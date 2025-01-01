Lucius Best
[о Джек-Джеке; усталому Бобу]
Выглядит нормально. Когда это началось?
Bob Parr
С тех пор, как Хелен устроилась на работу.
Bob Parr
Да ты шутишь? Я не могу ей об этом сказать, пока она спасает мир!
Jack-Jack Parr
[видит Хелен по телевизору]
Мама!
Elastigirl
[по телевизору; повтор кадра из "Суперсемейки"]
Девчонки, ну что это? Оставить спасение мира мужчинам? Не-а!
Jack-Jack Parr
Мама!
[указывает на телевизор]
Bob Parr
[выключает телевизор пультом]
Я должен добиться успеха! Чтобы она добилась успеха! Чтобы МЫ добились успеха!
Lucius Best
Понял, Боб! Понял! Когда в последний раз ты спал?
Bob Parr
Кто это считает? Да и он же малыш. Я с этим справлюсь, я всё контролирую.
Lucius Best
Значит... ты в порядке? Всё под контролем? Верно?
[видит, как Джек-Джек играет с пультом, а потом исчезает в другом измерении]
Bob Parr
Печенька! Джек-Джек, хочешь печеньку? Ням-ням, печенька?
[Джек-Джек издаёт звуки из другого измерения]
Bob Parr
Джек-Джек, ням-ням! Ням-ням, печенька! Печенька!
Bob Parr
Печенька!
Bob Parr
Печенька!
[Джек-Джек появляется снова; Боб даёт ему печеньку]
Lucius Best
Вау, К! Значит, он всё ещё тебя слышит из...
Bob Parr
...из другого измерения.