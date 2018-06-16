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Первый мультфильм Брэда Бёрда о семейной жизни супергероев, от которых общественность порядком подустала, вышел на экраны кинотеатров в 2004 году. История Боба (он же мистер Исключительный), Хелен (Эластика) Парр и их троих детей (Фиалки, Шастика и Джек-Джека) показала деятельность супергероев под не самым привычным углом. Фактически в первой «Суперсемейке» был подсчитан ущерб от залихватского героизма людей в обтягивающих костюмах. Бёрд указал на масштабные разрушения, что…