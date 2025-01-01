Darnell LewisЗнаете что? Я хочу вам кое-что сказать, раз, наверное, это первый раз, когда вам пришлось слушать чернокожего парня. Может, вам просто стоит немного успокоиться. Черные не хотят вам вреда. В смысле, технически я сейчас и правда пытаюсь, но только потому, что вы напали на белого парня. Подумайте об этом. Забейте в гугл "У меня есть мечта", придурки.
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[из трейлера]
Darnell LewisЭто уже не твой дом, чувак! Мы теперь в Сан-Квентине!
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[стоит голым в саду]
James King[видит, как его садовник пялится на него]Доброе утро, Сесил!
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James KingМой настоящий отец никогда не находил для меня времени. Он отправил меня в школу-интернат в Лондоне вместе с Мёрдоками и бин Ладенами. Конечно, это было раньше. То есть, мы знали, что они жульничают в футболе, но даже представить не могли...