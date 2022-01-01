Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безумные преподы Безумные преподы
Киноафиша Фильмы Безумные преподы Безумные преподы, 2013: актеры и роли
Les Profs Безумные преподы 2013 / Франция
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Безумные преподы, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль Pierre-François Martin-Laval
В ролях
Кристиан Клавье Кристиан Клавье Christian Clavier Изабель Нанти Изабель Нанти Isabelle Nanty Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль Pierre-François Martin-Laval Кевин Смаджа Франсуа Морель Франсуа Морель François Morel Арно Дюкре Арно Дюкре Arnaud Ducret Стефи Сельма Стефи Сельма Stéfi Celma
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши