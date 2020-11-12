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Трезвитесь
Трезвитесь
, 2012
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
О фильме
Почему русские деревни вымирают? Почему там пьют. Кто может помочь исправить жизнь людей. Фильм "Трезвитесь" это ясный (трезвый) взгляд на мир людей, позабытых современной цивилизацией.
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Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
2012
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 12 ноября 2020
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