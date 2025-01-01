PastorИ хотя невозможно не чувствовать горечь и даже злость из-за этой, казалось бы, бессмысленной утраты, Бог также даровал исцеляющий дар нам, верующим: знание того, что то, что другие называют смертью, на самом деле не конец, а новое начало. Этот молодой человек, которого мы все так любили и по которому будем ужасно скучать... Чаз начал следующий этап своего удивительного пути с новой жизнью и новым телом, более совершенным, чем мы можем себе представить. Пусть жизнь Чаза Янга вдохновит нас сделать наши собственные жизни свидетельством Твоей славы. Он был с нами, мы наслаждались его обществом, купались в его духе, а теперь его нет с нами в плоти, но его память останется с нами навсегда. Давайте все стремиться оправдать эту память, оправдать дар, который Ты дал нам, позволив узнать этого замечательного молодого человека.
Dr. KingМоя мама умерла, и я до сих пор слышу её: «Ой! Какая ты умная! Почему не станешь врачом? Ой, психотерапевтом, не врачом. Психотерапевт — это тот, кому платят, чтобы он делал вид, что ему не всё равно. Да, ты станешь врачом, потом выйдешь замуж за врача, и у вас будет ребёнок, который тоже станет врачом, или мама умрёт!»
Dr. KingМёртвые приходят и уходят, будто ты им должен.
RandyДаг был с тобой только добр. С каких пор правила в этой тупой игре важнее чувств твоего друга? Дело никогда не только в картах или деньгах. Скажи, что ты понимаешь это.
Oliver YoungРади всего святого... Почему ты просто не можешь попытаться вести себя нормально? Я устал от того, что ты заставляешь меня чувствовать, будто ты — бомба с часовым механизмом! Попробуй вести себя нормально, иначе...
[Ник возвращается домой с новой оранжевой рубашкой, потом быстро уходит в свою комнату]
Оливер ЯнгОн слишком много времени проводит с Рэнди.