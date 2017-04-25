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Урфин Джюс и его деревянные солдаты Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Киноафиша Фильмы Урфин Джюс и его деревянные солдаты Отзывы о мультфильме «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Урфин Джюс и его деревянные солдаты 2017 / Россия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о мультфильме «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Никто не любит Урфина Джюса. Впрочем, и Урфин Джюс никогда никого не любил. Да зачем? Ему и не нужно. Он сидит в своем закутке и целыми днями ворчит. А еще подглядывает за Жевунами, которые поют и пляшут, да звенят бубенчиками. И что-то не торопятся звать злюку-Джюса в свой хоровод. За столь непристойное поведение ворчун решает Жевунов покарать (а то ишь чего выдумали – безнаказанно веселиться!). Как это сделать? Да легче легкого. Кадр из фильма «Урфин Джюс и его деревянные…

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leadraven 25 апреля 2017, 02:57
Ужас какой. Как кинотеатры согласились такое вообще показывать? Бюджетных денег занесли? Никто ж в здравом уме даже одного сеанса под такое не выделит. Такие поделки даже в интернет выкладывать стадно.
25 апреля 2017, 02:57 Ответить
koptyaeva_1978 7 мая 2017, 15:42
Оценка
А моим деткам понравилось!!!
7 мая 2017, 15:42 Ответить
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