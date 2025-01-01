Меню
Eclipse, Dallas, others [после ремонта Мустанга] Когда мы трезвые — волнуемся, работаем и думаем. Когда пьяные — играем, рискуем и пьём. Но когда наши настроения проходят, когда наш срок подходит к концу, мы надеемся, что нас похоронят вниз головой, чтобы надзиратель мог поцеловать нашу жопу!
Dallas Аминь!
Captain Meissner Заключенный... две вещи. Во-первых — я Мейснер. Во-вторых — никогда не лезь на рожон с Мейснером. Внутри.
Чинк Вебер [Леоне садится] Двигайся, Эйс. Это моё место.
[Леоне двигается]
Чинк Вебер Ага-ага, это тоже моё место.
Фрэнк Леоне Есть здесь хоть одно место, что не твоё?
Чинк Вебер Нет, все мои. Хочешь сесть — плати.
Чинк Вебер [Леоне встаёт] Не так быстро, Эйс. Я тебя не обдеру. Эта мелочь на шее? За неё место на день купишь.
Eclipse Скажи мне, с чего ты вообще угодил за решётку?
Frank Leone Однажды ночью эти отморозки вломились в гараж и зверски избили старика Галетти. Весь район об этом знал. Полиция тоже. Но, видимо, эти уроды были при делах, и копы ничего не сделали, а я сделал. В итоге после всей этой возни эти ребята оказались в больнице, а я — на 18 месяцев в Тредмор за тяжкое нападение.
Warden Drumgoole [после того, как Леоне заставил Драмгула сознаться, а затем раскрыл, что предохранитель электрического стула был удалён заранее] ... Отведите его в карцер, мистер Мейснер.
[Мейснер не двигается]
Warden Drumgoole И *кто-нибудь, снимите меня с этого стула*... Спасибо. Мистер Мейснер, *я сказал — отведите его в карцер*.
Captain Meissner Не могу. Берите надзирателя под стражу.
[Брейден надевает наручники на Драмгула]
Warden Drumgoole ... Прекратите! Я — начальник этой тюрьмы, и вы должны подчиняться моим — Прекратите! — Это была глупая исповедь, чтобы спасти свою шкуру. ТЫ С УМА СОШЁЛ, МЕЙСНЕР?
Captain Meissner Нет, а вот *ты* — да. И пока это дело не разберёт суд, ты *останешься* под нашей охраной.
Warden Drumgoole Я тебе ещё башку откручу за это. *Я твою чёрную жопу откручу*.
Captain Meissner Будешь иметь такую возможность. А теперь *я* тебе кое-что скажу. Если хоть *половина* того, что он
[имеется в виду Леоне]
Captain Meissner только что нам рассказал, окажется правдой, я увижу тебя снова в этом стуле... *Сам* нажму на кнопку... и в следующий раз, ЭТО *СРАЗУ* СРАБОТАЕТ.
[обращаясь к Брейдену]
Captain Meissner Отведите его.
Frank Leone ...Я просто хотел отбыть срок, капитан.
Captain Meissner Будет шанс. Отведите его.
Frank Leone Залетай!
Captain Meissner Вам выдадут одну брусок мыла и две рулона туалетной бумаги на месяц! Кто-то украдет... *поворот* — повернёшься к стене! Если кто-то украдёт или ты потеряешь — будешь вытираться своей же рубашкой! У тебя одна форма! Твой номер — пять один ноль! *Запомни* это! Это сектор Ц! Ты будешь есть, мыться и гулять вместе с сектором! Шесть построений в день! Пропустишь одно — в карцер! Два — я лично отправлю тебя в дом боли!
Frank Leone Ты меня не сломаешь!
Warden Drumgoole [Леоне инсценировал побег из Гейтвэй. Пока Мейсснер и Брейден ведут бесплодный поиск за пределами стен тюрьмы, Драмгул перепроверяет камеры видеонаблюдения из своего темного кабинета. Внезапно Фрэнк появляется из тени и приставляет нож к горлу надзирателю] ... Это тебе не пройдет. Ты ведь знаешь это, верно?
Frank Leone Я мог бы выбраться... Но я не собираюсь тратить жизнь на бегство от тебя.
[Он тащит Драмгула из кабинета надзирателя в камеру казни на Гейтвее]
Frank Leone Залезай внутрь, чёрт возьми! Запри дверь, запри её!
Warden Drumgoole Ты не можешь использовать меня как заложника...
Frank Leone Замолчи! Узнаешь этот стул? Ты его сделал, не так ли? Теперь садись в него. Сиди там! И даже думать не смей двигаться.
[Он пристегивает Драмгула к электрическому стулу]
Frank Leone Ты говорил, что устроишь мне экскурсию по аду; теперь я покажу тебе ад! Ладно, двигай ногой...! Ты подвёл Dallas, а потом поджарил его; теперь ты сам будешь жариться...! Ты заказал убийство First-Base, сломал ему чёртову шею...!
[Получив предупреждение о происходящем, Мейсснер и Брейден ведут отряд вооружённых охранников к камере казни]
Warden Drumgoole Это не сработает. Ты не достаточно умен. Ты просто гнида.
Frank Leone Замолчи! Посмотрим, кто здесь гнида.
Warden Drumgoole Ты не убийца. У тебя нет смелости убить другого человека, даже чтобы спасти свою жизнь.
Frank Leone Хочешь спорить...?
[Он включает генератор и запускает его на полную мощность]
Frank Leone Ещё десять лет, разве ты так говорил...? А как насчёт двадцати? Или может сорока...? Нет, неважно, что мне дадут; потому что ты не будет удовлетворён... пока не получишь меня за всю жизнь!
[Снаружи камеры казни Брейден подходит к ней тараном, а Мейсснер смотрит]
Captain Meissner Сделайте брешь. Ломайте её!
Frank Leone Да какого черта! Я ещё получаю пожизненное не за пустяк!
Captain Meissner ...Опирась на это, парень!
Warden Drumgoole ...Они сломают дверь, Фрэнк. И когда они войдут сюда, они разнесут твою чертову черепушку на части! Ты будешь умолять меня позволить им убить тебя!
Captain Meissner ...Давай, ломай.
[Леоне прикрепляет запястье к главному переключателю, который приведёт к электрическому стулу Драмгулу]
Captain Meissner Дави сильнее, чувак. Ещё сильнее! Надави на него!
[дверь сломана; Мейсснер и его люди входят в камеру казни]
Warden Drumgoole Нет!
Captain Meissner Сними стекло!
Warden Drumgoole Нет, не стреляйте! Он прикрепил себя к рукоятке. Не стреляйте, или вы...!
Captain Meissner Не стрелять. Расслабьтесь — НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ! Просто расслабьтесь.
Frank Leone Я рад, что вы здесь, Мейсснер. Это не было бы официально без свидетелей.
Warden Drumgoole Он блефует. Ему нужно, чтобы я взял на себя ответственность за его побег, как и раньше.
Frank Leone Расскажи им, как ты меня подставил, как всё устроил!
Warden Drumgoole Я не знаю, о чём ты говоришь.
Frank Leone Я говорю об убийстве Чинкa Вебера и об этом охраннике, которого ты послал, чтобы изнасиловать Мелиссу. Я говорю об этом сговоре, который ты заключил с Dallas, а затем порвал!
Warden Drumgoole Докажи это! Это твоя проблема, Фрэнк. Ты не сможешь доказать j### s###!
Frank Leone Мне не нужно доказывать j### s###. Я не здесь для суда; я здесь для казни.
Warden Drumgoole Я требую освободить меня отсюда…!
[Леоне готовится дернуть за главный переключатель]
Warden Drumgoole ... Нет!
Captain Meissner Не делай этого, Леоне. Не делай этого. Расслабься.
Frank Leone Помнишь, так и должно быть? Ты стоял там, в этой же комнате, и говорил мне это сам! Хочешь съесть эти слова сейчас?
[Он готовится бросить главный переключатель]
Warden Drumgoole Фрэнк! Пожалуйста, Фрэнк. Не убивай меня. Это правда.
[выступает голос]
Warden Drumgoole Я признаю, мистер Мейсснер. Все, что он говорил, правда. Я подставил его; организовал убийство двух заключённых; послал одного из ваших людей изнасиловать ту девушку... Не убивайте меня, пожалуйста. Не...
Frank Leone Настало время расплатиться за то, что ты наswitchен.
[Он тянет рычаг; Драмгул реагирует соответствующим образом, но не умирает. Затем Леоне открывает коробку с предохранителями, давая Мейсснеру понять, что один из предохранителей отсутствовал. Фрэнк достаёт недостающий предохранитель из кармана и вручает его Мейсснеру]
Frank Leone ... Работает лучше с этим.
Frank Leone Тело должно быть здесь, а мысли могут быть где угодно.
Фрэнк Леоне [после прибытия в Гейтвей] Вы ошиблись человеком! Вы ошиблись!
Начальник Драмгул Ошибок не бывает... Добро пожаловать в Гейтвей, Леоне.
Фрэнк Леоне Драмгул?
Капитан Мейснер Это начальник Драмгул, зек!
Начальник Драмгул Капитан?
Капитан Мейснер Убирайте его!
Braden Он бы воткнул тебе этот нож! За кого ты его прикрываешь?
Frank Leone У вас свои правила. У нас — свои.
Captain Meissner Каждый час, когда загорается свет, ты встаёшь, смотришь в камеру и говоришь своё имя и номер
[БЗЗЗЗЗ]
Captain Meissner Имя и номер!
Frank Leone [Леоне поворачивается к стене] Леоне. Пять десять.
Captain Meissner Смотри в камеру!... Имя и номер!
Frank Leone [Леоне поворачивается] Леоне. Пять десять.
Chink Weber [футбол отскакивает от Леоне] Чувствуешь что, Леоне?
Chink Weber Хочешь поиграть? У них на одного меньше.
Chink Weber [Леоне и Первый уходят] ЭЙ! Я к тебе обращаюсь!
[к Первому]
Chink Weber Эй, засранец! Когда уже ногти покрасишь и ответишь на кличку «сучка»?
First Base Эй, знаешь, у тебя рот на замок надо бы! Почему молчать не хочешь?
Warden Drumgoole [Леоне заперли в затемнённой комнате. Он оборачивается и видит электрический стул в стеклянной клетке. Драмгуул выходит из тени] Привет, Фрэнк. Раньше начальник тюрьмы спускался по тайному коридору из своего кабинета прямо в камеру казни... чтобы лично наблюдать за смертью преступника. В этом стуле было казнено 120 мужчин и 4 женщины, прежде чем его списали. Красиво, правда? Когда я пришёл в Гейтвей, всё было развалиной. Я восстановил его, привёл в идеальный порядок — чтобы напоминать, как всё должно быть... Прошло почти пять лет с тех пор, как ты сбежал из Тредмора, Фрэнк.
Frank Leone Время летит, когда весело.
Warden Drumgoole За все годы, что я был начальником, ты — единственный заключённый, которому удалось перелезть через мою стену.
Frank Leone Так я и читал в газетах.
Warden Drumgoole Конечно, читал. Ты и твои адвокаты сделали так, чтобы обо всём писали в газетах, не так ли? Не говоря уже о СМИ. Искажая правду и факты... превращая преступника в героя, а начальника — в преступника. Вы отняли у меня будущее. Ты и эти ваши сопливые политики, которые отправили меня сюда, в Гейтвей — худшую дыру системы.
Frank Leone Ты мог что-то сделать, а не усугублять! Или ты не веришь в то, чтобы делать лимонад из лимонов? В любом случае, до освобождения у меня оставалось всего две недели. Я просил — нет, *умолял* — дать мне час, чтобы навестить отца перед смертью. Ты мог бы разрешить мне короткий выход — с вооружённой охраной!
Warden Drumgoole Ты нарушил закон. И *я* был наказан за это!
Frank Leone Мне дали пять лет. Я отдал долг!
Warden Drumgoole Штату — не мне. Но ты ещё заплатишь.
Frank Leone У меня осталось всего шесть месяцев.
Warden Drumgoole В Гейтвее шесть месяцев могут стать пожизненным сроком... даже двенадцатью жизнями. Здесь может случиться всё, что угодно, если я того захочу. Каждая минута здесь — как срок. У тебя нет прав, если я их не дам. Ты не испытаешь здесь ни капли удовольствия, если я не разрешу. Это ад... и я собираюсь провести тебе экскурсию.
Manly [Мелисса пришла навестить Фрэнка в медпункте Гейтвея] ... Тридцать минут, Леоне. От начальника. Не прос***.
Melissa Ну, как ты себя чувствуешь?
Frank Leone Лучше, чем вчера, спасибо.
Manly Полчаса.
[Он смотрит на Мелиссу с вожделением]
Manly Если нужна помощь — дай знать, а? Я устрою ей такое, что она не забудет.
[Он уходит]
Melissa Все такие?
Frank Leone Некоторые ещё хуже. Но не парься. Ты отлично выглядишь.
Melissa А ты выглядишь...
Frank Leone Нет, не говори, как я выгляжу. Я стараюсь не думать об этом.
Melissa Я так соскучилась... Больше никаких разлук. Пообещай?
Frank Leone И я того же мнения.
[Манли снова появляется, смотрит на Мелиссу с вожделением]
Manly Красивый вид. Время вышло, Леоне.
Melissa Что с тобой?
Manly Какую часть "Время вышло" ты не поняла?
Melissa Начальник сказал — полчаса.
Manly Начальник передумал.
Melissa Что? Почему? Я хочу поговорить с начальником.
Manly Тебе лучше заткнуться, привести себя в порядок и уйти. Пошли, мадам.
[Он хватает Мелиссу и тянет её к выходу]
Frank Leone Не трогай её.
[Манли поворачивается и злобно смотрит на него]
Manly Что ты сказал? "Не трогай её?" Ты медленно соображаешь, приятель, да?
Melissa Эй, не указывай мне дорогу; я сама выйду.
Manly Что ты спешишь, сладенькая? Возвращайся в любое время, *я* тебя заставлю пищать.
[Мелисса корчит лицо от отвращения и вырывается]
Braden [Брейден находит Менли и двух охранников, которые мучают Леоне в его камере] Хватит! Кто на это приказал?
Manly Начальник тюрьмы. А тебе-то что?
Braden Начальник достаточно его ненавидит, чтобы убить? Потому что это не моя работа.
Manly Посмотри на нашего *чувствительного*; думает, что мы Леоне слишком грубо обращаемся. Ты кто, коп или зек?
Braden Хочешь меня? Давай!
[как Менли яростно нападает на Брейдена, в комнату входит Мейснер]
Captain Meissner Прекратите! Чёрт возьми, я сказал — прекратите! ПРЕКРАТИТЕ ЭТУ ХРЕНЬ!
[силой разнимает Брейдена и Менли]
Captain Meissner Твоя дубинка, мистер Брейден.
Manly [к Мейснеру] Приказ начальника.
[к Брейдену]
Manly Тебе повезло, что он появился, *трусишка*.
[Брейден бросается на него, но его останавливает Мейснер]
Captain Meissner Тогда пусть начальник скажет это мне. А ты — проваливай с глаз моих, пока я тебе ботинки лицом не начищу... жирная тварь!
Manly [оскорблённо] Что ты сказал? Попробуй повторить, жалкий безвольный уёпк...!
[Мейснер бьёт дубинкой Менли в солнечное сплетение; Менли опускается на колени, задыхаясь и хрипя]
Captain Meissner Убери его с глаз моих. Сейчас же.
[Брейден и другие охранники поднимают Менли и уводят]
Captain Meissner И больше не называй меня «жалким»!
[поворачивается к Леоне]
Captain Meissner Время вышло. Пошли.
Warden Drumgoole Фрэнк! Пожалуйста, Фрэнк. Не убивай меня. Это правда. Я признаюсь. Я признаюсь. Мистер Мейснер, всё, что он говорил — правда. Я его подставил. Всё. Пожалуйста. Не убивай меня. Не...
Warden Drumgoole [Леоне был обманут Драмгулом, заставившим его попытаться сбежать... вместе с Далласом, которого тоже подставляет надзиратель. Когда оба заключённых добираются до тёмной паровой станции в Гейтвее, их загоняют в угол охранники. Затем из тени появляется Драмгул.] Вовремя, Фрэнк.
Dallas Прости, чувак, ты был моим билетом отсюда.
Frank Leone Чёрт возьми! Ты всё это время меня подставлял?
Dallas Не всё время. Мне ещё 30 лет тут сидеть; я бы и половины не выдержал. Надзиратель сделал мне предложение!
Warden Drumgoole Неправда.
[В шоке Даллас резко разворачивается и смотрит на него.]
Warden Drumgoole Я не заключаю сделки с беглыми заключёнными.
Dallas Что ты несёшь? Ты же сказал, что если я...
Warden Drumgoole Заткнись. Ты возвращаешься в общак.
Dallas ЧТО...? Ты не можешь так со мной, надзиратель! Ты не можешь отправить меня обратно в общак! Они знают, что я сдал его! МЕНЯ УБЬЮТ, ТЫ, ЛЖИВЫЙ У#Б#К!
Warden Drumgoole Свой своих знает, да?
Dallas Я тебе помог, чёрт возьми! Ты сделал мне предложение, и я — !
Warden Drumgoole А ты был дурак, что согласился. Это твоя проблема, не моя. Мистер Мэнли, вы знаете, что делать.
[Мэнли и другие охранники избивают Далласа до полусмерти, пока Драмгул и связанный Леоне смотрят.]
Frank Leone Хватит.
Manly Иди на х#, Леоне!
Frank Leone Ты его убьёшь!
Manly Ага, рот один меньше кормить — вот в чём идея. А теперь сядь на него!
[Наконец, Драмгул даёт охране отступить; они оставляют Далласа, избитого и истекающего кровью, на полу.]
Warden Drumgoole Это автоматические 10 лет, Фрэнк, за вторую попытку побега. Я знал, что ты перейдёшь черту. Я сказал им, что ты отморозок. Теперь поверят. И тебе лучше поверить, что ты будешь здесь "почётным гостем" до конца своих дней. Он ваш, мистер Мэнли.
Manly Вот это сделка.
[Мэнли бросает стонущего и едва живого Далласа в сливной бассейн.]
Manly Видишь? Говно тоже всплывает, да?
