёт. Кто не умеет?
Dan O'Connor У меня уже одна красавица голову мне морочит. Не знаю, смогу ли ещё одну взять.
Ben Smith Ладно, ладно. У меня есть три-четыре места, куда могу пристроить эту даму без проблем. Пошли, детка.
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Edward 'Ned' Faraday [Хелен говорит по-немецки] Извините, мадемуазель, но я ни слова не понимаю.
Helen Faraday, aka Helen Jones Не могли бы вы уйти?
Edward 'Ned' Faraday О, вы говорите по-английски. Весьма неожиданно. Вы что, только что из Америки? Довольно длинный заплыв, не правда ли?
Helen Faraday, aka Helen Jones Уйдете?
Edward 'Ned' Faraday Какая у вас милая страна. Мне даже в голову приходит остаться здесь навсегда.
Helen Faraday, aka Helen Jones Не могли бы вы сказать, когда это кончится? Вам должно быть стыдно.
Edward 'Ned' Faraday Раз вы на это указали, пожалуй, и вправду стыдно.
Helen Faraday, aka Helen Jones Пожалуйста, нам надо вернуться в театр к шести. Иначе мы все потеряем свои места.
Edward 'Ned' Faraday Мы бы не стали причиной такого. Но если мы уйдём, вы с друзьями не встретите нас после шоу, чтобы перекусить?
Helen Faraday, aka Helen Jones Ни за что.
Edward 'Ned' Faraday Ну что ж, моя маленькая водяная нимфа, остаёмся.
Helen Faraday, aka Helen Jones Ох, ты, пожалуй, самый невыносимый человек, которого я когда-либо встречала!
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Такси Белль Хупер Так ты и есть та самая Белокурая Венера. Не говори, что сама додумалась до этого прозвища.
Хелен Фарадей, а также Хелен Джонс Нет. Мистер О'Коннор сказал, что это поможет в моей работе.
Такси Белль Хупер Конечно, он так сказал. Ему не пришлось придумывать имя для меня, когда я помогала сделать это место известным. Меня зовут Такси Белль Хупер. Просто Такси.
Хелен Фарадей, а также Хелен Джонс Ты берёшь плату за первый километр?
Такси Белль Хупер Ты хочешь прокатиться со мной? Не пойми неправильно. Меня зовут Такси, потому что я ни на чем другом не езжу. Безопасность прежде всего — мой девиз. Хорошие пьяные друзья — всегда плохие водители... Значит, беру плату за первый километр.
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Joe, Hiker Я закончил. Просто закопай меня листьями и скажи маме, что я умер с её именем на губах.
🧡
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Nick Townsend Привет, Хелен.
Helen Faraday, aka Helen Jones Что ж, если это не сам старый Ник. Я и думала, что ты когда-нибудь появишься.
Nick Townsend Если это сон, Хелен, то я бы не хотел просыпаться. Пусти меня за кулисы, а?
Helen Faraday, aka Helen Jones Кажется, ты уже однажды был за кулисами.
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Mrs. Collins Как поживаете, миссис Вайс?
Mrs. Weiss Я в порядке, миссис Коллинз. А вы как?
Mrs. Collins О, всё нормально. День хороший.
Mrs. Weiss Да, день действительно хороший.
Mrs. Collins Вы видели миссис Фарадей?
Mrs. Weiss Нет, я не видела миссис Фарадей. Она опять была здесь?
Mrs. Collins Да, она опять была здесь.
Mrs. Weiss Теперь она живёт с сестрой, знаете ли.
Mrs. Collins Сестрой? Я думала, что с тётей.
Mrs. Weiss Возможно, вы правы. Возможно, это была тётя. А может, дядя.
Mrs. Collins Да, или, может, бабушка.
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Helen Faraday, aka Helen Jones Выйди из этого состояния, девчонка. Завтра будет новый день.
Elderly Woman in Flophouse Возможно, для тебя — да. А для меня — нет.
Helen Faraday, aka Helen Jones Почему? Что с завтрашним днём?
Elderly Woman in Flophouse Завтра я покончу с собой. Вот что с ним не так.
Helen Faraday, aka Helen Jones И я тоже. Проваливай в воду.
Elderly Woman in Flophouse Почему ты собралась свалить?
Helen Faraday, aka Helen Jones Потому что так я себя чувствую. Неужели этого мало?
Elderly Woman in Flophouse Это не причина ни для чего. У меня есть веская причина. Нет ни гроша. Никогда не было денег и не будет.
Helen Faraday, aka Helen Jones Это всё? Я могу это исправить. В этом конверте — полторы тысячи долларов. Это плоды всей моей жизни. Если бы я успела всё правильно использовать, могла бы разбогатеть. Королева червей. Это я. Королева червей.
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Кора, горничная Хелен в Новом Орлеане Опять тот мужчина там.
Хелен Фарради, она же Хелен Джонс Какой мужчина?
Кора, горничная Хелен в Новом Орлеане Да просто белый мужчина, который последние пару дней ходит туда-сюда по улице и шастает.
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Хелен Фарадей, она же Хелен Джонс [По телефону] Пожалуйста, пошлите горничную в номер сто пятьдесят один.
Джонни Фарадей [За плечом Хелен] Сто шестьдесят два.
Хелен Фарадей, она же Хелен Джонс Нет, сто пятьдесят один.
Джонни Фарадей Сто семьдесят пять.
Хелен Фарадей, она же Хелен Джонс Джонни!
[По телефону]
Хелен Фарадей, она же Хелен Джонс Нет, точно сто пятьдесят один.
Джонни Фарадей Сто девяносто восемь.
Хелен Фарадей, она же Хелен Джонс Да.
[Она кладёт трубку]
Джонни Фарадей Надеюсь, нас никогда не найдут.
Хелен Фарадей, она же Хелен Джонс Ты плохой мальчик.
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Edward 'Ned' Faraday Где Джонни? Ты же не жила здесь уже несколько месяцев. Что произошло?
Helen Faraday, aka Helen Jones Если бы кто-то сказал, что я была тебе неверна, ты поверил бы?
Edward 'Ned' Faraday Что ты имеешь в виду — неверна?
Helen Faraday, aka Helen Jones Я собиралась врать об этом. Деньги, которые тебе нужны были — я получила их не так, как говорила. Мне их дал один мужчина.
Edward 'Ned' Faraday Его зовут Таунсенд?
Helen Faraday, aka Helen Jones Это не важно.
Edward 'Ned' Faraday Значит, когда ты говорила, что директор дал тебе аванс и повысил зарплату...
Helen Faraday, aka Helen Jones Это была ложь.
Edward 'Ned' Faraday Зачем ты так сделала?
Helen Faraday, aka Helen Jones Как ещё я могла так быстро достать деньги?
Edward 'Ned' Faraday Наверное, мне стоит быть тебе благодарным. Сколько я должен тебе и ему за свою жизнь?
Helen Faraday, aka Helen Jones Нед...
Edward 'Ned' Faraday Сколько сверх полутора тысяч, что я дал тебе? Сколько?
Helen Faraday, aka Helen Jones Больше ничего.
Edward 'Ned' Faraday Я позабочусь, чтобы ты всё вернула. Это несложно, правда?
Helen Faraday, aka Helen Jones Да.
Edward 'Ned' Faraday Ну и что дальше?
Helen Faraday, aka Helen Jones Я здесь, если ты меня хочешь.
Edward 'Ned' Faraday Продолжим, как прежде, да? Ты спасла мне жизнь, и я этому очень рад. Пойдём поблагодарим этого джентльмена за его доброту, или хочешь, чтобы я его пристрелил? Ох, неважно. Он ни в чём не виноват. Как только я скрылся из виду, ты бросилась к первому, кто мог дать тебе то, чего не мог я. Теперь меня удивляет только одно — зачем ты хочешь вернуться ко мне.
Helen Faraday, aka Helen Jones Я люблю тебя, Нед.
Edward 'Ned' Faraday А, верни сюда Джонни и убирайся. Давай! Чего ждёшь?
Helen Faraday, aka Helen Jones Ты отберёшь у меня Джонни?
Edward 'Ned' Faraday Ты была отвратительной матерью для него. Ты с ним покончила. Закон отдаст его мне, если ты не сделаешь этого сама. Если ты и твой друг попытаетесь бороться за него, я отнесу дело в суд, и ты скоро узнаешь, кто имеет право на опеку над ребёнком.
Helen Faraday, aka Helen Jones Я была хорошей матерью для Джонни.
Edward 'Ned' Faraday Не будем спорить, Хелен. Джонни — всё, что у меня осталось. Приведи его сюда или скажи, где он, и я сам его заберу!
Helen Faraday, aka Helen Jones Нет. Я приведу его сама.
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Edward 'Ned' Faraday Нельзя покидать Германию, не совершив пеший поход.
Joe, Hiker Почему нельзя?
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Ben Smith Как тебя там?
Helen Faraday, aka Helen Jones Хелен Фарадей.
Ben Smith Нет. Нужно что-то другое. Что-то необычное. Легко произносится и трудно забывается. Джонс... Вот! Хелен Джонс.
Helen Faraday, aka Helen Jones Но меня зовут не Джонс.
Ben Smith И что с того? Меня тоже Смитом не зовут, а как-то живу.
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Dan O'Connor Как тебя там зовут?
Ben Smith Джонс.
Dan O'Connor Ну, мы это исправим.
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Nick Townsend Почему бы тебе не остудиться и не уйти? Нам не нужны проблемы.
Big Fellow Трус, да?
Nick Townsend Да, может быть. На самом деле, я до смерти напуган. И, будучи почти уверен, что кто-то получит по челюсти, я позабочусь, чтобы это не был я.
[бьёт его]
Minor Role Будешь ещё или пойдём домой, ты большой дубина? Давай, Мэри.
Big Fellow [когда его поднимают с пола] Кто меня ударил?
Dan O'Connor Извините, что так вышло, мистер Таунсенд.
Nick Townsend О, ничего страшного, О’Коннор, мне даже понравилось.
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Minor Role Слушай, Чарли, эта горилла настоящая?
Charlie, the Bartender Эй, барышня, если бы это животное было настоящим, меня здесь бы не было!
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Johnny Faraday [Джонни показывает Хелен газету] Это твоя фотография, мамочка?
[Она рвёт её на куски]
Johnny Faraday Почему ты так сделал?
Helen Faraday, aka Helen Jones Да это же ужасная фотография.
Johnny Faraday Мне она показалась вполне хорошей.
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Nick Townsend Что мы будем делать сегодня вечером? Мне тебя подождать после шоу?
Helen Faraday, aka Helen Jones Не знаю. Думаю, я лучше пойду домой одна.
Nick Townsend Честно, ты сделаешь мне большую услугу.
Helen Faraday, aka Helen Jones Большую услугу?
Nick Townsend Да, большую услугу.
Helen Faraday, aka Helen Jones За это мне дадут браслет?
Nick Townsend Такси говорила обо мне?
Helen Faraday, aka Helen Jones Она сказала о тебе много хорошего.
Nick Townsend Ну, не строй неправильных впечатлений. Такси действительно сделала мне одолжение и только одолжение. Между нами ничего больше нет, хотя она любит создавать у людей впечатление обратного.
Helen Faraday, aka Helen Jones Почему я должна тебе верить, мистер Таунсенд?
Nick Townsend Ну, я дам тебе браслет. Между нами ничего нет, правда?
Helen Faraday, aka Helen Jones Я не принимаю браслеты от незнакомцев.
Nick Townsend Нет причин оставаться незнакомцами.
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Nick Townsend Слушай, О’Коннор, собирался тебе позвонить вчера, да всё руки не доходили. Мисс Джонс больше на тебя работать не будет.
Dan O'Connor Что за идея? Она так просто меня не бросит.
Ben Smith Кто это?
Nick Townsend Ник Таунсенд. После того как я ей столько рекламы сделал и поднял кучу поклонников?
Nick Townsend У тебя контракт с мисс Джонс?
Dan O'Connor У тебя эта дамочка по контракту?
Ben Smith У меня миллионы есть?
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Nick Townsend Ах, нет смысла обманывать ни себя, ни тебя, Хелен. Я без ума от тебя. Хочу, чтобы и ты меня полюбила, если сможешь.
Helen Faraday, aka Helen Jones Ты заставляешь меня очень трудно не любить тебя.
Nick Townsend Ну же, дорогая, дай мне немного поцелуй, ладно? Просто немного?
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Nick Townsend Теперь, пожалуй, жалею, что встретил тебя. Нет, передумал. Немного тебя стоит целой жизни с любой другой женщиной. Давай закончим это правильно, Хелен.
Helen Faraday, aka Helen Jones Мы можем закончить это правильно?
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Helen Faraday, aka Helen Jones Хотела бы я быть кем-то другим. Тогда я могла бы остаться здесь с тобой навсегда.
Nick Townsend И я тоже, Хелен. Не только ради меня, но и ради тебя самой. Тебя ждут неприятности.
Helen Faraday, aka Helen Jones Я знаю.
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Norfolk Woman Manager [показывая Хелен её фотографию в розыске] Вот ты где. Молодая леди, тебе лучше не пытаться устроиться на работу в этом городе, если хочешь остаться незамеченной. Я уже два дня держу это объявление, и час назад тут был мужчина, которого я думаю, можно считать твоим мужем.
Helen Faraday, aka Helen Jones Мой муж?
Norfolk Woman Manager Кем бы он ни был, у меня такое чувство, что он тебя совсем не любит. И на твоём месте я бы вообще держалась подальше от кабаре.
Helen Faraday, aka Helen Jones Пожалуйста, никому не говорите, что я здесь была.
Norfolk Woman Manager Не волнуйся. У меня свой ребёнок есть. Удачи.
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Detective Wilson Сегодня ужасно жарко, не правда ли?
Helen Faraday, aka Helen Jones Жарко? Пекло.
Detective Wilson Ты выглядишь свежей, как огурчик.
Bartender Bringing Two Beers Что будете брать, ребята?
Helen Faraday, aka Helen Jones Мне пива. Холодного пива.
Detective Wilson Два.
Helen Faraday, aka Helen Jones Что ты здесь делаешь, большущий?
Detective Wilson Ничего особенного. А ты?
Helen Faraday, aka Helen Jones Ты не похож на того, кто сюда заходит.
Detective Wilson Сигарету? Я могу задать тебе тот же вопрос.
Helen Faraday, aka Helen Jones Почему?
Detective Wilson Ты совсем не похожа на этих других женщин.
Helen Faraday, aka Helen Jones Дай время.
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Cora, Helen's Maid in New Orleans Привет, босс.
Detective Wilson Здравствуйте, Энни.
Cora, Helen's Maid in New Orleans Кого-нибудь ищете?
Detective Wilson Нет, никого конкретно. А что?
Cora, Helen's Maid in New Orleans Я всех на улице знаю и подумала, может, чем помочь смогу.
Detective Wilson Нет, никого не искал. Просто так прохожу. Спасибо, правда. Просто прохожу.
Cora, Helen's Maid in New Orleans Да, сэр, босс, я вижу. Просто так прохожу.
Helen Faraday, aka Helen Jones Что он сказал, Кора?
Cora, Helen's Maid in New Orleans Говорит, никого не ищет. Просто так ходит. Но меня не проведёшь. Нет, сэр. Этот белый что-то замышляет. Я знаю, когда белый просто так ходит, а когда нет.
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Detective Wilson В каком бизнесе ты меня видишь?
Helen Faraday, aka Helen Jones Богач, бедняк, нищий, вор...
Detective Wilson Горишь.
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Detective Wilson Слушай, это твой ребёнок?
Helen Faraday, aka Helen Jones У тебя есть три попытки угадать, Шерлок Холмс.
Detective Wilson Ах, ты — Хелен Фарради.
Helen Faraday, aka Helen Jones Что за умница.
Detective Wilson Чёрт, как я был дурак. Ты сразу меня раскусил, да?
Helen Faraday, aka Helen Jones Да, я сразу тебя раскусила. Значок у тебя на лице, а не под плащом. Ты и вся твоя братва. Ты бы меня никогда не поймал, ни за тысячу лет. А теперь — вали, и не забудь сказать моему мужу, что я отказываюсь от ребёнка не потому, что он меня достал, а потому что я — никчёмная. Понял? Совсем никчёмная. Ни на что не годная... кроме как отказаться от ребёнка, пока не поздно.
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Helen Faraday, aka Helen Jones [поёт] Слышал ли ты когда-нибудь вуду? Услышишь — и наплевать, что ты делаешь, Барабаны навевают на меня заклинанье, И всю ночь напролёт я не знаю, где правда, где ложь, Горячее вуду, чёрное, как грязь, Горячее вуду, в моей крови, Африканский ритм сделал меня рабом, Горячее вуду, греховный танец, Горячее вуду, хуже любого вина, Я бы последовала за пещерным человеком, Прямо в его пещеру, Этот ритм дарит мне дьявольское ощущенье, Моя совесть хочет уйти в отпуск, Вуду с головы до пят, Горячее вуду, жги мою одежду, Я хочу танцевать, Просто улыбаясь...
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Edward 'Ned' Faraday В этом конверте пятнадцать сотен долларов. Я давно хотел тебе это отдать. Это то, что я должен тебе за свою жизнь. Было бы лучше, Хелен, если бы ты дала мне умереть. Ты должна знать, что для меня значит эти деньги. Они — результат всей моей жизни. Если бы я смог правильно ими распорядиться, мог бы сделать состояние, но я продал свои права, и теперь мы квиты. Держись подальше от Джонни, навсегда. Дай ему шанс тебя забыть. Это единственный способ быть для него сейчас хорошей матерью.
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Helen Faraday, aka Helen Jones Я больше не собираюсь сидеть в этой дыре. Я найду себе получше постель. Думаешь, я не смогу? Просто посмотри.
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Edward 'Ned' Faraday Извини за пудинг. Видишь ли, я никогда раньше не пытался его готовить.
Johnny Faraday Он довольно вкусный, папа, если есть только середину.
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Edward 'Ned' Faraday Я учил Джонни забывать его мать. Это была довольно тяжёлая работа, и я не намерен позволять ей быть испорченной.
Nick Townsend Понятно. У тебя, похоже, не очень с деньгами, да?
Edward 'Ned' Faraday Это никого не касается, кроме меня.
Nick Townsend Стоило бы, скажем, тысячу долларов, чтобы дать ей увидеть его десять минут?
Edward 'Ned' Faraday Сто долларов за минуту. Наверняка, мистер Таунсенд, вы можете быть щедрее.
Nick Townsend Я подниму ставку до тысячи долларов за минуту. Десять тысяч долларов. Как насчёт этого, Фарадей?
Edward 'Ned' Faraday Должно быть, тебе хорошо, когда можно разбрасываться деньгами. Десять тысяч за десять минут для тебя — сущие копейки, да? А для меня это ничего не значит. Я тоже могу разбрасываться деньгами. Пусть она зайдёт... бесплатно.
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Helen Faraday, aka Helen Jones [поёт] А ты, маленькая, Ты такая, Ты маленькая, Как же ты такая стала? Хотя знаешь, что я потерял контроль, Ты сидишь и говоришь о моей прекрасной душе...
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Ben Smith Я не волшебник. Не могу вытащить её из воздуха. Я сделал всё, что мог, чтобы её найти.
Dan O'Connor Ты пробовал у неё дома?
Ben Smith Конечно, я пробовал, и узнал кучу всего. Она замужем.
Dan O'Connor Замужем?
Ben Smith И более того — у неё есть ребёнок.
Dan O'Connor Ребёнок?
Ben Smith А её муж уехал в Европу на лечение.
Dan O'Connor На лечение?
Ben Smith Он отплыл три недели назад. Она не была дома весь день, да и ребёнок тоже, и никто не знает, когда она вернётся.
Dan O'Connor Возможно, с ними что-то случилось.
Ben Smith А я впервые в этом году поймал удачу за хвост. Мои пятнадцать процентов — коту под хвост. Но в следующий раз я её поймаю, хоть женюсь на ней.
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Ben Smith Не говори мне, что ты работаешь только ради любви к искусству. У тебя есть парень?
Helen Faraday, aka Helen Jones Нет.
Ben Smith Согласна работать за 25 долларов в неделю?
Helen Faraday, aka Helen Jones О, да!
Ben Smith Ну, тебе повезло, детка. Ты обратилась по адресу. Думаю, могу выбить тебе 30 или 40. Может, и до 50 дотяну. Конечно, с комиссией. Обычно беру 20%, но раз это ты — сделаю 15. Подходит?
Helen Faraday, aka Helen Jones О, да!
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Ben Smith Ты понимаешь, что это не такая уж и высокая комиссия, учитывая тот личный сервис, который я оказываю своим клиентам. Как только ты окажешься в моих руках, детка, твои интересы станут для меня важнее собственных. Понял? Встань и пройдись немного. Давай посмотрим, что у тебя есть.
Helen Faraday, aka Helen Jones Что у меня есть?
Ben Smith Покажи ноги.
Helen Faraday, aka Helen Jones Хватит?
Ben Smith Пока что.
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Ben Smith Позвони в "О'Коннорс" и скажи, что я привезу им отличного парня.
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Ben Smith Ты меня точно завёл, детка. Да, ты меня точно завёл.
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Dan O'Connor Почему ты опять опоздал? Бензин кончился?
Taxi Belle Hooper Не ной, я не мог иначе.
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Taxi Belle Hooper Этот браслет — подарок от Ника Таунсенда. Ты о нём слышала. Политик, кучу бабок имеет. В этом районе рулит.
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Helen Faraday, aka Helen Jones [поёт] Горячее вуду, я в огне, не виновата я вполне, Африканский ритм злее зла, Горячее вуду меня смелой сделала, Хочу шалить, я королевой стала, Барабаны пробуждают дьявола во мне, Мне нужен ангел, чтоб вести меня, Горячее вуду заводит, Огонь, спаси дитя, К чёрту всё, хочу быть плохой!
Nick Townsend [аплодисменты и разговор] Неплохо, а, Генри?
Henry Так и есть.
Nick Townsend Откуда ты её выкопал, О’Коннор?
Dan O'Connor Как вам она, ребята?
Nick Townsend Очень даже.
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Henry Не возражаешь, если я тоже с вами, Чарли?
Charlie Blaine Я знал, что ты влезешь.
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Charlie Blaine Как насчёт заказать что-нибудь выпить? Что будете, мисс Джонс?
Helen Faraday, aka Helen Jones Я не пью.
Henry Курите?
Helen Faraday, aka Helen Jones Нет, спасибо.
Charlie Blaine В этом месте ты долго не протянешь.
Dan O'Connor Почему она?
Charlie Blaine У неё слишком много класса для этого заведения.
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Nick Townsend Проваливай, Чарли.
Charlie Blaine Я знал, что это будет.
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Nick Townsend Ты там всё равно не заработаешь достаточно, чтобы посылать мужу — разве что встретишь другого лоха вроде меня.
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Janitor [жене] Если не заткнёшься, получишь в морду.
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Edward 'Ned' Faraday Ты знаешь, где она?
Taxi Belle Hooper Нет, не знаю. Но спроси парня по имени Ник Таунсенд, может он...
Dan O'Connor Заткнись, если знаешь, что для тебя хорошо. Не обращай на неё внимания. Она с катушек слетела! Хотел бы я помочь тебе найти твою даму, брат, но я ничего не знаю. В этом деле они приходят и уходят.
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New Orleans Policeman Та дама была похожа на Венеру.
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Helen Faraday, aka Helen Jones Ты никогда в жизни не проводил дни в праздности. Я вижу это. Ты человек, который всегда в движении. Настоящий деятель, вот кто ты.
Detective Wilson Слушай, ты довольно умная девушка, не так ли?
Helen Faraday, aka Helen Jones Правда?
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Detective Wilson Придется отдать ей должное. Я думал, что держу её под контролем в Батон-Руж, или, по крайней мере, мне так казалось. Но она оставляет горячий след. Чем быстрее ей приходится ехать, тем быстрее она работает. Надо было слышать, как эти лохи визжат. Она берет их так же, как Грант взял Ричмонд. Я отставал от неё всего на день в Саванне. Но она сыграла со мной в однодневку и смылась сюда, пока я месяц гонялся за каким-то лохом до Мемфиса и обратно.
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Helen Faraday, aka Helen Jones Пошли.
Detective Wilson Вот именно, что я и думал. Меня уже тошнит от разговоров об этой даме. Есть что-нибудь выпить дома?
Helen Faraday, aka Helen Jones Лучше что-то возьми с собой.
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Detective Wilson Здравствуйте, тётя. Просто осматриваюсь.
Cora, Helen's Maid in New Orleans Да, сэр, босс, вижу.
Detective Wilson Сделай нам парочку хайболов, тётя.
Cora, Helen's Maid in New Orleans Да, сэр.
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Helen Faraday, aka Helen Jones [Детектив Уилсон приближается для поцелуя] Похоже, ты ужасно торопишься.
Detective Wilson Ну, у меня времени в обрез.
Helen Faraday, aka Helen Jones А у меня есть.
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Nick Townsend Слушай, что ты вообще знаешь про эту Хелен Джонс?
Judge in Paris Nightclub Talking to Nick Ты хочешь сказать, что она тебя заинтересовала?
Nick Townsend Я разве сказал, что заинтересовала?
Judge in Paris Nightclub Talking to Nick Говорят, она приехала из Южной Америки около пяти месяцев назад. Когда сюда попала, использовала одного мужчину за другим как трамплин. А потом вдруг весь Париж с ума по ней сошел. Вот и всё, что я знаю, кроме того, что говорят — она холодна, как настоящая сосулька.
Nick Townsend Это довольно холодно, да?
Judge in Paris Nightclub Talking to Nick Для меня достаточно холодно.
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Helen Faraday, aka Helen Jones Ну что, Ник, удалось ли тебе забыть меня?
Nick Townsend Забыть тебя? Да ни в коем случае. Я ни одного дня не переставал думать о тебе с тех пор, как в последний раз тебя видел.
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Detective Wilson Ты ей сочувствуешь, да? А я — нет. Ей бы самой понять, что и к чему. Так, как она сейчас живёт, ребёнку только хуже. Кто-то может назвать это материнской любовью, а я — нет.
Helen Faraday, aka Helen Jones Что может знать мужчина о материнской любви?
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Nick Townsend У меня миллион вопросов к тебе.
Taxi Belle Hooper Лучше не задавай их, Ник. Я не хочу говорить о прошлом.
Nick Townsend Тогда давай поговорим о настоящем. Ты счастлива? Ты в кого-то влюблена?
Taxi Belle Hooper Я ни в кого не влюблена и совершенно счастлива. Забавно, правда?
Nick Townsend Нет, для меня это трагедия. Хотел бы быть нужным для твоего счастья. Похоже, я для тебя никогда особо не значил.
Taxi Belle Hooper Возможно, значил. Впрочем, сейчас для меня ничего не имеет значения. Так лучше — никаких оков. Мне ни о чём не надо думать.
Nick Townsend Ах, ты врёшь. Где Джонни?
Taxi Belle Hooper Наверное, дома, с отцом.
Nick Townsend Знаю тебя лучше. Всё это притворство. Ты больше всего на свете заботишься о Джонни.
Taxi Belle Hooper А если бы и заботилась?
Nick Townsend Послезавтра я возвращаюсь в Штаты. Поедешь со мной, навестишь Джонни и растопишь этот лед вокруг своего сердца.
Taxi Belle Hooper Какой смысл говорить о невозможном? Мне нельзя к нему приближаться.
Nick Townsend Ты разведена?
Taxi Belle Hooper Нет.
Nick Townsend Тогда забудь всё это и поехали со мной в Америку. Давай, Хелен, дай и мне шанс. Без тебя моя жизнь не полна. Как только приземлимся, я устрою так, чтобы ты увидела Джонни.
Taxi Belle Hooper Давай забудем об этом. Я не хочу больше видеть Джонни. Зачем? Я развалюсь на части.
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Detective Wilson Можно снять пальто?
Helen Faraday, aka Helen Jones Конечно. Чувствуй себя как дома.
Detective Wilson Что случилось, детка? Я тебя обидел?
Helen Faraday, aka Helen Jones У меня их больше нет.
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Helen Faraday, aka Helen Jones [поёт] Я редко хочу мужчину, Но когда хочу, Жаль, что ты играешь недотрогу, Но у меня есть чувство, что тебя можно взять, Ты, ну ты, Ты, ну ты, Посмотри, что ты со мной сделал...
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Taxi Belle Hooper Хотелось бы, чтобы он просил меня о других услугах, если ты понимаешь, о чём я.
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Charlie Blaine Что поделать, если эти птицы меня бесят.
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Greek Restaurant Owner Что ты думаешь, это бесплатная столовая? Уже третий раз сегодня меня обманывают с едой. И, чёрт возьми, я так больше не позволю. Я собираюсь вызвать полицию.
Helen Faraday, aka Helen Jones Не вызывай полицию. Я помою посуду, уберусь, что угодно.
Greek Restaurant Owner Ты собираешься мыть мою посуду?
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