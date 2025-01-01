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Киноафиша Фильмы В изгнании Цитаты из фильма В изгнании

Цитаты из фильма В изгнании

Jacob Человек не может знать волю Божью, а когда он делает вид, что знает, это заканчивается кровью.
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Jacob [Начальные слова: молится, положив лоб на эфес меча] Всемогущий Бог, в час нужды моей будь со мной. Пусть не забуду я святой клятвы своей Тебе. Чтоб не стать добычей демонов и бесов, и всех тёмных сил мира сего. Почти меня мощью Праведности Твоей. Дай мне Меч Истины, чтобы врагов Твоих сокрушить и быть для Тебя: Истинным Рыцарем.
🧡
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Gallain Думаешь, если спасёшь этого мальчишку, Бог тебя простит?
[С насмешкой]
Jacob Человек не может знать волю Божию, а когда пытается — всё кончается кровью.
Gallain За это я готов выпить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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