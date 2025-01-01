Dashiell 'Dash' Parr [пока Боб помогает ему с математикой] Пап, это не так нужно делать.

[переворачивает книгу]

Dashiell 'Dash' Parr Нас просят делать вот так...

Bob Parr Я НЕ ЗНАЮ этот способ, зачем они меняют математику? Математика — она и есть математика!