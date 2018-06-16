Первый мультфильм Брэда Бёрда о семейной жизни супергероев, от которых общественность порядком подустала, вышел на экраны кинотеатров в 2004 году. История Боба (он же мистер Исключительный), Хелен (Эластика) Парр и их троих детей (Фиалки, Шастика и Джек-Джека) показала деятельность супергероев под не самым привычным углом. Фактически в первой «Суперсемейке» был подсчитан ущерб от залихватского героизма людей в обтягивающих костюмах. Бёрд указал на масштабные разрушения, что…
опять какая-то движуха за свободы и ценности.
жвачка.
спас только мелкий с его 17 сверхспособностями, умиляло.
второй раз не смотреть.
НО это и самое приличное, чего можно глянуть сегодня в прокате. ни мата, ни шуток ниже пояса, перевод, наверное адаптирован под меня.
:)
а первая часть была таак давно!
Сиквел очень удачного мультфильма от компании Pixar фанатам пришлось ждать 14 лет. Первая часть в своё время была с какой-то стороны революционной. Во-первых, главными персонажами были не просто супергерои, а семья супергероев; во-вторых, персонажи раскрывались и как герои и как обычные люди с реальными проблемами. В контексте мультфильма и основного сюжета за всеми персонажами было интересно наблюдать т.к. никто из них не вёл себя как клишированный супергерой (разве что замашки Мистера Исключительности, но это придавало картине должный колорит).
Что же Суперсемейка 2? В ней интересно «покопаться», разобраться и понять до конца. Поэтому то, что фанаты первой части значительно повзрослели является огромным плюсом, потому что лишь с возрастом можно понять и увидеть некоторые вещи (о них позднее).
Интересен приём выдвижения на первый план женского персонажа. Сделано ли это было под давлением фем-движения, которое слишком агрессивно в последнее время проникает на экраны, но получилось искренне. Эластика как основной персонаж смотрится органично и манёвренно, показывая, что грубая сила и массовые разрушения не всегда помогают в битве – порой смекалка и «эластичность» намного важнее. Однако успехи в супергеройском деле не являются для неё основной целью. Главный мотиватор героини – благополучие и безопасность её семьи.
Мистер Исключительность же в этот раз остаётся на хозяйстве – следить за домом и детьми. Его ЧСВ ущемленно успехом жены и накапливающимися домашними неудачами. Именно этот аспект мультфильма – настоящий и взрослый, т.к. зачастую среднестатистический мужчина не может смириться, если женщина обходит его в чём-либо. Если у мужчины нет «побед», то он становиться раздражительным и озлобленным. Однако сильный мужчина может подавить своё эго, порадоваться и поддержать родную ему женщину. Бобб Парр на первых парах не может этого сделать, однако взяв себя в руки он приводит дом в должный порядок и на фоне этой маленькой «победы» перестаёт так раздражительно относиться к успеху жены. Налаживать отношения с детьми отцу семейства так же стоит больших усилий т.к. пока тот геройствовал, дети повзрослели и у них появилось множество подростковых проблем – таких как алгебра и мальчики. Бобб не справляется с этими проблемами на первых парах т.к. искренне уверен, что подобные дела сугубо женские и мужчине они не подвластны. Однако применив чуть смекалки, терпения и желания со своими детьми он так же справляется, даже с «многоспособным» Джек-Джеком. Это так же взрослый взгляд на проблему разделения обязанностей между мужчинами и женщинами. В современном мире суждение о том, что женщина намного лучше занимается домашним хозяйством, а мужчина подкован на успех в работе – абсурдно и опровергнуто бесчисленное число раз.
Мотивация главного злодея (точнее злодейки) заурядна, однако в правильном аспекте так как оттого мотив и понятен зрителям именно с человеческой точки зрения. Стоит заметить, что антагонист не обижен на весь мир, а зол лишь на супергероев, которые в своё время не помогли спасти его (её) родителей. Этот гнев в каком-то плане оправдан и гиперболизирован до всепланетных масштабов.
Все эти аспекты шлифуются отличной графикой, незатянутым сюжетом, нескучными диалогами и самой экшеновой сценой противостояния Джек-Джека и енота.
Итог: данный мультфильм может понравится, как маленькому семилетнему мальчику, который особо не вглядывается «вглубь» сюжета так и взрослому состоявшемуся человеку, который по достоинству сможет оценить поднимаемые по ходу сюжета темы. Как говориться, для всей семьи. Мне мультфильм понравился – и чувство ностальгии испытала (всё-таки разлука в 14 лет – большой срок) и на серьёзные темы задумалась и большое количество положительных эмоций прочувствовала.
Вообщем, 9 из 10.
Суперсемейка 2 - фильм, который вышел спустя 14 лет, после первой части, кто бы мог подумать..
Режиссёр все тот же, что и в первой части – Брэд Бёрд.
Продолжение суперсемеки начинается ровно там, где закончилась первая часть. Наша семейка разобралась со злодеем Синдромом,но тут образовался новый загадочный враг в лице Экрана-тирана, с весьма смутными мотивами, да еще и в самой семье возникли бытовые проблемы: Эластика - хочет делать супергеройскую карьеру, но кому-то надо сидеть с детьми, и в силу обстоятельств отец семейства берет это нелёгкое бремя на себя.
В целом сюжет мультфильма достаточно примитивен и немного похож на сюжет первой части - опять супергерои неудел, общественность и политики не очень любят их, опять проблемы в отношениях семьи и опять непосредственный злодей. Но авторы очень умело заполняют это всё юмором и какими-то побочными мыслями.
Музыка – бесподобная, просто блеск! Особенно порадовали джазовые импровизации. Но и шпионско-супергеройский дух соблюден по-максимуму – трек просто забойный – в духе классического агента 007.
Из персонажей снова перед нами очаровательная семья Парров: мистер Исключительный и Эластика, их дети Фиалка, Шастик и Джек Джек. Есть и прочие старые знакомцы: «ледяной» мистер Фреон или же рассудительный агент Рик Дикер. Помимо этого появляется куча новых суперов с интересными способностями. А также несколько героев-людей, например брат с сестрой Диворы
Мультфильм говорит о равноправии в отношениях. Здесь показывается нормальная, классическая семья и правильные жизненные ценности. Визуальная картинка потрясающая, анимация выросла просто на голову,это ощущается в каждом кадре.
Юмор просто великолепный. При чем юмор самого разного уровня, есть такой, который только на детишек расчитан, а есть на более зрелую аудиторию.
Мультик однозначно рекомендую. 8 из 10.
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