«Любовный напиток» – сороковая опера Доницетти, созданная всего за две недели. Это не помешало ей стать одним из самых популярных произведений. Данная постановка осуществлена Аннабель Арден для Глайдборнского фестиваля. До этого режиссер успешно работала с трагическими операми Доницетти. Но сюжет «Любовного напитка» привлек ее «наивностью в лучшем смысле слова», и она стремилась поставить оперу о простых людях и простых чувствах, обращенную к сердцу каждого. Питер Аути в роли Неморино заслужил восторженные отзывы критиков, «продемонстрировав вокал мирового класса», а Альфредо Даза «самоуверенно и монументально «нарисовал» образ сержанта Белькоре красивым и полным жизни голосом».

Застенчивый и бедный Неморино, безнадежно влюбленный в богатую и хорошенькую Адину, слышит, как она читает историю Тристана и Изольды. Поверив в существование любовного эликсира, он обращается к Дулькамаре – шарлатану, торгующему панацеями от всех болезней, и тот продает ему вино под видом любовного напитка. Деревенские девушки узнают, что Неморино вот-вот получит наследство, начинают кокетничать с ним, а наивный юноша видит причину их поведения в зелье. В это время Адина соглашается выйти замуж за сержанта Белькоре, чей полк остановился в деревне. Неморино, чтобы приобрести очередную порцию любовного напитка, рекрутируется в полк. Тронутая искренней любовью юноши Адина выкупает его рекрутскую расписку и соглашается на брак.