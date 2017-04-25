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Никто не любит Урфина Джюса. Впрочем, и Урфин Джюс никогда никого не любил. Да зачем? Ему и не нужно. Он сидит в своем закутке и целыми днями ворчит. А еще подглядывает за Жевунами, которые поют и пляшут, да звенят бубенчиками. И что-то не торопятся звать злюку-Джюса в свой хоровод. За столь непристойное поведение ворчун решает Жевунов покарать (а то ишь чего выдумали – безнаказанно веселиться!). Как это сделать? Да легче легкого. Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные…