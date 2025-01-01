Stanley RosielloСлушай меня, слушай, папаша. Видишь ту девушку, что только что вышла? Если ты ещё раз покажешь ей кольцо за 1600 баксов, знаешь, что у тебя на надгробии напишут? Знаешь? "Я был настолько туп, что показал Фрэнни Малинканико кольцо за 1600 баксов." Понимаешь, о чём я?
Annie Yuckamanelli[после неловкой сессии поцелуев]О, Чико... ты устроил бардак!
Frannie MalincanicoЯ хочу это кольцо, Стэнли.
Stanley RosielloУ меня для тебя кольцо есть, Фрэн. Есть кольцо для тебя. Вокруг моей ванной.
David 'Chico' TyrellСлушай, если я захочу тебе позвонить — позвоню. Если не захочу — не позвоню. Понял?
Annie YuckamanelliНу, если я тут — я приду, если нет — не приду.
Butchey WeinsteinЭй, Эдди, почему, по-твоему, мы так много времени проводим в этом вонючем месте?
EddieНаверное, из-за моих яичных кремов.
[повторяющаяся фраза]
David 'Chico' TyrellТы мне доверяешь?
Stanley RosielloТеперь ты — голубь, понял? Ладно, закрой глаза. Давай. Смотри на меня. Ты летишь, летишь, летишь, пролетаешь горы, океан, руки устали, а ты всё дальше и дальше. А вот здесь, Чико, прямо здесь — смотри вниз, чувак. Смотри вниз. Видишь, что там внизу? Китай. Китай. Знаешь, что это значит? Китай. Ты в Токио, чувак. Мы в Токио.
David 'Chico' TyrellУ меня есть байк. Я могу куда угодно, чувак. Могу куда угодно!
Stanley RosielloВот в чём дело. Вот в чём весь смысл. Понимаешь, чтобы куда-то по-настоящему попасть, Чико, байк не нужен. Чтобы действительно куда-то попасть, нужна фантазия.
David 'Chico' TyrellНет, чувак! Можешь сколько хочешь фантазировать, но ты никогда не увидишь китайцев в Токио!
Crazy CohenКрейзи Коэн, Бутчи Вайнштейн, Вимпи Мургало, Стэнли Росиелло: [поют] Когда ты Лорд, Когда ты Лорд, Люди смотрят на тебя иначе, Обращаются с тобой почтительно, Зная, что ты Лорд, Зная, что ты один из них...