[из трейлера]

Rita Lewis Какую причину ты ему сказал, чтобы он подумал, что ты в тюрьме?

Darnell Lewis Я просто вёл себя по-черному!

Rita Lewis Ты уж точно не бандит, Дарнелл!

Darnell Lewis Всё, что мне нужно — это говорить чуть грубее. «Эй, сук#, не смей уходить от меня!»

Rita Lewis [шлёпает Дарнелла] Что ты, черт возьми, только что сказал мне? С тобой что-то не так?