1 To Be a Dancer Jeff Cardoni 1:03

2 Tough Times in Hollywood Jeff Cardoni 2:23

3 Have You Heard of the Vortex? Jeff Cardoni 1:38

4 Moose and Camille's Theme Jeff Cardoni 2:28

5 An Old Country Dinner Jeff Cardoni 2:24

6 I Wish Things Would Just Work Out Jeff Cardoni 1:19

7 Welcome to the Vortex Jeff Cardoni 2:31

8 Andie's Story Jeff Cardoni 2:02

9 Let's Go Out Jeff Cardoni 2:12

10 Moose Goes Home Jeff Cardoni 1:25

11 The Mob vs. Lmntrix Jeff Cardoni 3:59

12 The Fix Is In Jeff Cardoni 2:28

13 Life Lessons Jeff Cardoni 2:37

14 Killer TV Jeff Cardoni 1:44