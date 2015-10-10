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Как меня зовут
Отзывы о фильме «Как меня зовут»
Как меня зовут
2014 / Россия
Трейлер
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Андрей
10 октября 2015, 18:31
Посмотрел вчера сие творение. До сих пор не могу избавиться от чувства гадливости. Подруги нажирающиеся до ус-чки и трах-еся с кем попало,где попало - это мерзко. Режиссер это смакует, выпячивая самые откровенные детали. Для чего снимаются подобные фильмы непонятно. Мне кажется единственная цель, которую могут преследовать создатели таких фильмов- провокация,в надежде громко заявить о себе, не стесняя себя какими-либо моральными аспектами, не особо уважая зрителя, считая необходимым это показывать. Странно, что так много восторженных мнений, неужели народ настолько потерял чистоту души, что подобное воспринимается уже как норма. Очень грустно от этого.
10 октября 2015, 18:31
0
0
Ответить
Андрей
10 октября 2015, 18:31
Посмотрел вчера сие творение. До сих пор не могу избавиться от чувства гадливости. Подруги нажирающиеся до ус-чки и трах-еся с кем попало,где попало - это мерзко. Режиссер это смакует, выпячивая самые откровенные детали. Для чего снимаются подобные фильмы непонятно. Мне кажется единственная цель, которую могут преследовать создатели таких фильмов- провокация,в надежде громко заявить о себе, не стесняя себя какими-либо моральными аспектами, не особо уважая зрителя, считая необходимым это показывать. Странно, что так много восторженных мнений, неужели народ настолько потерял чистоту души, что подобное воспринимается уже как норма. Очень грустно от этого.
10 октября 2015, 18:31
0
0
Ответить
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