[Сискел и Эберт в шоу «Вечер с Джонни Карсоном» сидят рядом с Чеви Чейзом]
Джонни Карсон
Есть ли что-то там, что действительно так плохо?
Роджер Эберт
Я не могу особо рекомендовать «Три амигоса». Это самый худший из рождественских фильмов, которые мне нравятся.
[зрители стонут]
Джонни Карсон
Это же счастливый час. Не думаю, что я бы спросил тебя, если бы знал, что ты так ответишь.
Роджер Эберт
Чеви Чейз снялся во многих хороших фильмах, и, если бог даст, он снимется ещё во многих хороших в будущем.
Чеви Чейз
С твоей помощью.
[пока Эберт продолжает говорить, Чеви начинает насмешливо изображать Эберта за спиной; зрители посмеиваются]
Роджер Эберт
Есть такая тенденция у кого-то... у кого природа смешная, как у Чеви, пытаться вызвать смех, стоя и импровизируя, когда кто-то другой пытается говорить!