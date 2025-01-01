Randal Poe
[Лежит лицом вниз на массажном столе, думая, что массаж продолжается, не подозревая, что Ченс рядом]
О да, детка...
Randal Poe
[внезапно вскакивает со стола]
Чё за х...?
Randal Poe
О, чёрт, опять?!
Chance Boudreaux
Похоже, у тебя не хватает уха, так что слушай внимательно. Кто послал этих обезьян за мной?
Randal Poe
[корчится от боли]
Я не знаю, о чём ты говоришь!
Chance Boudreaux
[сильнее прижимает голову По к подголовнику]
В городе два миллиона человек — кто заметит такого толстого лентяя, как ты, По?
Randal Poe
Ван Клифф! Его зовут Ван Клифф!
Randal Poe
Я не знаю, где он живёт, он даже не американец! Слушай, он меня убьёт, если я не сделаю, что он скажет, пожалуйста...
Chance Boudreaux
[сильнее прижимает голову По к подголовнику]
Скажи своему парню Ван Клиффу, что я узнаю, кто убил Дугласа Биндера. Если понял меня, просто хрюкни.
[По хрюкает с неуверенностью]
[По хрюкает снова, громче]