ByronОн не может, но рассказывает историю, чтобы осмыслить бесконечность.
ByronЛюди приходят сюда, Майкл, чтобы искать пришельцев, призраков, секты и врата в ад, тайные военные базы, заглядывающие в другие измерения. Думаю, если что-то и есть, то это не что-то из этого — или, может быть, всё вместе.
Chris DanielsО, Боже, Майк, у меня теперь ё-моё собака. Представляешь? Наконец-то у меня ё-моё собака. Это так ё-моё круто. Она здесь не живёт, но навещает меня каждый день. Мы, эм, вместе пишем книжку про, эм, белок — это её идея...