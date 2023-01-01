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Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы"
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Суперсемейка 2
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Суперсемейка 2
2018 / США
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8.1
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147
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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