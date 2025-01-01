Меню
Michael Danube Может, попробуем по-другому?
Michael Danube Знаешь, почему Джими Хендрикс умер? У него не было Майка Дэнуба и пары наручников, чтобы спасти жизнь.
Byron Как изолированный племенной житель Эквадора может отличить пришельца, ангела и призрака?
Michael Danube Понятия не имею.
Byron Он не может, но рассказывает историю, чтобы осмыслить бесконечность.
Byron Люди приходят сюда, Майкл, чтобы искать пришельцев, призраков, секты и врата в ад, тайные военные базы, заглядывающие в другие измерения. Думаю, если что-то и есть, то это не что-то из этого — или, может быть, всё вместе.
Michael Danube Кажется, ему нужна история с концом.
Chris Daniels О, Боже, Майк, у меня теперь ё-моё собака. Представляешь? Наконец-то у меня ё-моё собака. Это так ё-моё круто. Она здесь не живёт, но навещает меня каждый день. Мы, эм, вместе пишем книжку про, эм, белок — это её идея...
Michael Danube Когда ты в последний раз спал?
Michael Danube Ты выглядишь, эээ... Чёрт, ты реально похудел.
Chris Daniels Ага. Теперь я свой х#й вижу.
Michael Danube Здесь реально полно странных людей.
Michael Danube Ладно, слушай, я пришёл спросить тебя в последний раз: можем ли мы сесть в мой грузовик и отвезти тебя куда-нибудь?
Chris Daniels Ты — грёбаный предатель.
Michael Danube Ладно, знаешь, почему меня всё это не трогает? Потому что я не могу поверить ни одному слову, которое ты сказал за последние три года.
