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Серое и черное Серое и черное
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Cinzento e Negro

Серое и черное, 2015

2015 / Португалия / Бразилия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 5 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Луиш Филипе Роча
В ролях
Филипе Дуарте
Мигель Боргес
Моника Калле
Мануэль де Блас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Серое и черное 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Второй Фестиваль кино Португалии в Санкт-Петербурге С 14 по 18 декабря в киноцентре «Великан Парк» состоится 2-й Фестиваль кино Португалии, организованный Киноклубом «Синемафия». На все показы вход – бесплатный. Первый
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7 декабря 2016 18:22
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