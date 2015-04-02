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Другая женщина Другая женщина
Киноафиша Фильмы Другая женщина Отзывы о фильме «Другая женщина»
The Other Woman Другая женщина 2014 / США
7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Другая женщина»

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Комментарии Обсудить в чате
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Олегг 2 апреля 2015, 12:51
Чё за хрень? Пост №2??? Уже поисковая система зарегилась участником форума... Куда мир катится?..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Вполне себе милая женская комедия, с очень красивыми девушками, и ооочень красивой Камерон! есть скучноватые моменты, можно было сократить до 1,5 часов. Любимая американская шутка на тему "обосраться" конечно ужс, но остальной юмор импонировал, пару раз чуть не до слез А так, все по законам жанра, злой кобель наказан, незадачливые любовницы стали лучшими подругами и устроили личную жизнь, и это прекрасно, фильм для отдыха!



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился , только из за того , что там была Кемер Диас. Если бы она не украшала этот фильм , то это был бы провал.

Фильм ужасно ДООООООООООЛГИИИИИЙЙЙ !!!!!!! 2 часа так ЗАТЯНУЛИ !!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Буду краткой! Готова смотреть на ноги Кэмерон Диаз вечно! Это просто фантастика! Не ноги, а мечта!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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