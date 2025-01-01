Мне было, кажется, лет восемь или девять, и моя тётя Дениз, которая была огромной киноманкой и передала мне эту страсть, узнала про репетиции Оскара. И однажды он прошёл мимо. Я помню, как кричала: «Класс! Класс!» и махала руками, а он подошёл. Я выросла. Этот фильм я сняла в 34 года. Это был мой первый фильм. Он был про мою тётю, которая сводила меня на Оскар в тот день. И про потерю близкого человека. И именно рецензия Эберта попала в самую суть того, что я хотела сказать. Она меня так тронула, что я послала ему фото с Оскара. В ответ он написал: «Мы тогда были моложе». На следующий день появился блог, где он очень искренне рассказал про свою тётю, которая подарила ему любовь к искусству и кино. Я расплакалась, и всё было просто как наяву. Для чёрной женщины опасно отдавать своё творение, сделанное с её точки зрения, пропитанное её идентичностью и личностью, белому человеку, чей взгляд обычно совсем другой, и говорить: «Ты — носитель этого фильма для публики. От тебя зависит, будет ли он иметь ценность». И с Роджером таких страхов было меньше, потому что ты знала, что он воспримет фильм серьёзно, с учётом исторического контекста и культурных нюансов. Все знают, что у Роджера была чёрная жена. Понимаешь, о чём я? Он как почётный брат. Ты живёшь с сестрой — это совсем другое понимание чёрных женщин, верно? Так что, может, ты посмотришь мой фильм по-другому.