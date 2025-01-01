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Киноафиша Фильмы Крепись! Цитаты из фильма Крепись!

Цитаты из фильма Крепись!

Darnell Lewis Если жизнь подкидывает тебе Дика, сделай из этого Дик-эйд!
James King Дик-эйд звучит не особо лучше, чем просто дик.
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Darnell Lewis Покажи свою злую рожу!
[Кинг разрыдается]
Darnell Lewis Что ты делаешь, Джеймс?
James King Грустный пес. Думаю, это рабочая тактика, только не приставать ко мне, я и так печальный...
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[из трейлера]
Rita Lewis Какую причину ты ему сказал, чтобы он подумал, что ты в тюрьме?
Darnell Lewis Я просто вёл себя по-черному!
Rita Lewis Ты уж точно не бандит, Дарнелл!
Darnell Lewis Всё, что мне нужно — это говорить чуть грубее. «Эй, сук#, не смей уходить от меня!»
Rita Lewis [шлёпает Дарнелла] Что ты, черт возьми, только что сказал мне? С тобой что-то не так?
Darnell Lewis [плачет] Стой, стой! Что это такое?
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Darnell Lewis Когда ты учился в Гарварде, тебя когда-нибудь е#али за проваленный тест?
James King Думаю, это больше про Йель.
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James King Моя жизнь разрушена, потому что через тридцать дней меня посадят в тюрьму!... Там не так плохо, как я слышал, да?
Darnell Lewis Чёрт возьми, там хреново!
James King Научи меня выживать в тюрьме, как ты!
Darnell Lewis [удивлённо] Скажи, откуда ты знаешь, что я сидел в тюрьме?
James King С твоим низким достатком, отсутствием высшего образования... статистика говорит — ты точно в тюрьме был!
[пауза]
Darnell Lewis Увидимся завтра, зэк.
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[из трейлера]
Darnell Lewis Если уж делать, то делать по-настоящему!
James King Я могу быть серьёзным!
🧡
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[тренировка во дворе тюрьмы]
Darnell Lewis Возвращайся туда, где твоё место!
James King Я не знаю, где моё место!
Darnell Lewis Я знаю, где твоё место... оно со мной!
[улыбается Кингу]
James King [в панике] Я этого не хочу!
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Martin Я построил эту компанию своими двумя руками. Только я, этот компьютер и кредит на восемь миллионов долларов от моего отца.
James King Ты действительно сделал всё сам.
🧡
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Darnell Lewis Знаете что? Я хочу вам кое-что сказать, раз, наверное, это первый раз, когда вам пришлось слушать чернокожего парня. Может, вам просто стоит немного успокоиться. Черные не хотят вам вреда. В смысле, технически я сейчас и правда пытаюсь, но только потому, что вы напали на белого парня. Подумайте об этом. Забейте в гугл "У меня есть мечта", придурки.
🧡
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[из трейлера]
Darnell Lewis Это уже не твой дом, чувак! Мы теперь в Сан-Квентине!
🧡
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[стоит голым в саду]
James King [видит, как его садовник пялится на него] Доброе утро, Сесил!
🧡
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James King Мой настоящий отец никогда не находил для меня времени. Он отправил меня в школу-интернат в Лондоне вместе с Мёрдоками и бин Ладенами. Конечно, это было раньше. То есть, мы знали, что они жульничают в футболе, но даже представить не могли...
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James King Я не пытаюсь присваивать вашу культуру.
Darnell Lewis Отлично. Я скажу остальным.
🧡
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James King Ради Алана Гринспена!
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James King Эй, сынок. Ты — разочарование для тех, с кем я переспал.
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