Антонина (Джессика Чейстейн) очаровательная женщина не от мира сего. Светские дамы посмеиваются над ней, потому что Антонине плевать на свое платье или прическу, она готова убежать от гостей к только что родившемуся слоненку и полностью испачкаться, лишь бы прочистить его хобот, чтобы он задышал. У нее есть любящий муж Ян (Йохан Хелденберг), милый маленький сын и целый зоопарк, обитатели которого тоже являются частью ее семьи. Всю эту идиллию нарушают ужасы Второй Мировой войны. Сначала…
Тема Второй мировой войны уже снята-переснята, рассказаны, пересказаны тысячи историй. Но всё же есть до сих пор неизвестные и удивительные моменты, истории, которые удивляют и вдохновляют, трогают до глубины души. История Яна и Антонины Жабинских именно такая: героическая, необычная, сердцещипательная.
Фильм испещрён множеством аллегорий, символизмом. Фабула ленты не совсем похожа на традиционное повествование о войне.
Здесь нет главного злодея в одном лице, все главные персонажы человечны (каждый в своей степени конечно). Самый главный злодей тут сама война, а люди лишь жертвы, заложники, рабы, подспорья и шестёрки этого зла. Всё как в жизни.
С технической стороны, фильм Жена смотрителя зоопарка прекрасен, актёрские работы очень хороши.
Единственно, что подкачал немного наш дубляж: в некоторых моментах наши актеры не доигрывают, но благо пару-тройку раз за всё время. Но всё же я сходу ещё раз посмотреть с субтитрами:) Сходить в кино на героическую историю жены смотрителя зоопарка можно с 13 апреля, и надеюсь, у вас фильм оставит впечатления на долго, как и у меня.
Это очень замечательный фильм.
События фильма «Жена смотрителя зоопарка» начинают свой отсчёт еще до начала оккупации Польши, делая для нас небольшой акцент на жизни героев в мирное время, выделяя их характеры и постепенно выводя фигуры на позиции. К моменту начала вторжения, мы уже имеем определённое представление о каждом из основных действующих лиц, чьи «архетипы» будут выдержаны на протяжении всего повествования и вряд ли это не вызывало бы вопросов, если бы мы не знали самого важного факта – фильм основан на реальных событиях. Именно эта подчеркнутость является хребтом для всего фильма, и именно в ней кроется ряд нюансов.
Невозможно отрицать, что тема Второй мировой войны десятилетиями оставалась неисчерпаемым колодцем для режиссёров и сценаристов, но некоторое время назад стало ясно, что колодец этот постепенно не обмелел, но изменился. Как будто вода там испортилась, как будто зачерпнули грязным ведром. И дело не в теме, конечно, а в бесконечной и довольно циничной её эксплуатации, ведь сколько мы с вами видели бездарных и наигранных фильмов о войне? Уверен, можно насчитать десятки. В кино о войне пробралась фальшивость, то, что можно условно назвать «синдромом развевающегося флага». Впервые за долгое время, эту «мутную воду» развеял фильм «По соображениям совести», вышедший полгода назад. Это совершенно другой фильм о другом, но я осознанно вспоминаю его по простой причине - он тоже брал за свою основу совершенно реальную историю, но подход оказался несколько другим.
«Жена смотрителя зоопарка» изначально надавливает на необходимые клавиши, как бы предупреждая появление лишних вопросов и сомнений в правдоподобности, ведь и действительно, если не знать о реальности основы, то просто невозможно поверить в такую удачу, в такое стечение обстоятельств и, тем более, в такой финал. Фильм рассказывает нам фантастическую историю, в которой два человека проходят жестокие испытания, мало того, проносят с собой еще и три сотни человеческих жизней. Но за этим подвигом на экране кроется небольшое лукавство режиссёра, который не смог победить соблазн и использовал ряд запрещённых приёмов, бьющих исключительно по проверенным болевым точкам, где наиболее ярким примером будет сожжение Варшавского гетто, обставленное пением девочки и красочными художественными образами. Именно такими приёмами обычно пытаются прикрыть наиболее слабые стороны картины, отвлекая вас и оставляя в вашей памяти наиболее болезненные и яркие эпизоды. Из-за таких художественных приёмов на протяжении фильма иногда закрадываются сомнения, а вдруг режиссёр еще что-то дорисовал? Я не претендую на знание реальной ситуации в том подвале зоопарка, но неужели прятавшиеся были так неосмотрительны, оставляя на стенах письмена и изображение звёзд Давида, зная, чем это может грозить хозяевам дома?
К счастью, Ники Каро не стала злоупотреблять подобными приёмами, явно осознавая всё опасность оказаться среди плеяды голливудских военных драм, выходящих столь же регулярно, сколь и быстро улетучивающихся из памяти. Как мне кажется, режиссёр попыталась вывести своё кино из тени Голливуда, но ей не хватило решительности встать обеими ногами на новую почву, она не стала рисковать, подкрепив свою ленту испытанными механизмами и обеспечив себе хороший рейтинг. Хороший, но не выдающийся. Я не зря обращался к недавно вышедшему «По соображениям совести», тому фильму удалось прорваться через дебри боевиков и занять своё достойное место. Сумеет ли «Жена смотрителя зоопарка» стать чем-то большим на своём поле? Это большой вопрос.
В конечном счёте, мы имеем хороший и трогающий фильм, с отлично играющей Джессикой Честейн и неплохой атмосферой оккупированной Польши. Его стоит посмотреть хотя бы ради самой истории, которая не может оставить равнодушным. Беда только в том, что история не является заслугой режиссёра или сценариста, которые решили сделать ставку на беспроигрышную и безопасную fairytale. А не рискнув отбросить некоторые клише, «Жена смотрителя зоопарка» рискует стать очередной военной драмой, которую мы беззастенчиво забудем, но это только время покажет.
Посетил еще один пресс-показ, по традиции опоздав на фуршет 😌
В этот раз был представлен фильм военно-исторического содержания, основанный на реальных событиях "Жена смотрителя зоопарка", премьера которого состоится 13 апреля.
И так описание пропустим, оно есть в составе кинопродукта, а пробежимся мы больше по ощущениям, эмоциональной составляющей и атмосфере. Преамбула крайне серьезного по заявке фильма плавно погружает нас в волшебную атмосферу легковесности, эмульсируя приятными и забавными кадрами редких животных, обильно сдобренными чувственной музыкой. Спустя некоторое время, по современной традиции, видеоряд заряжающий зал приятными эмоциями вдруг внезапно, без предупреждения обрывается, резко выдергивает зал из "Жизнь Пи" и стремительно окунает в "Список Шиндлера". Отмечу, что аналогия с последним фильмом абсолютно оправдана, не буду спойлерить для тех кто незнаком с той самой историей варшавского зоопарка.
Здесь есть жестокость, но в основном она за кадром, преподнося редкую возможность зрителю дорисовать жуткую картину. Здесь есть яркие примеры несправедливости, несправедливости чудовищных масштабов, масштабов второй мировой войны, масштабов ситуации когда одна из национальностей заклеймена термином untermensch, заклеймена не без помощи сильнейшей в то время военной машины. Да здесь есть самопожертвование граничащее с самоистязанием, героизм, любовь и верность, но здесь нет правильной подачи этих сложных материй. Нарочито, приторно доброе окончание истории просто вынуждает сбросить пару балов этому биографическому кинотворению.
"Жена смотрителя зоопарка" - это бесспорно похвальная попытка ундуляций в сторону "Список Шиндлера", но планка слишком высокая.
7 из 10
Было бы довольно пошло разбирать по косточкам каждый нюанс, придираться или воспевать актёрскую игру, работу оператора, достоверность переданных сценарием событий и всё остальное. Потому скажу, что данную картину в полной мере можно считать посланием к человеку, к абсолютно любому человеку. Поступок четы Жабинских является ярким примером бескорыстности, самоотверженности, сострадания и многих других качеств, присущих настоящим людям. Такие люди всегда были, есть и будут существовать так же, как и трагические события тех или иных масштабов. Ты, читатель, можешь поучиться человечности на данном жизненном примере. А помимо основного посыла здесь всё красиво. За собой фильм оставляет смешанные ощущения. С одной стороны они ярко-положительные, с другой очень тяжёлые и мрачные. Ничто никогда в мире не оправдает убийство и геноцид, надеюсь ты это уже понял(а ты поймёшь рано или поздно). Сходи в кино, посмотри на прекрасных животных, на красавицу Джессику Честейн и на то, что значит "быть человеком".
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