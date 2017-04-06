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Антонина (Джессика Чейстейн) очаровательная женщина не от мира сего. Светские дамы посмеиваются над ней, потому что Антонине плевать на свое платье или прическу, она готова убежать от гостей к только что родившемуся слоненку и полностью испачкаться, лишь бы прочистить его хобот, чтобы он задышал. У нее есть любящий муж Ян (Йохан Хелденберг), милый маленький сын и целый зоопарк, обитатели которого тоже являются частью ее семьи. Всю эту идиллию нарушают ужасы Второй Мировой войны. Сначала…