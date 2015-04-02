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Зимний путь Зимний путь
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Зимний путь 2013 / Россия
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Зимний путь»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
"Сергей Тарамаев: Премьера фильма прошла в Петербурге на прошлой неделе. Нормально прошла. А через пару дней позвонила дирекция «Родины». Сначала сказали про запрет госдепартамента, потом — про то, что у них семейный кинотеатр, в котором, кстати, идет фильм «Грязь» (а также «Волк с Уолл-стрит». — Прим. ред.). Потом окончательно запутались во вранье и стали говорить, что не сошлись по финансам и договор не подписан. А это не правда. Договор подписан на две недели проката. В Петербурге, таким образом, остался всего один кинотеатр, где фильм идет на нескольких сеансах, — «Художественный». Но все могло быть гораздо хуже. Слава Богу, мы вообще вышли в прокат. А уж сборы — как карта ляжет." - цитата из Snob. Че та у вас Питере происходит?✊ ✊ http://www.snob.ru/selected/entry/72516
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DenisStepanov 2 апреля 2015, 12:51
Ходили на фильм большой компанией однокурсников, - мы все в ШОКЕ! Обсуждали фильм еще два часа после фильма в ресторане))) Услышали о нем хорошие отзывы по Телеканалу ДОЖДЬ. Но от российского кино такого не ожидал никто! Это за гранью хорошего кино, - это ШЕДЕВР!

Огромное СПАСИБО режиссеру и всем, всем актерам!!! Вы просто умницы снять такой глубокий и качественный фильм. Каждая сцена, это просто что то! Особенно хотелось бы отметить сцены когда делают укол лекарств больной маме, всего за минуту без слов показать волнение матери за сына - это что-то, сцену в подземном переходе, игра главного героя это Оскар, сцену конкурса в консерватории, да все не перечислить... Рекомендуем всем кто еще не разучился думать, чувствовать и жить. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо всей команде сделавшей такой качественный кинопродукт! Ждем от Вас новых работ!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/02/2014 - 02:16:28):

✊ Ну а я так думал ты как бы ратуешь ЛГБТ сообщество??✌️ Там Путин им не разрешает

"пекаться" где попало✊ Типа почти так же грустно как Пуси Райт, только грустнее✊ ✊ Фильм то смотрел?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DenisStepanov 2 апреля 2015, 12:51
А вы вообще тут про Путина и ЛГТБ сообщество или о фильме о самом??

Фильм то смотрел??))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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