Цитаты из фильма Анатомия любви

[последние слова]
Jade Butterfield Моя первая любовь была всем сразу. Такой, от которой не отойти. Которую не пытаешься забыть. Которую не хочешь забывать. Любовь огромная. Сильная. Она не умирает. Не блекнет. Не теряет своей искры. Та любовь, за которую борются. Тот парень, за которого борются.
David Elliot Когда мои родители расстались, они познакомились ещё в школе, и это имело смысл. Вот что я хочу найти — настоящую любовь, ту, за которую борешься, которую ставишь на первое место. Которая заставляет тебя быть лучше, делать больше, и не с кем попало, а с *той* самой девушкой. Когда я её найду, мне больше ничего и не надо.
[первые реплики]
David Elliot Была одна девушка. Красивая девушка, окружённая людьми. Но совершенно одна. Её брат Крис умер на втором курсе. Она всё время проводила в уединении с семьёй или в компании книг. Я наблюдал за ней всю старшую школу. Ждал идеального момента, чтобы заговорить с ней, но этот... этот момент так и не настал. Я видел, как люди постепенно забывали о ней. А она, казалось, была готова исчезнуть. Но не для меня. И хотя она не знала об этом... я видел возможность быть вместе.
Anne Butterfield Это твоя любовь вдохновляет меня, Джейд. Вдохновляет каждый день.
Maserati Driver [Дэвиду] Чтобы она раздвинула ноги, придётся украсть не только мою машину!
Jade Butterfield Так вот оно как, просто уйдёшь?
David Elliot Я знаю, что не достоин тебя, но я не собираюсь всю жизнь доказывать это.
[поворачивается и уходит]
Jade Butterfield [кричит ему вслед] Ты трус, знаешь ли?
[он продолжает идти]
Jade Butterfield Ты не борешься за любовь! Ты её боишься!
Harry Elliot Это мероприятие, куда ты сегодня идёшь, танцы или что-то в этом роде?
David Elliot Типа того.
Harry Elliot Ну давай, позорься. Это закаляет характер.
David Elliot [Джэйд] Я хотел поцеловать тебя с десятого класса. Я не мог больше молчать.
