Цитаты из фильма Белая лягушка

Oliver Young Ты ненавидишь публичные выступления.
Nick Это было важно.
Randy Пап, мне нужно тебе кое-что сказать. Я гей.
Ira Goldman Это всё?
Randy Стоп, ты знал? Почему не сказал мне?
Ira Goldman Что, я должен был сказать тебе, что ты гей? Думаю, ТЫ должен был сказать МНЕ это.
Randy Ну, знаешь, ты мог бы избавить меня от кучи страданий.
Ira Goldman Страданий?
Randy Неудобств.
Ira Goldman Так, что же вызвало это... "признание?"
Randy Ник увидел наши с Чазом фото из фотокабинки.
Ira Goldman Голые?
Randy Пап!
Pastor И хотя невозможно не чувствовать горечь и даже злость из-за этой, казалось бы, бессмысленной утраты, Бог также даровал исцеляющий дар нам, верующим: знание того, что то, что другие называют смертью, на самом деле не конец, а новое начало. Этот молодой человек, которого мы все так любили и по которому будем ужасно скучать... Чаз начал следующий этап своего удивительного пути с новой жизнью и новым телом, более совершенным, чем мы можем себе представить. Пусть жизнь Чаза Янга вдохновит нас сделать наши собственные жизни свидетельством Твоей славы. Он был с нами, мы наслаждались его обществом, купались в его духе, а теперь его нет с нами в плоти, но его память останется с нами навсегда. Давайте все стремиться оправдать эту память, оправдать дар, который Ты дал нам, позволив узнать этого замечательного молодого человека.
Dr. King Моя мама умерла, и я до сих пор слышу её: «Ой! Какая ты умная! Почему не станешь врачом? Ой, психотерапевтом, не врачом. Психотерапевт — это тот, кому платят, чтобы он делал вид, что ему не всё равно. Да, ты станешь врачом, потом выйдешь замуж за врача, и у вас будет ребёнок, который тоже станет врачом, или мама умрёт!»
Dr. King Мёртвые приходят и уходят, будто ты им должен.
Nick Когда Чаз потерял девственность?
Randy Боже, ты однобокий.
Randy Даг был с тобой только добр. С каких пор правила в этой тупой игре важнее чувств твоего друга? Дело никогда не только в картах или деньгах. Скажи, что ты понимаешь это.
Oliver Young Ради всего святого... Почему ты просто не можешь попытаться вести себя нормально? Я устал от того, что ты заставляешь меня чувствовать, будто ты — бомба с часовым механизмом! Попробуй вести себя нормально, иначе...
[Ник возвращается домой с новой оранжевой рубашкой, потом быстро уходит в свою комнату]
Оливер Янг Он слишком много времени проводит с Рэнди.
Айрин Янг Просто прекрати.
Оливер Янг Странно, не находишь?
Айрин Янг Видела? Он выбрал оранжевый. Можешь уговорить его купить оранжевое? Я думала, ты хочешь, чтобы у него были друзья.
Оливер Янг Это я пытаюсь помочь ему НАЙТИ друзей. В церкви, каждую неделю.
Oliver Young Все геи думают, что все вокруг тоже геи.
Nick Рад, что Чаз не умер девственником.
Ajit Слушай, милосердие в конечном счёте лишает человека силы — этого парня.
Oliver Young Сейчас не время для Исаака Ньютона. Ты можешь лучше.
