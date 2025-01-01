Jade ButterfieldМоя первая любовь была всем сразу. Такой, от которой не отойти. Которую не пытаешься забыть. Которую не хочешь забывать. Любовь огромная. Сильная. Она не умирает. Не блекнет. Не теряет своей искры. Та любовь, за которую борются. Тот парень, за которого борются.
David ElliotКогда мои родители расстались, они познакомились ещё в школе, и это имело смысл. Вот что я хочу найти — настоящую любовь, ту, за которую борешься, которую ставишь на первое место. Которая заставляет тебя быть лучше, делать больше, и не с кем попало, а с *той* самой девушкой. Когда я её найду, мне больше ничего и не надо.
[первые реплики]
David ElliotБыла одна девушка. Красивая девушка, окружённая людьми. Но совершенно одна. Её брат Крис умер на втором курсе. Она всё время проводила в уединении с семьёй или в компании книг. Я наблюдал за ней всю старшую школу. Ждал идеального момента, чтобы заговорить с ней, но этот... этот момент так и не настал. Я видел, как люди постепенно забывали о ней. А она, казалось, была готова исчезнуть. Но не для меня. И хотя она не знала об этом... я видел возможность быть вместе.
Anne ButterfieldЭто твоя любовь вдохновляет меня, Джейд. Вдохновляет каждый день.
