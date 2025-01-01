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Киноафиша Фильмы Ученик Цитаты из фильма Ученик

Цитаты из фильма Ученик

Veniamin Yuzhin У Бога для тебя прекрасный план. Помни об этом.
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Вениамин Южин [замечает, что Григорий обнимает его] Григорий, что ты делаешь?
Григорий Зайцев Куда?
Вениамин Южин Сюда.
Григорий Зайцев Ничего.
Вениамин Южин Убери руки.
Григорий Зайцев Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veniamin Yuzhin Я скажу твоей ноге расти — и она вырастет. Но ты должен поверить. Что ты делаешь?
Grigoriy Zaytsev Снимаю штаны. Ты собираешься положить руку мне на ногу, да?
Veniamin Yuzhin Да, именно так. Сними.
Grigoriy Zaytsev Лечь?
Veniamin Yuzhin Не знаю. Ляг.
Grigoriy Zaytsev Извини, ты можешь помочь? Что мне делать?
Veniamin Yuzhin Ты должен поверить. О Господи... посмотри на эту ногу...
Grigoriy Zaytsev Другая. Другая короче.
🧡
👏
🥺
🤔
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