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Киноафиша Фильмы Джолин Цитаты из фильма Джолин

Цитаты из фильма Джолин

Джолин [работа в автокино] Почему чаевые дают только парни?
Кендра Потому что девчонки тебе завидуют.
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[первые реплики]
Jolene [закадровый голос] Я вышла замуж за Микки Холлера, когда мне было 15. Ему было 20, Микки — настоящее имя, Мервин.
Mickey Теперь я объявляю вас мужем и женой.
🧡
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🥺
🤔
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Jolene Дядя Фил всегда пытался выпендриться передо мной и обнимал меня так крепко, что это длилось слишком долго.
🧡
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🥺
🤔
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