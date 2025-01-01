Warden Drumgoole [Леоне инсценировал побег из Гейтвэй. Пока Мейсснер и Брейден ведут бесплодный поиск за пределами стен тюрьмы, Драмгул перепроверяет камеры видеонаблюдения из своего темного кабинета. Внезапно Фрэнк появляется из тени и приставляет нож к горлу надзирателю] ... Это тебе не пройдет. Ты ведь знаешь это, верно?

Frank Leone Я мог бы выбраться... Но я не собираюсь тратить жизнь на бегство от тебя.

[Он тащит Драмгула из кабинета надзирателя в камеру казни на Гейтвее]

Frank Leone Залезай внутрь, чёрт возьми! Запри дверь, запри её!

Warden Drumgoole Ты не можешь использовать меня как заложника...

Frank Leone Замолчи! Узнаешь этот стул? Ты его сделал, не так ли? Теперь садись в него. Сиди там! И даже думать не смей двигаться.

[Он пристегивает Драмгула к электрическому стулу]

Frank Leone Ты говорил, что устроишь мне экскурсию по аду; теперь я покажу тебе ад! Ладно, двигай ногой...! Ты подвёл Dallas, а потом поджарил его; теперь ты сам будешь жариться...! Ты заказал убийство First-Base, сломал ему чёртову шею...!

[Получив предупреждение о происходящем, Мейсснер и Брейден ведут отряд вооружённых охранников к камере казни]

Warden Drumgoole Это не сработает. Ты не достаточно умен. Ты просто гнида.

Frank Leone Замолчи! Посмотрим, кто здесь гнида.

Warden Drumgoole Ты не убийца. У тебя нет смелости убить другого человека, даже чтобы спасти свою жизнь.

Frank Leone Хочешь спорить...?

[Он включает генератор и запускает его на полную мощность]

Frank Leone Ещё десять лет, разве ты так говорил...? А как насчёт двадцати? Или может сорока...? Нет, неважно, что мне дадут; потому что ты не будет удовлетворён... пока не получишь меня за всю жизнь!

[Снаружи камеры казни Брейден подходит к ней тараном, а Мейсснер смотрит]

Captain Meissner Сделайте брешь. Ломайте её!

Frank Leone Да какого черта! Я ещё получаю пожизненное не за пустяк!

Captain Meissner ...Опирась на это, парень!

Warden Drumgoole ...Они сломают дверь, Фрэнк. И когда они войдут сюда, они разнесут твою чертову черепушку на части! Ты будешь умолять меня позволить им убить тебя!

[Леоне прикрепляет запястье к главному переключателю, который приведёт к электрическому стулу Драмгулу]

Captain Meissner Дави сильнее, чувак. Ещё сильнее! Надави на него!

[дверь сломана; Мейсснер и его люди входят в камеру казни]

Captain Meissner Сними стекло!

Warden Drumgoole Нет, не стреляйте! Он прикрепил себя к рукоятке. Не стреляйте, или вы...!

Captain Meissner Не стрелять. Расслабьтесь — НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ! Просто расслабьтесь.

Frank Leone Я рад, что вы здесь, Мейсснер. Это не было бы официально без свидетелей.

Warden Drumgoole Он блефует. Ему нужно, чтобы я взял на себя ответственность за его побег, как и раньше.

Frank Leone Расскажи им, как ты меня подставил, как всё устроил!

Warden Drumgoole Я не знаю, о чём ты говоришь.

Frank Leone Я говорю об убийстве Чинкa Вебера и об этом охраннике, которого ты послал, чтобы изнасиловать Мелиссу. Я говорю об этом сговоре, который ты заключил с Dallas, а затем порвал!

Warden Drumgoole Докажи это! Это твоя проблема, Фрэнк. Ты не сможешь доказать j### s###!

Frank Leone Мне не нужно доказывать j### s###. Я не здесь для суда; я здесь для казни.

Warden Drumgoole Я требую освободить меня отсюда…!

[Леоне готовится дернуть за главный переключатель]

Captain Meissner Не делай этого, Леоне. Не делай этого. Расслабься.

Frank Leone Помнишь, так и должно быть? Ты стоял там, в этой же комнате, и говорил мне это сам! Хочешь съесть эти слова сейчас?

[Он готовится бросить главный переключатель]

Warden Drumgoole Фрэнк! Пожалуйста, Фрэнк. Не убивай меня. Это правда.

[выступает голос]

Warden Drumgoole Я признаю, мистер Мейсснер. Все, что он говорил, правда. Я подставил его; организовал убийство двух заключённых; послал одного из ваших людей изнасиловать ту девушку... Не убивайте меня, пожалуйста. Не...

Frank Leone Настало время расплатиться за то, что ты наswitchен.

[Он тянет рычаг; Драмгул реагирует соответствующим образом, но не умирает. Затем Леоне открывает коробку с предохранителями, давая Мейсснеру понять, что один из предохранителей отсутствовал. Фрэнк достаёт недостающий предохранитель из кармана и вручает его Мейсснеру]