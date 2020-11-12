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Киноафиша Фильмы Трезвитесь

Трезвитесь

, 2012
Россия / документальный / 18+

О фильме

Почему русские деревни вымирают? Почему там пьют. Кто может помочь исправить жизнь людей. Фильм "Трезвитесь" это ясный (трезвый) взгляд на мир людей, позабытых современной цивилизацией.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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