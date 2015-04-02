Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безумные преподы Безумные преподы
Киноафиша Фильмы Безумные преподы Отзывы о фильме «Безумные преподы»
Les Profs Безумные преподы 2013 / Франция
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Безумные преподы»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Внезапно проблема у французов: меньше 10% сдавших ЕГЭ - чуть ли не норма, а 50% - лучший во Франции результат. А я-то думала, у них там получше дела, чем у нас.

Фильм понравился. Звёзд с неба не хватает, конечно, но вполне весёлый и не нагрузочный. С романтическими и криминальными сюжетными линиями тоже всё ОК. Потому как преподы оказались добросердечные и неравнодушные.

У каждого наверняка было хотя бы по одному преподу с закидонами. Выпускникам лицея Ферри мега повезло, у них таких преподов аж семь. Ясен пень, в школу ходят не для того, чтобы учиться, а чтобы тусоваться. А тусовка должна быть прикольная. Благодаря новым учителям в лицей на грани закрытия валом повалили старшеклассники, а аборигены сообразили, как на этом интересе даже чуток подзаработать.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши