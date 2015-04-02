Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Залетчики
Отзывы о фильме «Залетчики»
Залетчики
2014 / Россия
Трейлер
4.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 1.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Залетчики»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение marmeladvshokolade от 21/03/2014 - 02:32:57
Что это за фильм такой-для семейного просмотра,который нужно однозначно смотреть БЕЗ ДЕТЕЙ
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
svoinarayone
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не знаю мне понравился, просто много приколов с первого раза не запомнишь, но а что вы хотели какое время такие и фильмы...отличный современный юмор
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
flussa_15
2 апреля 2015, 12:51
плакать или смеяться не знаю после фильма)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Неожиданная атака гостевых комментариев❗️
Друзья,не усердствуйте,фильм провалился
Слава Богу,зрители потихоньку начинают понимать,что такое комедии с участием резидентов с ТНТ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
kulunabozhok
2 апреля 2015, 12:51
Фильм суперррр. В зале смеялись все
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Milamilaya
2 апреля 2015, 12:51
Кайфовый фильм)) Мама сказала,что знала бы,пошла отдельно с папой и не стеснялась смеяться при нас с братом, хоть нам и давно за 20 уже))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MoscowKino
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bbbugl от 25/03/2014 - 10:31:56
Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.
Дружище, а вы кино, кажется разбираетесь?
Тогда вы не будете отрицать следующее:
- отличный актерский состав. есть претензии к главным героям, но Гоша Куценко, Галыгин, Кузнецова играют отлично.
- отличная 3D анимация и спецэффекты.
- кроме дебильного кузинского традиционного юмора есть свежие шутки из жизни каждого из нас.
- музыкальное оформление, фолли также хорошего уровня.
Сценарий и работа режиссера не ахти.
Но впечатление от фильма хорошее.
РЕЗЮМИРУЮ: 7,5 из 10.
А Bbbugl позлитесь немного - зал, куда я ходил был практически полный и каждые 5 минут была ржака ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MoscowKino
2 апреля 2015, 12:51
тема сисек савсем не разкрыта (((( кузнецова с илюхой зажегали жестко, но нам сука не показали(( Целкаватый фильмон, ждал большега порива
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
clo4cko
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Прокат - не всегда показатель. А большие кассы обычно собирают мегагиганты из Холливуда. Лично я ходил с друзьями и получил то, что ожидал. Смешную комедию в компании друзей. Девчонки иногда смеялись громче, чем мы. Потому что хоть юмор и взрослый, но не тупой на самом деле. Просто нужно уметь посмеяться над собой, я так считаю.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Su4ka
2 апреля 2015, 12:51
уютные кресла, сильный мужчина рядом, море попкорна и юмор Кузина.чего можно еще пожелать.разве чтобы овцы-подружки обзавидовались моему новому луку. Анонимно
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Воу, воу, палехче!!!Что за налёт однозвёздочных хвалебных критиков?=) Проплаченные боты настолько тупы, что не удосужились написать хоть одну мало-мальскую развёрнутую рецензию, не исключаю, что это дело рук одного человека. Не устал Сизиф, Российское гов.... кино в гору тащить?=)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Мой любимый призрак
4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
5 комментариев
Руками
4 комментария
Ночь в магазине ужастиков
26 комментариев
Дети Катрины
2 комментария
Чинк: Хвостатый детектив
7 комментариев
Селфимания
5 комментариев
Мира
47 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Что это за фильм такой-для семейного просмотра,который нужно однозначно смотреть БЕЗ ДЕТЕЙ
Друзья,не усердствуйте,фильм провалился
Слава Богу,зрители потихоньку начинают понимать,что такое комедии с участием резидентов с ТНТ✊
Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.
Дружище, а вы кино, кажется разбираетесь?
Тогда вы не будете отрицать следующее:
- отличный актерский состав. есть претензии к главным героям, но Гоша Куценко, Галыгин, Кузнецова играют отлично.
- отличная 3D анимация и спецэффекты.
- кроме дебильного кузинского традиционного юмора есть свежие шутки из жизни каждого из нас.
- музыкальное оформление, фолли также хорошего уровня.
Сценарий и работа режиссера не ахти.
Но впечатление от фильма хорошее.
РЕЗЮМИРУЮ: 7,5 из 10.
А Bbbugl позлитесь немного - зал, куда я ходил был практически полный и каждые 5 минут была ржака ✊
Авторизация по e-mail