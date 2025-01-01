[первые реплики]

Была одна девушка. Красивая девушка, окружённая людьми. Но совершенно одна. Её брат Крис умер на втором курсе. Она всё время проводила в уединении с семьёй или в компании книг. Я наблюдал за ней всю старшую школу. Ждал идеального момента, чтобы заговорить с ней, но этот... этот момент так и не настал. Я видел, как люди постепенно забывали о ней. А она, казалось, была готова исчезнуть. Но не для меня. И хотя она не знала об этом... я видел возможность быть вместе.