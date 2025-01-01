Меню
Киноафиша Фильмы Трудная мишень Цитаты из фильма Трудная мишень

Natasha Binder Что за имя такое — Чанс?
Chance Boudreaux Да... мама так решила...
Chance Boudreaux Так возьми свой хрюшковый прутик и парня, и ищи, куда сесть в автобус.
Pik van Cleef Похоже, твой трофей нам новую дырку продавливает.
Emil Fouchon Давайте я вам тактическую ситуацию объясню, господа. Будро ранен. Его гнали и травили через мили открытой местности. Теперь он загнан в угол и числом уступает двадцать к одному. Он раздражающая маленькая еб###я мошка, и я хочу, чтобы его хорошенько придавили.
Пик ван Клифф Рэндал, Рэндал, Рэндал. Ты хотел улизнуть, не попрощавшись, да?
Рэндал По Мама моя приболела в Билокси. Я собирался тебе позвонить, мистер ван Клифф...
Пик ван Клифф Конечно, собирался, Рэндал. Конечно. Я знаю, ты не хотел... задеть... мои чувства.
Chance Boudreaux Сезон охоты... закрыт.
Пик ван Клифф Будро, Будро, Будро. Я тебя везде искал.
Ченс Будро Ты в неправильных местах искал.
Пик ван Клифф Ну и хорошо, потому что я знаю, ты не хочешь меня обидеть.
Chance Boudreaux У тебя ещё есть 30.06... тот, что я подарил тебе на день рождения?
Douvee Нет... его съел аллигатор. Но у меня всё ещё твое ружьё.
Natasha Binder [после того, как Дууви был ранен в ногу] Можешь встать?
Douvee Я не умею танцевать... но встать могу.
Douvee Оу-уэй! Ха-ха! Иногда я сам себя поражаю! Хороший виски заставит зайца дать по шее медведю!
Pik van Cleaf [после того, как ударил Поу по животу, когда тот спал] Вставай, вставай, толстый убл#док!
Emil Fouchon Ты чёртов бизон!
Emil Fouchon Я тебя трахн#ю, а потом съем.
Эмиль Фушон Ты на меня не злишься, Пик?
Пик ван Клифф Я не злюсь.
[поднимает дробовик]
Пик ван Клифф Я профессионал.
Douvee [протягивает Наташе фляжку со своим самогоном] Держи, пей. Только не пролей — траву убьёт.
[на фоне хаоса засады, ван Клифф слышит, как горит фитиль]
Pik van Cleef ЛЯЖЬ НА ЗЕМЛЮ!
[последние слова; после того, как Фушон ударил Дуве стрелой]
Шанс Будро [тряст его] Дуве! Дуве!
Дуве [открывает глаза] Что это за шум?
[помогают ему сесть]
Дуве Похоже, у меня больно.
[Он достаёт фляжку из нагрудного кармана, в котором дыра]
Дуве А вот это... вот это настоящая катастрофа! Вот это по-настоящему плохо!
Шанс Будро Да, по-настоящему плохо.
Пик ван Клифф Рэндал, я вернусь сюда и закажу себе стейк.
Emil Fouchon Всегда найдётся какой-нибудь несчастный уголок планеты, где мы можем заработать.
Emil Fouchon Видите ли, мисс Байндер, вас я понимаю. Это была семейная история.
[Бодро]
Emil Fouchon У вас *ничего* общего с этими людьми не было. Почему вы захотели так усложнить мне жизнь?
Chance Boudreaux Бедные тоже скучают.
Официантка Как тебе этот гумбо, Ченс?
Ченс Будро Катастрофа. Зато кофе терпимый.
Официантка И не бесплатно, кстати.
Ченс Будро Да, знаю.
Официантка Кошелёк в смокинге забыл?
Ченс Будро Я тебе это уже раньше пытался впарить?
Официантка Да. За гумбо.
Ченс Будро Точно.
[протягивает ей кучу мелочи]
Chance Boudreaux Эй, голубь.
Emil Fouchon [после охоты] Это того стоило?
Mr. Lopacki Каждый цент.
Chance Boudreaux Как тебя зовут?
Natasha Binder Нэт.
Chance Boudreaux Нэт?
Natasha Binder Ага.
Chance Boudreaux Твои родители назвали тебя в честь... какого-то жука?
[после того, как взорвал Стефана]
Chance Boudreaux Извини за рубашку.
Emil Fouchon Ты небрежен, Рэндал. Небрежен и туп, а теперь ещё и жалеешь.
Emil Fouchon [его последняя реплика] Упс!
Emil Fouchon Заряжай меня!
Chance Boudreaux Ты мне доверяешь?
Natasha Binder Конечно, я тебе доверяю.
Chance Boudreaux Закрой глаза.
Natasha Binder Почему ты хочешь, чтобы я доверяла тебе с закрытыми глазами?
Thug Скажи своей девчонке, чтобы она грудью на север и жала на газ!
Chance Boudreaux Если понял меня — просто рыкни.
Emil Fouchon [Один из людей Фушона был укушен гремучей змеёй, которую Чанс поставил в виде ловушки] Если бы ваши люди умирали потише и шевелились быстрее, у Будро было бы меньше времени на такие сюрпризы.
Emil Fouchon Здесь нет победителя!
Chance Boudreaux Я его не вижу.
Emil Fouchon Вы на него смотрите!
Natasha Binder Можешь вести машину.
Chance Boudreaux У меня нет прав, мэм.
Stephan [его единственная реплика] Место чистое, он только что ушёл.
Douvee Я помогу тебе убить всех этих мерзавцев!
Randal Poe [Лежит лицом вниз на массажном столе, думая, что массаж продолжается, не подозревая, что Ченс рядом] О да, детка...
Chance Boudreaux Привет, По.
Randal Poe [внезапно вскакивает со стола] Чё за х...?
Chance Boudreaux [швыряет лицо По в подголовник] Скучал по мне?
Randal Poe О, чёрт, опять?!
Chance Boudreaux Похоже, у тебя не хватает уха, так что слушай внимательно. Кто послал этих обезьян за мной?
Randal Poe [корчится от боли] Я не знаю, о чём ты говоришь!
Chance Boudreaux [сильнее прижимает голову По к подголовнику] В городе два миллиона человек — кто заметит такого толстого лентяя, как ты, По?
Randal Poe Ван Клифф! Его зовут Ван Клифф!
Chance Boudreaux Хорошо. Где он?
Randal Poe Я не знаю, где он живёт, он даже не американец! Слушай, он меня убьёт, если я не сделаю, что он скажет, пожалуйста...
Chance Boudreaux [сильнее прижимает голову По к подголовнику] Скажи своему парню Ван Клиффу, что я узнаю, кто убил Дугласа Биндера. Если понял меня, просто хрюкни.
[По хрюкает с неуверенностью]
Chance Boudreaux Ещё раз.
[По хрюкает снова, громче]
Elijah Roper Эй! Помоги мне, чувак! Давай, чувак! Помоги!
Man On The Street Эй, чувак! У меня нет сдачи, чувак!
Emil Fouchon [Фушон останавливает Зенана от выстрела в Ропера до начала погони] Это Новый Орлеан, мистер Зенан... не Бейрут!
Chance Boudreaux Хватайся за перекладину!
Randal Poe Ну, если это не мой хороший друг Будро. Я думал, ты собирался сесть на корабль.
Chance Boudreaux Может, останусь, побегу на мэра.
[успешно выдергивает предохранитель из гранаты]
Эмиль Фушон Хе-хе-хе!
[предохранитель пробивает искру в гранату]
Эмиль Фушон Ой!
[граната взрывается]
Madam Ченс! Что привело тебя сюда?
Chance Boudreaux [тайнственно] Секретное задание.
Madam Ох...
[она приглашает его войти, он подмигивает ей]
Natasha Binder Вам нужен доктор?
Chance Boudreaux Ненавижу этих докторов
[первые реплики]
Douglas Binder [пытается открыть запертую дверь] Пожалуйста...
