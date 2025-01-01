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Киноафиша Фильмы #Хоррор Цитаты из фильма #Хоррор

Цитаты из фильма #Хоррор

Georgie Четыре ветра? Звучит как пук.
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Georgie Ладно, теперь что-то радостное, пожалуйста.
Ava О, да. Я поцеловала Кристофера.
Sofia О боже.
Ava Это было странно. То есть, поцелуй — не странный. А его язык во рту — вот это да.
Sofia Понимаю. Впервые — всегда жутковато.
Ava Да. Не понимала, что он делает.
Sofia Он, наверное, тоже не понимал.
Ava Вот именно. Казалось, будто он зубы мне чистит.
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Dr. White Это седьмой класс. Ну сколько уж там плохого — просто быть там, что-то учить и слушать?
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Alex Cox Я скучаю по тому, как мы наряжались. Старые добрые времена — все это волнение перед выходом. Просто помните, девчонки, подготовка — самая классная часть. Это веселее любой вечеринки, на которую вы когда-либо пойдёте. Наслаждайтесь сейчас, пока молоды. Это не длится вечно.
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Dr. White Вас волнует только собственная задница, да? Так ведь проще, правда?
[кричит в лица девчонкам от злости]
Dr. White Так чёрт возьми проще! Тебе вообще не плевать ни на кого? Тебя кто-то волнует?
Ava Клянусь, она ушла домой.
Dr. White Ты что, дура? Она не уходила домой. Я только что там был. Какого хрена ты не понимаешь?
[схватывает Аву за ожерелье]
Dr. White Ты улыбаешься? Почему ты улыбаешься?
Ava Я не улыбаюсь.
Dr. White Почему ты улыбаешься?
Ava Я не...
Dr. White Где она?
[отпускает Аву]
Dr. White Эти маленькие су### способны на всё. Ты помнишь, что вы с ней в прошлый раз натворили? Я должен был подать в суд.
Sam Нам жаль, хорошо?
Dr. White Знаете, всех вас надо в психушку.
Sam Я пойду её искать.
[уходит из дома]
Dr. White Это так больно. Просто ужасно больно. Знаете, если подумать, это действительно ужасно, не правда ли? Единственный способ достучаться до вас... Единственный способ достучаться до ваших маленьких, больных мозгов...
[проталкивается сквозь девочек, идёт на кухню и берёт нож]
Dr. White Единственный способ напугать ваши эгоистичные, избалованные и испорченные головы — напугать вас до чёртиков! Маленькие ущербные мозги.
[девочки кричат, Ава убегает]
Dr. White Вернись сюда!
[смотрит на остальных трёх девочек]
Dr. White Теперь нас осталось только трое, да? Почему бы нам просто не поговорить? Почему бы не поговорить спокойно?
Sofia Положи нож и убирайся немедленно!
Georgie Я вызову полицию.
Sofia Это безумие. Ты не можешь так с нами обращаться. И если думаешь, что моя мать меня не прикроет — ошибаешься. Ты ей жизнь испортила, и она злая.
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Francesca Если он такой богатый, почему одевается вот так? Выглядит как Гитлер.
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Alex Cox Хм. Я пытаюсь понять тебя и проявить сострадание, понял? Из-за твоей растерянности. Ваша дочь пропала. Жена мертва. Ты вымещаешь это на мне. Ты больной, извращённый му#ак!
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Cat Я имею в виду, ты — мечта любого пластического хирурга.
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Lisa Как тебе удалось стать такой необыкновенной? Аа, о, да! Я хочу услышать всё об этом...
Harry Cox Я знаю дела поважнее, чем болтать.
Lisa Я просто рада, что у нас будет возможность уехать на нашу грязную уик-энд.
Harry Cox Что такое грязный уик-энд? Это британское выражение?
Lisa Нет, это мне рассказала Анджелика. Это один из тех уик-эндов, когда ты уезжаешь куда-то, где не должен быть, с кем-то, с кем не должен.
🧡
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Alex Cox Это хр###ня, Гарри. Сегодня наша годовщина, ради всего святого. Ты с этой 20-летней консультанткой по искусству? И что она тебе, собственно, советует?
Harry Cox Давай, дорогая, пожалуйста.
Alex Cox Слушай, я может и не идеальна... но я — лучшая, что у тебя есть.
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Alex Cox Отношения — это совместно проведённое время и пространство. А теперь у нас нет ни времени, ни пространства. Отлично, теперь мы обречены, Гарри.
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Georgie Как бы там ни было, я всегда останусь толстой транс-девкой. Даже если я похудею, как мама Софии. И когда кто-то меня погуглит, он увидит эту фотку. Что бы я ни делала, я всегда буду толстой девчонкой.
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Sam Моя мама тоже, она всё время пытается помочь, но всё, что она делает — это говорит мне, что я делаю не так. Постоянно. Не так для кого? Для неё?
🧡
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Ava По крайней мере, ты их видишь. А мои родители будто меня и не замечают. Они всё время работают. Я всегда одна.
Sofia Ненавижу быть одной.
Ava Когда они дома, они в телефонах. Понять не могу, зачем тогда вообще приходят. Как настоящие зомби. Ненавижу их.
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Cat [перед тем, как направить пистолет на себя] Я Просто Хочу, Чтобы Всё Закончилось
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