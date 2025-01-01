Manly
[Мелисса пришла навестить Фрэнка в медпункте Гейтвея]
... Тридцать минут, Леоне. От начальника. Не прос***.
Melissa
Ну, как ты себя чувствуешь?
Manly
Полчаса.
[Он смотрит на Мелиссу с вожделением]
Manly
Если нужна помощь — дай знать, а? Я устрою ей такое, что она не забудет.
[Он уходит]
Melissa
Все такие?
Frank Leone
Некоторые ещё хуже. Но не парься. Ты отлично выглядишь.
Melissa
А ты выглядишь...
Frank Leone
Нет, не говори, как я выгляжу. Я стараюсь не думать об этом.
Melissa
Я так соскучилась... Больше никаких разлук. Пообещай?
[Манли снова появляется, смотрит на Мелиссу с вожделением]
Manly
Красивый вид. Время вышло, Леоне.
Melissa
Что с тобой?
Manly
Какую часть "Время вышло" ты не поняла?
Melissa
Начальник сказал — полчаса.
Manly
Начальник передумал.
Melissa
Что? Почему? Я хочу поговорить с начальником.
Manly
Тебе лучше заткнуться, привести себя в порядок и уйти. Пошли, мадам.
[Он хватает Мелиссу и тянет её к выходу]
[Манли поворачивается и злобно смотрит на него]
Manly
Что ты сказал? "Не трогай её?" Ты медленно соображаешь, приятель, да?
Melissa
Эй, не указывай мне дорогу; я сама выйду.
Manly
Что ты спешишь, сладенькая? Возвращайся в любое время, *я* тебя заставлю пищать.
[Мелисса корчит лицо от отвращения и вырывается]