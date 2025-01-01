Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сама жизнь Цитаты из фильма Сама жизнь

Цитаты из фильма Сама жизнь

Roger Ebert Посмотри фильм, который любят многие, и ты найдёшь в нём что-то глубокое, даже если он кажется глупым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roger Ebert За последние 25 лет я, наверное, посмотрел 10 000 фильмов и сделал рецензии на 6 000 из них. Большинство я, надеюсь, забыл, но помню те, что стоит помнить — и все они на одной полке в моей памяти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roger Ebert В семье нет чужих: я любил и меня любят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roger Ebert Мы оба осознаём течение времени, его поток, ускользающий сквозь пальцы, как длинный шёлковый шарф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Roger Ebert Все мы рождаемся с определённым набором. Мы — это то, кто мы есть. Где мы родились, кем родились, как нас воспитали. Мы как бы застряли внутри этого человека... А цель цивилизации и развития — научиться немного сочувствовать другим. А для меня кино — это машина, которая вырабатывает эмпатию. Оно позволяет понять чуть больше о разных надеждах, стремлениях, мечтах и страхах. Помогает нам сопереживать людям, которые идут с нами по этому пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Kogan Я не знаю Полин Кэйл. Никогда не знал Полин Кэйл, но к черту Полин Кэйл. Роджер Эберт и Джин Сискел были самыми влиятельными критиками всех времён в любой области.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Режиссёр Стив Джеймс снимает Роджера в больнице, где он только что показал ему новое кресло, которым будет пользоваться]
Steve James Итак, Роджер, ты не платил по страховке, и поэтому кресло получил только сейчас?
Roger Ebert [через голосовой синтезатор на ноутбуке] Стив, здесь я буду шутить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ava DuVernay Мне было, кажется, лет восемь или девять, и моя тётя Дениз, которая была огромной киноманкой и передала мне эту страсть, узнала про репетиции Оскара. И однажды он прошёл мимо. Я помню, как кричала: «Класс! Класс!» и махала руками, а он подошёл. Я выросла. Этот фильм я сняла в 34 года. Это был мой первый фильм. Он был про мою тётю, которая сводила меня на Оскар в тот день. И про потерю близкого человека. И именно рецензия Эберта попала в самую суть того, что я хотела сказать. Она меня так тронула, что я послала ему фото с Оскара. В ответ он написал: «Мы тогда были моложе». На следующий день появился блог, где он очень искренне рассказал про свою тётю, которая подарила ему любовь к искусству и кино. Я расплакалась, и всё было просто как наяву. Для чёрной женщины опасно отдавать своё творение, сделанное с её точки зрения, пропитанное её идентичностью и личностью, белому человеку, чей взгляд обычно совсем другой, и говорить: «Ты — носитель этого фильма для публики. От тебя зависит, будет ли он иметь ценность». И с Роджером таких страхов было меньше, потому что ты знала, что он воспримет фильм серьёзно, с учётом исторического контекста и культурных нюансов. Все знают, что у Роджера была чёрная жена. Понимаешь, о чём я? Он как почётный брат. Ты живёшь с сестрой — это совсем другое понимание чёрных женщин, верно? Так что, может, ты посмотришь мой фильм по-другому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roger Ebert С тех пор как Chicago Tribune назначила Джина Сискела своим кинокритиком, мы были профессиональными врагами. В первые пять лет нашего знакомства мы с Сискелом почти не разговаривали. Когда нас с Джином попросили работать вместе над телешоу, мы оба сказали, что предпочли бы сделать это с кем-то другим. С кем угодно, только не вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roger Ebert Когда я написал в блоге, что больше не могу есть, пить и говорить, один читатель спросил: «Ты по этому скучаешь?» Не особо, честно. Я жил в мире слов задолго до того, как осознал это. Новая реальность складывалась постепенно. Мой блог стал моим голосом, моим выходом. Он выпустил на волю поток воспоминаний. Они хлынули с облегчением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сискел и Эберт в шоу «Вечер с Джонни Карсоном» сидят рядом с Чеви Чейзом]
Джонни Карсон Есть ли что-то там, что действительно так плохо?
Роджер Эберт Я не могу особо рекомендовать «Три амигоса». Это самый худший из рождественских фильмов, которые мне нравятся.
[зрители стонут]
Джонни Карсон Это же счастливый час. Не думаю, что я бы спросил тебя, если бы знал, что ты так ответишь.
Роджер Эберт Чеви Чейз снялся во многих хороших фильмах, и, если бог даст, он снимется ещё во многих хороших в будущем.
Чеви Чейз С твоей помощью.
[пока Эберт продолжает говорить, Чеви начинает насмешливо изображать Эберта за спиной; зрители посмеиваются]
Роджер Эберт Есть такая тенденция у кого-то... у кого природа смешная, как у Чеви, пытаться вызвать смех, стоя и импровизируя, когда кто-то другой пытается говорить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше