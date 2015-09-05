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Серое и черное
Cinzento e Negro
Серое и черное, 2015
2015 / Португалия / Бразилия
6.4
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
триллер
драма
детектив
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6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
5 сентября 2015
Возраст
16+
Режиссер
Луиш Филипе Роча
В ролях
Филипе Дуарте
Мигель Боргес
Моника Калле
Мануэль де Блас
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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7 декабря 2016 18:22
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