GeorgieЛадно, теперь что-то радостное, пожалуйста.
AvaО, да. Я поцеловала Кристофера.
SofiaО боже.
AvaЭто было странно. То есть, поцелуй — не странный. А его язык во рту — вот это да.
SofiaПонимаю. Впервые — всегда жутковато.
AvaДа. Не понимала, что он делает.
SofiaОн, наверное, тоже не понимал.
AvaВот именно. Казалось, будто он зубы мне чистит.
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Dr. WhiteЭто седьмой класс. Ну сколько уж там плохого — просто быть там, что-то учить и слушать?
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Alex CoxЯ скучаю по тому, как мы наряжались. Старые добрые времена — все это волнение перед выходом. Просто помните, девчонки, подготовка — самая классная часть. Это веселее любой вечеринки, на которую вы когда-либо пойдёте. Наслаждайтесь сейчас, пока молоды. Это не длится вечно.
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🥱
Dr. WhiteВас волнует только собственная задница, да? Так ведь проще, правда?
[кричит в лица девчонкам от злости]
Dr. WhiteТак чёрт возьми проще! Тебе вообще не плевать ни на кого? Тебя кто-то волнует?
AvaКлянусь, она ушла домой.
Dr. WhiteТы что, дура? Она не уходила домой. Я только что там был. Какого хрена ты не понимаешь?
Dr. WhiteЭто так больно. Просто ужасно больно. Знаете, если подумать, это действительно ужасно, не правда ли? Единственный способ достучаться до вас... Единственный способ достучаться до ваших маленьких, больных мозгов...
[проталкивается сквозь девочек, идёт на кухню и берёт нож]
Dr. WhiteЕдинственный способ напугать ваши эгоистичные, избалованные и испорченные головы — напугать вас до чёртиков! Маленькие ущербные мозги.
Alex CoxСлушай, я может и не идеальна... но я — лучшая, что у тебя есть.
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Alex CoxОтношения — это совместно проведённое время и пространство. А теперь у нас нет ни времени, ни пространства. Отлично, теперь мы обречены, Гарри.
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GeorgieКак бы там ни было, я всегда останусь толстой транс-девкой. Даже если я похудею, как мама Софии. И когда кто-то меня погуглит, он увидит эту фотку. Что бы я ни делала, я всегда буду толстой девчонкой.
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SamМоя мама тоже, она всё время пытается помочь, но всё, что она делает — это говорит мне, что я делаю не так. Постоянно. Не так для кого? Для неё?
🧡
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AvaПо крайней мере, ты их видишь. А мои родители будто меня и не замечают. Они всё время работают. Я всегда одна.
SofiaНенавижу быть одной.
AvaКогда они дома, они в телефонах. Понять не могу, зачем тогда вообще приходят. Как настоящие зомби. Ненавижу их.
🧡
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Cat[перед тем, как направить пистолет на себя]Я Просто Хочу, Чтобы Всё Закончилось