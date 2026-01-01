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Фильмография
Ааге Бендиксен
Aage Bendixen
Киноафиша
Персоны
Ааге Бендиксен
Ааге Бендиксен
Aage Bendixen
Дата рождения
16 июня 1887
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
30 декабря 1973
Место рождения
Дания, Датское королевство
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Тайна Хилл-Парка
(1923)
Фильмография Ааге Бендиксен
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Год
Все
1923
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Тайна Хилл-Парка
Nedbrudte nerver
комедия, детектив
1923, Дания
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