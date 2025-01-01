Randal Poe [Лежит лицом вниз на массажном столе, думая, что массаж продолжается, не подозревая, что Ченс рядом] О да, детка...

Randal Poe [внезапно вскакивает со стола] Чё за х...?

Chance Boudreaux [швыряет лицо По в подголовник] Скучал по мне?

Randal Poe О, чёрт, опять?!

Chance Boudreaux Похоже, у тебя не хватает уха, так что слушай внимательно. Кто послал этих обезьян за мной?

Randal Poe [корчится от боли] Я не знаю, о чём ты говоришь!

Chance Boudreaux [сильнее прижимает голову По к подголовнику] В городе два миллиона человек — кто заметит такого толстого лентяя, как ты, По?

Randal Poe Ван Клифф! Его зовут Ван Клифф!

Chance Boudreaux Хорошо. Где он?

Randal Poe Я не знаю, где он живёт, он даже не американец! Слушай, он меня убьёт, если я не сделаю, что он скажет, пожалуйста...

Chance Boudreaux [сильнее прижимает голову По к подголовнику] Скажи своему парню Ван Клиффу, что я узнаю, кто убил Дугласа Биндера. Если понял меня, просто хрюкни.

[По хрюкает с неуверенностью]

Chance Boudreaux Ещё раз.