Franciszek Kalina Итак, что заставило тебя это сделать?

Józef Kalina Хрен знает. Так много вещей не так, но мы живем с этим, потому что с этим ничего не поделаешь. Но, по-моему, некоторые вещи хуже других. Это похоже на то: видишь пьяного мужика, лежащего на улице, идешь мимо и думаешь: он пьян, у тебя свои проблемы и всё такое. Но когда там лежит ребёнок, пройти мимо уже невозможно. Понимаешь?

Franciszek Kalina Продолжай.

Józef Kalina Немцы разрушили это кладбище. С этим я ничего не могу поделать, ведь тогда меня ещё не было на свете. Они проложили дорогу над могильными плитами, это очень неправильно, но об этом я тоже не знал. Только когда люди начали говорить о заасфальтировке той старой дороги, я подумал: ни за что. Сначала надеялся, что округ что-нибудь предпримет, но потом увидел, как люди ездят туда и обратно по дороге, все довольны тем, что она ровная и гладкая.

Franciszek Kalina Понимаю всё это, но зачем ты? Мы с евреями никогда не имели ничего общего.

Józef Kalina Да чёрт знает, говорю тебе, я не знаю, почему. Это меня расстроило. Я всё время думал: это неправильно. А что если кто-то сорвёт надгробие наших родителей и поставит его у дверей церкви, чтобы люди не пачкали обувь?

Franciszek Kalina Жося, но это же полные чужаки. Они даже не наши люди. К тому же они умерли сто лет назад. Твоя семья жива. Зачем им страдать из-за какой-то еврейской ерунды?

Józef Kalina Я знаю, что это неправильно, но мне пришлось это сделать.

Franciszek Kalina Евреи в Чикаго, знаю, какие они. А что это было насчёт церкви?

Józef Kalina Я узнал, что вокруг колодца уложили некоторые камни.

Franciszek Kalina Жозек, даже не думай об этом.

Józef Kalina Почему нет? Приходской батюшка не против. Он сказал, что могу забрать их. Этот молодой батюшка не слишком рад этому, но что он может сделать. Приходской батюшка на моей стороне.

Franciszek Kalina Просто не делай этого.

Józef Kalina Это неправильно, разве не видишь?

Franciszek Kalina Это кончится слезами, говорю тебе. А что насчёт тех лесорубов, да? Думаешь, они избили тебя без причины?

Józef Kalina Да ладно. Это было про футбол. Они хотели узнать, за кого я болею.

Franciszek Kalina Так ты назвал Маккаби Тел‑Авив.

Józef Kalina Они были пьяны и искали драку, вот и всё.

Franciszek Kalina [вstaёт со стола и держит лицо Józefa в руках] Зачем тебе, из всех людей, вообще их умершие?