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Человек
Отзывы о фильме «Человек»
Human
Человек
2015 / Франция
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Валентин
30 ноября 2016, 14:01
Документальные фильмы бывают разными, от нудных, констатирующих факты, до цепляющих за душу, держащих в напряжении всё время и констатирующих факты. Фильм Человек из последней плеяды, очень нужный фильм, нужный как одному человеку, так и всему человечеству.
Очень хорошо, что сейчас есть интернет и сильным старым мировым правителям, устраивающим войны, геноциды, допускающие бедность, насилие, расовые, религиозные, социальные, гендерные распри будет ох как трудно (что очень хорошо) препятствовать
распространению мысли этого фильма, перевороту мозгов населения на борьбу за себя, за мир, за гуманизм. Еще больше хорошо, что есть такие люди, снимающие эти фильмы, пытающиеся поменять этот мир к лучшему, честь и хвала им.
Давайте меняться, давайте совершать духовный переворот, переворот ценностей, целей и стремлений, давайте будем... вот тут бы написать человеком, но нет, мы опорочили это слово всем злом, что творим на земле. Но другого слова у нас нет, давайте будем новыми, чистыми и светлыми людьми.
Смотрите этот фильм, показывайте всем и каждому, кто не захочет смотреть, заставляйте, пора переворачивать наше сознание.
30 ноября 2016, 14:01
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Очень хорошо, что сейчас есть интернет и сильным старым мировым правителям, устраивающим войны, геноциды, допускающие бедность, насилие, расовые, религиозные, социальные, гендерные распри будет ох как трудно (что очень хорошо) препятствовать
распространению мысли этого фильма, перевороту мозгов населения на борьбу за себя, за мир, за гуманизм. Еще больше хорошо, что есть такие люди, снимающие эти фильмы, пытающиеся поменять этот мир к лучшему, честь и хвала им.
Давайте меняться, давайте совершать духовный переворот, переворот ценностей, целей и стремлений, давайте будем... вот тут бы написать человеком, но нет, мы опорочили это слово всем злом, что творим на земле. Но другого слова у нас нет, давайте будем новыми, чистыми и светлыми людьми.
Смотрите этот фильм, показывайте всем и каждому, кто не захочет смотреть, заставляйте, пора переворачивать наше сознание.
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