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Цитаты из фильма Наваждение

Paul Haggis Наконец-то я добираюсь до OT 3, и мне дают эти секретные материалы, о которых я всё время слышал. Они написаны от руки Хаббардом. Их надо хранить в запертом портфеле и быть очень осторожным, потому что всегда говорили: если это выйдет наружу — это опасно для людей. Это может им реально навредить, если они не подготовлены должным образом. И я читаю это, а там полный бред... Помню, на миг подумал, может, это тест на сумасшествие. Может, если мы в это поверим, нас выгонят. Знаешь? Может, ты и вправду псих! Но, конечно, это не так. Там рассказывается, что Земля была создана, там про триллионы лет назад и какого-то космического парня... которого засунули в вулканы, а потом взорвали ядерными бомбами... И у нас вокруг полно потерянных душ, от которых нужно избавиться. И я такой: «Да что вы, б**ть, несёте?» Я за саморазвитие, за то, чтобы стать яснее, избавиться от негативных эмоций, но что это за хрень вообще?
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Paul Haggis Секты — они охотятся на людей, внушая, что ты должен думать самостоятельно, а потом точно говорят, как именно думать, или иди прочь. А если уйдёшь — будут последствия.
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Lawrence Wright Саентология — это настоящее путешествие в сознание Эл Рона Хаббарда, и чем глубже ты погружаешься, тем больше становишься похож на самого Эл Рона Хаббарда.
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David Miscavige Прежде чем полностью закрыть цикл с налоговой, есть кое-что, что я хочу сделать.
[Оборачивается к портрету Л. Рона Хаббарда и отдаёт честь]
David Miscavige Сэр? Выполнено.
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