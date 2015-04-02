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Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
Киноафиша Фильмы Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу Отзывы о фильме «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу 2013 / Россия
5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Отзывы о фильме «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Надо сходить посмотреть. Первый фильм Павла Худякова. Клипы для музыкальных артистов он снимает МЕГА-КРУТО . Теперь надо заценить , что из кино у него вышло =) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Ну так себе скажу я вам. Ничего нового не увидел. Обычная комедия , есть смешные моменты. Но без тупых шуток , это хорошо =)

Сюжет интересный , но как то тухленько раскрыт.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FLASHDC, 15/12/2013 - 13:18:10):Такое кино вообще надо запретить

Бондарчукизм в нашей стране запретить невозможно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел вчера

Более глупого фильма и представить невозможно.По сравнению с ним комедии от Сарика-просто шедевры

Использовали название популярного сайта,которое никакого отношения к сюжету не имеет,а сам сюжет содран с Клик 2006 года.Пригласили известных персон для раскрутки.Разумеется,многие на это поведутся и купят билетик

Но на выходе-ПОЛНЫЙ НОЛЬ✌️

Шняга шняжная✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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