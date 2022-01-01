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Ян Карский. Праведник мира
Киноафиша Фильмы Ян Карский. Праведник мира Ян Карский. Праведник мира, 2015: актеры и роли
Karski & the Lords of Humanity Ян Карский. Праведник мира 2015 / США / Польша / Россия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Ян Карский. Праведник мира, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Славомир Грюнберг Slawomir Grünberg
В ролях
Владимир Познер Vladimir Pozner Jr.
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