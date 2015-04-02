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Залетчики Залетчики
Киноафиша Фильмы Залетчики Отзывы о фильме «Залетчики»
Залетчики 2014 / Россия
4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 1.2
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Отзывы о фильме «Залетчики»

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Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение marmeladvshokolade от 21/03/2014 - 02:32:57


Что это за фильм такой-для семейного просмотра,который нужно однозначно смотреть БЕЗ ДЕТЕЙ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
svoinarayone 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не знаю мне понравился, просто много приколов с первого раза не запомнишь, но а что вы хотели какое время такие и фильмы...отличный современный юмор
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
flussa_15 2 апреля 2015, 12:51
плакать или смеяться не знаю после фильма)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Неожиданная атака гостевых комментариев❗️

Друзья,не усердствуйте,фильм провалился

Слава Богу,зрители потихоньку начинают понимать,что такое комедии с участием резидентов с ТНТ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kulunabozhok 2 апреля 2015, 12:51
Фильм суперррр. В зале смеялись все
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Milamilaya 2 апреля 2015, 12:51
Кайфовый фильм)) Мама сказала,что знала бы,пошла отдельно с папой и не стеснялась смеяться при нас с братом, хоть нам и давно за 20 уже))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MoscowKino 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bbbugl от 25/03/2014 - 10:31:56




Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.



Дружище, а вы кино, кажется разбираетесь?





Тогда вы не будете отрицать следующее:

- отличный актерский состав. есть претензии к главным героям, но Гоша Куценко, Галыгин, Кузнецова играют отлично.

- отличная 3D анимация и спецэффекты.

- кроме дебильного кузинского традиционного юмора есть свежие шутки из жизни каждого из нас.

- музыкальное оформление, фолли также хорошего уровня.

Сценарий и работа режиссера не ахти.

Но впечатление от фильма хорошее.



РЕЗЮМИРУЮ: 7,5 из 10.

А Bbbugl позлитесь немного - зал, куда я ходил был практически полный и каждые 5 минут была ржака ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MoscowKino 2 апреля 2015, 12:51
тема сисек савсем не разкрыта (((( кузнецова с илюхой зажегали жестко, но нам сука не показали(( Целкаватый фильмон, ждал большега порива
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
clo4cko 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Прокат - не всегда показатель. А большие кассы обычно собирают мегагиганты из Холливуда. Лично я ходил с друзьями и получил то, что ожидал. Смешную комедию в компании друзей. Девчонки иногда смеялись громче, чем мы. Потому что хоть юмор и взрослый, но не тупой на самом деле. Просто нужно уметь посмеяться над собой, я так считаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Su4ka 2 апреля 2015, 12:51
уютные кресла, сильный мужчина рядом, море попкорна и юмор Кузина.чего можно еще пожелать.разве чтобы овцы-подружки обзавидовались моему новому луку. Анонимно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Воу, воу, палехче!!!Что за налёт однозвёздочных хвалебных критиков?=) Проплаченные боты настолько тупы, что не удосужились написать хоть одну мало-мальскую развёрнутую рецензию, не исключаю, что это дело рук одного человека. Не устал Сизиф, Российское гов.... кино в гору тащить?=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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