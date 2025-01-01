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Киноафиша Фильмы Суперсемейка 2 Цитаты из мультфильма Суперсемейка 2

Цитаты из мультфильма Суперсемейка 2

Эдна Мод [уставшему Бобу, который держит Джека-Джека] Если родители делают всё как надо, это настоящий подвиг... если делать правильно.
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Screenslaver Экрановод прерывает эту программу важным объявлением. Не тратьте время на продолжение. Эластигерл не спасает день; она лишь откладывает своё поражение. И пока она отодвигает поражение, вы жуёте чипсы и смотрите, как ОНА решает проблемы, с которыми вы слишком ленивы разбираться. Супергерои — часть вашей безмозглой жажды заменить настоящий опыт симуляцией. Вы не говорите — вы смотрите ток-шоу. Вы не играете — вы смотрите игровые шоу. Путешествия, отношения, риск; каждый значимый опыт должен быть упакован и доставлен вам на просмотр на расстоянии, чтобы вы могли оставаться всегда защищёнными, всегда пассивными, всегда жадными потребителями, которые не могут заставить себя встать с дивана, вспотеть и участвовать в жизни. Вы хотите, чтобы супергерои защищали вас и делали вас всё более бессильными в этом процессе, в то время как вы убеждаете себя, что за вами "присматривают", ваши интересы учитываются, а права соблюдаются. Чтобы система продолжала воровать у вас, улыбаясь вам при этом. Давай, пошли своих супергероев остановить меня. Хватайте закуски, смотрите экраны и смотрите, что будет. Вы больше не контролируете ситуацию. Я контролирую.
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Dashiell 'Dash' Parr [пока Боб помогает ему с математикой] Пап, это не так нужно делать.
[переворачивает книгу]
Dashiell 'Dash' Parr Нас просят делать вот так...
Bob Parr Я НЕ ЗНАЮ этот способ, зачем они меняют математику? Математика — она и есть математика!
Dashiell 'Dash' Parr [пока Боб говорит поверх него] Мне кажется, так нормально, Пап...
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[из трейлера]
Bob Parr Надевай костюм! Может стать странно.
Lucius Best Я уже вылетаю.
Honey Куда ты так быстро? Лучше вернись тоже быстро!
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Elastigirl Я пропустила ПЕРВУЮ СИЛУ Джека-Джека!
Mr. Incredible На самом деле ты пропустила его первые СЕМНАДЦАТЬ!
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Mr. Incredible Эй! Это ты сделал, можешь разве это РАЗ-давить?
Krushauer Ты хочешь, чтобы я... РАЗ-давил?
Mr. Incredible Что, никто раньше такого не просил?
Krushauer Нет! РАЗ-давить — глупо! Зачем РАЗ-давить?
Mr. Incredible Чтобы добраться до двигателя — да ну его. Времени нет.
[Он бросается бежать]
Krushauer А если я скажу тебе РАЗ-бить кого-то? Что будешь делать?
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Helen Parr [Бобу] Ты понимаешь, что это безумие, правда? Чтобы помочь семье, мне нужно покинуть её, чтобы исправить закон — мне нужно его нарушить.
Bob Parr Нужно, чтобы у наших детей был выбор.
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Helen Parr [за обеденным столом] Супергерои — вне закона.
Dashiell 'Dash' Parr Мы хотим бороться с плохими!
Jack-Jack Parr [раскачивает кулаками] Я хочу бить плохих!
Dashiell 'Dash' Parr Это то, кто я есть.
Bob Parr Мы не говорим, что у тебя есть — что?
Dashiell 'Dash' Parr Кто-то по телевизору сказал.
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Lucius Best [о Джек-Джеке; усталому Бобу] Выглядит нормально. Когда это началось?
Bob Parr С тех пор, как Хелен устроилась на работу.
Lucius Best Думаю, она в курсе.
Bob Parr Да ты шутишь? Я не могу ей об этом сказать, пока она спасает мир!
Jack-Jack Parr [видит Хелен по телевизору] Мама!
Elastigirl [по телевизору; повтор кадра из "Суперсемейки"] Девчонки, ну что это? Оставить спасение мира мужчинам? Не-а!
Jack-Jack Parr Мама!
[указывает на телевизор]
Bob Parr [выключает телевизор пультом] Я должен добиться успеха! Чтобы она добилась успеха! Чтобы МЫ добились успеха!
Lucius Best Понял, Боб! Понял! Когда в последний раз ты спал?
Bob Parr Кто это считает? Да и он же малыш. Я с этим справлюсь, я всё контролирую.
Lucius Best Значит... ты в порядке? Всё под контролем? Верно?
[видит, как Джек-Джек играет с пультом, а потом исчезает в другом измерении]
Lucius Best ЧТО ЗА - ?
Bob Parr Печенька! Джек-Джек, хочешь печеньку? Ням-ням, печенька?
[Джек-Джек издаёт звуки из другого измерения]
Bob Parr Джек-Джек, ням-ням! Ням-ням, печенька! Печенька!
Lucius Best Ты не... ?
Bob Parr Печенька!
Lucius Best Боже мой!
Bob Parr Печенька!
[Джек-Джек появляется снова; Боб даёт ему печеньку]
Lucius Best Вау, К! Значит, он всё ещё тебя слышит из...
Bob Parr ...из другого измерения.
Lucius Best Это просто жесть.
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[Вайолет и Дэш требуют узнать, почему Боб не рассказал Хелен о суперспособностях Джек-Джека]
Bob Parr Потому что я обдумываю, понял? Я собираю информацию! Я всё просчитываю! Я решаю задачи, чиню парня и не даю малышу превратиться в огненного монстра! Как я это делаю? Просто не сдаюсь, малыш! Я глотаю гром и выпускаю молнии, понял? Потому что я — Мистер Исключительный! Не «Мистер Так-Себе» и не «Мистер Посредственность»! Мистер Исключительный!
[Вайолет и Дэш молчат пару секунд после бури слов Боба]
Violet Parr Нам надо позвонить Лушиусу.
Bob Parr Нет, я справлюсь! Я ни за что не буду...
[кричит]
Bob Parr [Джек-Джек вылетает сквозь стены, катапультируясь в сторону бассейна во дворе, а Боб бежит за ним, чтобы поймать]
Violet Parr Я позвоню Лушиусу.
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[из трейлера]
Bob Parr У тебя есть способности! Да, детка!
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Rick Dicker Если хочешь выбраться из ямы, сначала нужно положить лопату.
🧡
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[повторяемая фраза]
Bob Parr Кушать хочешь, печеньку?
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Боб Парр [усталый и измотанный; Люсиюсу; о Хелен] Я должен добиться успеха! Чтобы она смогла добиться успеха! Чтобы МЫ смогли добиться успеха!
Люсиус Бест Понял, Боб!
[Джек-Джек исчезает в воздухе с молнией]
Люсиус Бест ЧЁЁЁ?
[Джек-Джек появляется снова]
Люсиус Бест Это жутко.
Боб Парр [даёт Джек-Джеку печенье] Но я не могу всё время кормить его печеньем!
Люсиус Бест [Джек-Джек превращается в красного гоблинообразного монстра и кидается на Боба] Ого! Он реально страшный!
Боб Парр [Джек-Джек начинает кусать Боба] Не кусай папу.
Люсиус Бест ЧТО?
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Bob Parr [Джек-Джек бесится в комнате Эдны] Взрыв на подходе? Что это значит?
[Джек-Джек взрывается и оказывается окружён огнём]
Edna Mode Это значит огонь, Роберт.
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Edna Mode Любое решение с печеньками неизбежно приведёт к появлению демона-малыша.
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Screenslaver Ты не говоришь, ты смотришь ток-шоу.
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Эластика Я на тебя рассчитывала.
Эвелин Дивор Вот почему ты и провалилась.
Эластика Что?
Эвелин Дивор Зачем ты на меня рассчитывала? Потому что я тебе велосипед построила? Потому что мой брат знает слова твоей темы? Мы же друг друга не знаем!
Эластика [смотрит с укором] Но ты всё равно можешь на меня рассчитывать.
Эвелин Дивор А я должна, разве нет? Потому что у тебя есть какие-то странные способности и блестящий костюм, остальные должны класть свои жизни в твои перчаточные руки. В это верил мой отец. Когда в наш дом вломились, мама захотела спрятаться. Умоляла папу использовать тайную комнату. Но отец настоял, чтобы позвали его друзей-супергероев. Он умер, напрасно, глупо... в ожидании спасителей.
Эластика Но почему ты... твой брат...
Эвелин Дивор Он ребёнок! Он помнит времена, когда у нас были родители и супергерои. Так что, как ребёнок, Винстон смешивает их в одно: мама и папа ушли, потому что ушли супергерои. Наши дорогие родители были дураками, что доверяли свои жизни кому-то ещё. Супергерои делают нас слабыми!
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Edna Mode [Боб подъехал к ее воротам, и ее лицо появляется на экране] Гальбаки? Суперкостюм Эластигерл...
[возмущённо]
Edna Mode ...сделан Гальбаки? ОБЪЯСНЯЙСЯ!
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Screenslaver [все телевизоры выключаются и показывают изображение Скринслейвера] Скринслейвер прерывает это важным объявлением...
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[изнурённый Боб попросил Эдну временно присмотреть за Джек-Джеком]
Edna Mode [возмущённо] Оставить ЕГО? ЗДЕСЬ? Я НЕ ДЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК, Роберт! Я не создана для детских забот! Я — *художник*, у меня нет времени на всё это...
[нос Джек-Джека превращается и становится похож на нос Эдны. Эдна замечает это и удивляется]
Edna Mode С-Сегодня...
[глаза Джек-Джека расширяются, принимают форму, как у Эдны, а волосы становятся точно как у неё. Эдна внимательно смотрит на лицо Джек-Джека, поражённая]
Edna Mode Увлекательно! Ты видишь это, Роберт?
[измученный Боб не отвечает. Эдна закатывает глаза и снова обращает внимание на Джек-Джека. Джек-Джек чихает и взмывает в воздух. Свободно падает вниз. Эдна бросается поймать его, но Джек-Джек телекинетически зависает в трёх футах от пола. Джек-Джек смеётся]
Edna Mode [ошеломлённо] О... Боже... мой.
[широко улыбается, в восторге]
Edna Mode ДА!
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Эластигерл Кого я посадила в тюрьму?
Эвелин Дивор Парня, который доставляет пиццу. Выглядел подходящего роста и комплекции. Он неплохо тебе дал прикурить. Точнее, я тебе неплохо дала прикурить через него.
Эластигерл А тебя не беспокоит, что невиновный человек сидит в тюрьме?
Эвелин Дивор Да ну, он был грубым. Да и пицца была холодная.
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Violet Parr Парни — отстой, а супергерои — дерьмо.
Bob Parr Доброе утро!
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Edna Mode [Отгоняя Боба и быстро говоря] Конечно, ты можешь оставить младенца на ночь. Я понимаю, что заменять Хелен — дело нелёгкое, ты очень устал, другие дети нуждаются в тебе и скучают, так что иди к ним. Тётя Эдна обо всём позаботится, будь осторожен на дороге и до свидания. Мне нравятся наши встречи.
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Edna Mode Он умный, а я — вдохновляющая. Мы достойны друг друга.
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Dashiell 'Dash' Parr Мы что-то не так сделали?
Helen Parr Да.
Bob Parr Нет. Мы ничего плохого не сделали.
Helen Parr Супергерои — вне закона, справедливо это или нет — таков закон.
Bob Parr Закон должен быть справедливым. Чему мы учим наших детей?
Helen Parr Уважать закон.
Bob Parr Даже если закон не уважает?
Helen Parr Если законы несправедливы, есть законы, чтобы их менять! Иначе — хаос!
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Bob Parr Раньше я знал, что правильно, но теперь не уверен. Я просто... хочу быть хорошим папой.
Violet Parr Ты не просто хороший... ты супер.
[Боб начинает храпеть]
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Bob Parr [читает Джек-Джеку; начинает засыпать] Над Дюссельдорфом дузлы дремлют...
[засыпает, но Джек-Джек его будит]
Bob Parr Закрой это!
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Bob Parr Зачем им менять математику?
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Evelyn Deavor Люди всегда выберут удобство, даже если это в ущерб качеству.
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Вайолет Парр Я ненавижу супергероев и отрекаюсь от них!
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Dashiell 'Dash' Parr Подожди, я думал, ты отказался от роли супергероя.
Violet Parr Ну, я отказываюсь от своего отказа!
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The Underminer Смотрите-ка, Подкопщик!
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Edna Mode Огнетушитель — с ароматом ежевики и лаванды, дорогая. Эффективный, съедобный и вкусный.
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Радиоведущий в машине шофера Эластигерл Сегодня в новостях сообщили, что в вопросах принятия решений люди больше доверяют обезьяне, кидающей дротики, чем Конгрессу.
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Вайолет Парр [семья Парр садится за ужин; Дэш тянется за едой] Ты помыл руки?
[Дэш использует свою сверхскорость, чтобы быстро помыть руки]
Вайолет Парр С мылом?
[Дэш бежит обратно и использует мыло]
Вайолет Парр Ты их вытер?
[Дэш стряхивает воду с рук и тянется за едой, начинает есть]
Дэшил «Дэш» Парр [Хелен ставит перед ним китайскую еду; он смотрит на неё] Что? Тут одни овощи? Кто заказал одни овощи?
Хелен Парр Я.
[ставит еду на его тарелку]
Вайолет Парр Ну что, поговорим об этом?
Боб Парр О чем?
Вайолет Парр О слоне в комнате.
Боб Парр Каком слоне?
Вайолет Парр О маминой новой работе.
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Ведущий новостей [по телевизору] ... «Невероятный», суперкар, на котором когда-то ездил супергерой Мистер Невероятный.
Коллекционер автомобилей Это то, что покупают, когда у тебя уже всё есть.
Боб Парр [в шоке] Они сказали, что его невозможно отремонтировать.
Коллекционер автомобилей Он был в идеальном состоянии.
Дашиэлл «Дэш» Парр Ты на НЁМ ездил?
Боб Парр Они говорили, что его уничтожили!
Ведущий новостей Долгое время считавшийся утерянным или уничтоженным, этот знаменитый автомобиль появился на частном аукционе.
Боб Парр Они говорили, что он...
[сердито]
Боб Парр ЭТО МОЙ АВТОМОБИЛЬ!
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Helen Parr [примеряет свой новый костюм] Это не я! Я не такая мрачная и угрюмая. Я — Эластигёрл! Я, знаешь, гибкая. То есть, посмотри на... на...
Bob Parr Это Эй придумала?
Helen Parr Нет. Какой-то парень по имени Александр Гальбаки.
Bob Parr [смеётся] Рад, что это ты, а не я, потому что... она тебе ещё устроит.
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Guy in car Выйдешь за меня, Эластика?
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Screenslaver Экранный Мастер прерывает эту программу важным объявлением. Не тратьте время на остальное. Эластигёрл не спасает ситуацию; она лишь откладывает своё поражение. Пока она откладывает поражение, вы жуёте чипсы и смотрите, как она решает проблемы, с которыми сами слишком ленивы разобраться. Супергерои — часть безмозглого желания заменить настоящий опыт симуляцией. Вы не разговариваете — вы смотрите ток-шоу. Вы не играете — вы смотрите игровые шоу. Путешествия, отношения, риск — каждый значимый опыт упакован и подан вам на расстоянии, чтобы вы оставались вечно защищёнными, вечно пассивными, вечно жадными потребителями, которые не могут встать с дивана, вспотеть, никогда не встретить новую жизнь. Вы хотите, чтобы супергерои защищали вас, делая вас всё более бессильными. Что ж, вы рассказываете себе, что за вами «присматривают». Что вы на шаге от обслуживания и ваши права соблюдаются. Чтобы система могла продолжать воровать у вас, улыбаясь в ответ. Вперёд, пошлите своих супергероев остановить меня. Берите закуски, смотрите экраны и смотрите, что случится. Вы больше не контролируете ситуацию. Я — контролёр.
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Боб Парр [по телефону Люсиусу] Надевай костюм. Может стать странно.
Люсиус Бест Я буду там как можно скорее.
[идёт за своим супер-костюмом]
Ханни Куда ты так быстро? Лучше возвращайся тоже быстро!
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[из трейлера]
Мистер Исключительный [к Подкопщику] Мы снова встречаемся...
[затягивает пылесос Подкопщика]
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Reflux Меня зовут Рефлюкс. Болезнь это или суперспособность — решай сам.
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Боб Парр [Хелен звонит Бобу по телефону] Алло?
Хелен Парр Привет, дорогая. Как дети?
Боб Парр [врет] Всё отлично.
Хелен Парр А Джек-Джек?
Боб Парр [врет] Он в полном порядке.
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Эластигерл [радостно, увидев свой новый мотоцикл] Новый Эластицкл!
Боб Парр «Эластицкл»? Не знал, что у тебя есть мотоцикл.
Эластигерл Эй, у меня был ирокез. О многом обо мне ты не знаешь.
Боб Парр Да, но... ирокез?
Эластигерл Да нет, ты ничего не пропустил.
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Elastigirl [Мистер Невероятный в боевой стойке по отношению к ней] Эй, это я!
Mr. Incredible Да, я так и думал в прошлый раз.
Elastigirl [смотрит назад] Дети, что вы... Вы... за нами пришли?
Violet Parr Не злись.
Elastigirl [обнимает их в благодарность] О, милые. Как я могу злиться? Я горжусь вами.
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Screenslaver Супергерои больше не управляют ситуацией... теперь это я.
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Evelyn Deavor То, что ты меня спас, не значит, что ты прав.
Elastigirl Но это значит, что ты жива.
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Mr. Incredible Я не могу ни управлять им, ни остановить, а Подземщик сбежал.
Elastigirl Нужно остановить... БОБ! Монорельс!
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Эластигёрл [Хелен, Боб и Люциус под контролем Разума Экранной Марионетки/Эвелин] Годы вынужденного скрытия и молчания сделали нас озлобленными. Ты выводишь нас на свет, чтобы мы убирали за твоей бездисциплинированной жизнью.
Мистер Исключительный Ваши тела и характер слабы. Ваши обещания пусты, и вам за это поплатиться.
Фрозон Мы больше не служим тебе, мы служим только себе. Пусть выживет сильнейший.
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Evelyn Deavor [Джек-Джек входит в комнату управления, где находятся загипнотизированные Хелен, Боб и Люциус; Эвелин наблюдает за этим по мониторам в своем офисе] Что-что? Малыш?
Violet Parr Вайолет Парр, Дашиэл 'Дэш' Парр: [входят в комнату на лифте, последовав за Джек-Джеком] Мама? Папа? Люциус?
[Хелен, Боб и Люциус нападают на детей, но Вайолет создаёт силовое поле. Джек-Джек телекинезом вылетает из силового поля]
Evelyn Deavor Супер-малыш?
[загипнотизированная Хелен хватает Джек-Джека и держит его перед собой]
Jack-Jack Parr [Джек-Джек радостно лепечет, затем замечает, что глаза матери скрыты за очками, и она его не видит. Джек-Джек хмурится и начинает телекинезом снимать очки]
Elastigirl [Эластигерл моргает, выходя из гипноза; ахает] А!
Evelyn Deavor [в шоке] Что? Нет! Нет! Опусти его! Нет! Опусти его!
[Джек-Джек полностью снимает очки с матери Хелен и телекинезом швыряет их на пол]
Elastigirl Дети?
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Voyd Привет, малыш.
Dashiell 'Dash' Parr Привет...
Voyd Вы, ребята, в опасности, Диворы послали нас забрать вас...
Frozone Ну уж нет, это лишнее. Диворы просто послали меня сторожить дом. Потому что дети в опасности. Понял, управленческий ляп, скажи Винстону, что я на этом, понятно, мисс...?
Voyd Войд.
Frozone Мисс Войд... Береги себя на дороге.
Voyd Дело в том, он хочет, чтобы мы забрали и тебя.
Frozone Эй...
Frozone Это долго не продержит их, Дэш, бери малыша.
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Tony Rydinger Мне как-то неудобно из-за этого. Может, стоило просто сказать «Привет» или что-то в этом роде? Это же не её вина, что супергероев запретили. И я не против сильных девушек, у меня с мужской уверенностью всё в порядке.
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Bob Parr Ты знаешь, где мой костюм и галстуки?
Helen Parr Сгорели, когда...
Bob Parr Боб Парр, Хелен Парр: Самолёт уничтожил наш дом.
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Боб Парр [Вайолет сушит волосы, готовясь к свиданию] Эй, Ви, хочу тебя обратно к 10:30.
Вайолет Парр Около 11?
Боб Парр Около 10, но скорее к 9:30...
Вайолет Парр [с горечью] Ну ладно, около 10:30...
[вздыхает]
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Elastigirl [Впервые видит Джека-Джека в действии] Что за... У Джека-Джека есть СИЛЫ?
Mr. Incredible Мы уже знаем! Сражаемся сейчас, говорим потом!
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Evelyn Deavor Добро пожаловать на борт, Эластика. Хотя мы ещё не достигли крейсерской высоты. Можешь свободно разгуливать по салону! Или просто расслабься и пусть салон разгуливает вокруг тебя!
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Эвелин Дивор Репутация супергероев разрушена. Ты никогда не станешь легальной. Никогда.
Эластигirl [говорит немного пьяным голосом] Никогда?
Эвелин Дивор [смеётся] Нет.
Эластигirl Никогда?
Эвелин Дивор Нет.
Эластигirl [встаёт и опирается на Эвелин] Даже чуточку-чуточку?
Эвелин Дивор О, гипоксия. Когда не хватает кислорода, всё кажется очень смешным.
[отталкивает Эластигirl на пол]
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Evelyn Deavor Чем дальше, тем глупее, а потом ты умираешь.
Elastigirl [смеётся] Я не хочу умирать.
Evelyn Deavor А кто хочет?
[Evelyn пинает Эластигёр подальше]
Evelyn Deavor Правда.
[зловеще посмеивается]
Evelyn Deavor Не так уж и плохо.
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Bob Parr [Боб читает Джек-Джеку сказку, чтобы убаюкать его] По всему Дузлдорфу фрибберы Фраппа засыпают, потому что просто не успевают за жизнью.
[Начинает клевать носом]
Bob Parr По всему Дузлдорфу дузлы дремлют. Веки такие тяжёлые, что они... опускаются и...
[Он уснул]
Bob Parr Зззз...
Jack-Jack Parr [Он стучит Боба по лицу]
Bob Parr [Резко проснулся] ЗАКРЫВАЙ!
[Раздражён]
Bob Parr Суть в том: Все, все идут спать! Все получают тот сон, которого им не хватает!
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Эластигёлл [Вайолет и Дэш, когда Подкопатель атакует город] Следи за Джек-Джеком!
Вайолет Парр Но я думала, мы же собирались пойти и...
Мистер Исключительный Ты слышала маму!
[Хелен]
Мистер Исключительный Прыгай на меня!
[прыгает с растянутой Хелен]
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Voyd Привет, малыш.
Dashiell 'Dash' Parr Привет.
Voyd Вы, ребята, в опасности, Дивор послал нас забрать вас...
Frozone Ну, разве это не излишне? Но Дивор послал меня сюда охранять дом... потому что дети в опасности.
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Helen Parr [по телефону Бобу] Я бы не справилась, если бы ты так здорово не взял всё на себя.
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Dashiell 'Dash' Parr [входит в дом, в котором Уинстон позволяет им жить вместе с Бобом, Хелен, Виолет и Джек-Джеком] Вау! Мне НРАВИТСЯ новая работа мамы!
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Elastigirl [уезжает на мотоцикле; Бобу] Пока, дорогой.
Bob Parr Я присмотрю за детьми, без проблем.
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Lucius Best [для Боба и Хелен; передаёт Бобу карточку] Ко мне подошёл один магнат. Хочет поговорить... о героических делах.
[Боб улыбается]
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Winston Deavor Пора исправлять ошибки! Помоги мне вернуть супергероев в свет. Нам нужно изменить отношение людей к героям, и Эластика — наша главная ставка.
Mr. Incredible Лучше... чем я?
[Эластика откашливается и бросает Мистеру Исключительному недовольный взгляд]
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[из трейлера]
Люциус Бест [Джек-Джек исчезает из комнаты] ЧТО ЗА...?
Боб Парр [машет печенькой в воздухе для Джека-Джека] Ням-ням, печенька!
Люциус Бест О, Боже!
Боб Парр Печенька!
Люциус Бест [Джек-Джек появляется и ест печеньку] Вау, К! Это... жутковато.
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Вайолет Парр Тони, это моя мама.
Хелен Парр Приятно познакомиться.
Вайолет Парр Это мой папа.
Боб Парр О, мы уже знакомы.
Вайолет Парр И это, немного неловко, мой младший брат Дэш, а малыш — Джек-Джек. Я пыталась ограничиться ОДНИМ родителем.
Хелен Парр Мы тоже идём в кино, Тони, не обращай на нас внимания.
Боб Парр Мы сядем на другой стороне зала. Не будем на тебя смотреть!
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Winston Deavor Помоги мне вернуть супергероев на свет божий. Нам нужна Эластигёрл!
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Brick Меня зовут Брик.
Эластигёрл Рад знакомству, Брик. Эм, откуда ты?
Brick Висконсин.
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[измученный Боб только что узнал по телевизору, что его старая машина, Инкредибил, была найдена и куплена олигархом на закрытом аукционе]
Боб Парр [в оцепенении] Говорили, что её невозможно починить...
Дэшил «Дэш» Парр [восхищён] Ты на ней ездил?
Боб Парр [гнев постепенно нарастает] Говорили, что её уничтожили... Говорили, что она...
[кричит; возмущён]
Боб Парр ЭТО МОЯ МАШИНА!
[Боб бежит искать пульт от Инкредибила.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[измученный Боб/Мистер Исключительный подъезжает к воротам особняка Эдны Моуд. Лицо Эдны появляется на экране видеодомофона]
Edna Mode Галбаки? Костюм Эластигёрл...
[в негодовании]
Edna Mode ...сделан Галбаки? ОБЪЯСНИСЬ!
[Боб открывает рот, чтобы ответить. Малыш Джек-Джек, который сидит за ним, незаметный для Эдны, издаёт воркующие и лепечущие звуки. Эдна думает, что это Боб издаёт звуки]
Edna Mode О боже... Ты хуже, чем я думала!
Bob Parr [проясняет звуки] Это *малыш*! Я привёз малыша!
[показывает Джека-Джека на заднем сиденье]
Edna Mode [с иронией, но убеждённо] Очень необычно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Violet Parr Это был Дикер! Ты рассказал ему про Тони!
Bob Parr Дорогая, пожалуйста...
Violet Parr Ты стер меня из памяти Тони!
[Она взрывается и хлопает дверью. Джек-Джек рассыпает свою тарелку с хлопьями, Боб опускается на пол, чтобы убрать беспорядок. Потом Виолетта срывается вниз в своем супер-костюме]
Violet Parr Я ненавижу супергероев и отрекаюсь от них!
[Она пытается уничтожить свой супер-костюм в мусоропроводе, потом кусает его, рычит и швыряет в стену. Потом снова взрывается и идет наверх]
Dashiell 'Dash' Parr У нее что, подростковый кризис?
[Она снова хлопает дверью]
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🥱
Эластигерл Твой трекер сработал безупречно, Эвелин. Ты гений.
Эвелин Дивор Да ладно. Я просто гений, стоящий за гением.
🧡
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Dashiell 'Dash' Parr Мы хотим бороться с плохими парнями!
Jack-Jack Parr [возбуждённое лепетание]
Helen Parr НЕТ, ВЫ НЕ ХОТИТЕ!
🧡
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брэд Берд
Брэд Берд
Brad Bird
Крэйг Т. Нельсон
Craig T. Nelson
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Холли Хантер
Холли Хантер
Holly Hunter
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Сара Воуэлл
Sarah Vowell
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Пол Айдинг
Пол Айдинг
Paul Eiding
София Буш
София Буш
Sophia Bush
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
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