Georgie Ладно, теперь что-то радостное, пожалуйста.

Ava О, да. Я поцеловала Кристофера.

Sofia О боже.

Ava Это было странно. То есть, поцелуй — не странный. А его язык во рту — вот это да.

Sofia Понимаю. Впервые — всегда жутковато.

Ava Да. Не понимала, что он делает.

Sofia Он, наверное, тоже не понимал.