Pastor И хотя невозможно не чувствовать горечь и даже злость из-за этой, казалось бы, бессмысленной утраты, Бог также даровал исцеляющий дар нам, верующим: знание того, что то, что другие называют смертью, на самом деле не конец, а новое начало. Этот молодой человек, которого мы все так любили и по которому будем ужасно скучать... Чаз начал следующий этап своего удивительного пути с новой жизнью и новым телом, более совершенным, чем мы можем себе представить. Пусть жизнь Чаза Янга вдохновит нас сделать наши собственные жизни свидетельством Твоей славы. Он был с нами, мы наслаждались его обществом, купались в его духе, а теперь его нет с нами в плоти, но его память останется с нами навсегда. Давайте все стремиться оправдать эту память, оправдать дар, который Ты дал нам, позволив узнать этого замечательного молодого человека.