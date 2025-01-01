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Цитаты из фильма Ученик
Цитаты из фильма Ученик
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Цитаты
Veniamin Yuzhin
У Бога для тебя прекрасный план. Помни об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вениамин Южин
[замечает, что Григорий обнимает его]
Григорий, что ты делаешь?
Григорий Зайцев
Куда?
Вениамин Южин
Сюда.
Григорий Зайцев
Ничего.
Вениамин Южин
Убери руки.
Григорий Зайцев
Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veniamin Yuzhin
Я скажу твоей ноге расти — и она вырастет. Но ты должен поверить. Что ты делаешь?
Grigoriy Zaytsev
Снимаю штаны. Ты собираешься положить руку мне на ногу, да?
Veniamin Yuzhin
Да, именно так. Сними.
Grigoriy Zaytsev
Лечь?
Veniamin Yuzhin
Не знаю. Ляг.
Grigoriy Zaytsev
Извини, ты можешь помочь? Что мне делать?
Veniamin Yuzhin
Ты должен поверить. О Господи... посмотри на эту ногу...
Grigoriy Zaytsev
Другая. Другая короче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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