JacobЧеловек не может знать волю Божью, а когда он делает вид, что знает, это заканчивается кровью.
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Jacob[Начальные слова: молится, положив лоб на эфес меча]Всемогущий Бог, в час нужды моей будь со мной. Пусть не забуду я святой клятвы своей Тебе. Чтоб не стать добычей демонов и бесов, и всех тёмных сил мира сего. Почти меня мощью Праведности Твоей. Дай мне Меч Истины, чтобы врагов Твоих сокрушить и быть для Тебя: Истинным Рыцарем.
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GallainДумаешь, если спасёшь этого мальчишку, Бог тебя простит?
[С насмешкой]
JacobЧеловек не может знать волю Божию, а когда пытается — всё кончается кровью.