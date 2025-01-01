Меню
Киноафиша Фильмы Лорды Флэтбуша Цитаты из фильма Лорды Флэтбуша

Mr. Birnbaum Это красивое кольцо.
Stanley Rosiello Слушай меня, слушай, папаша. Видишь ту девушку, что только что вышла? Если ты ещё раз покажешь ей кольцо за 1600 баксов, знаешь, что у тебя на надгробии напишут? Знаешь? "Я был настолько туп, что показал Фрэнни Малинканико кольцо за 1600 баксов." Понимаешь, о чём я?
Annie Yuckamanelli [после неловкой сессии поцелуев] О, Чико... ты устроил бардак!
Frannie Malincanico Я хочу это кольцо, Стэнли.
Stanley Rosiello У меня для тебя кольцо есть, Фрэн. Есть кольцо для тебя. Вокруг моей ванной.
Frannie Malincanico Что мы скажем моей маме?
Stanley Rosiello Не знаю.
Frannie Malincanico Что я скажу священнику на исповеди?
Stanley Rosiello Не знаю.
Frannie Malincanico В какой одежде я пойду в школу?
Stanley Rosiello Не знаю.
Frannie Malincanico Ты станешь отцом!
Stanley Rosiello Я не хочу быть отцом. Понимаешь? Я не хочу быть отцом. Я слишком молод, чтобы быть отцом.
Frannie Malincanico Но ты достаточно взрослый, чтобы сделать меня беременной. - - И чтобы пойти в армию.
Frannie Malincanico Стэнли, я тебя люблю. Купи мне это кольцо!
Annie Yuckamanelli Знаешь, Чико, в этом мире есть вещи и похуже, чем жениться.
Frannie Malincanico Знаешь, всю жизнь я мечтала об обручении.
Annie Yuckamanelli Знаешь, Стэнли, у тебя самая лучшая девчонка во всём Бруклине.
Stanley Rosiello Да. Да, я знаю.
Annie Yuckamanelli У тебя действительно такая.
Jane Bradshaw Какого цвета у меня глаза?
David 'Chico' Tyrell Фиолетовые.
Frannie Malincanico Я опаздываю.
Stanley Rosiello На что?
Frannie Malincanico На друга! Я на месяц опоздала с другом.
Stanley Rosiello Чей это друг, Фрэн?
Frannie Malincanico Стэнли, я беременна! Эта резинка не сработала. Что ты будешь делать?
Stanley Rosiello Ты. Ты. Ты. Ты беременна, а не я. Ты.
David 'Chico' Tyrell Слушай, если я захочу тебе позвонить — позвоню. Если не захочу — не позвоню. Понял?
Annie Yuckamanelli Ну, если я тут — я приду, если нет — не приду.
Butchey Weinstein Эй, Эдди, почему, по-твоему, мы так много времени проводим в этом вонючем месте?
Eddie Наверное, из-за моих яичных кремов.
[повторяющаяся фраза]
David 'Chico' Tyrell Ты мне доверяешь?
Stanley Rosiello Теперь ты — голубь, понял? Ладно, закрой глаза. Давай. Смотри на меня. Ты летишь, летишь, летишь, пролетаешь горы, океан, руки устали, а ты всё дальше и дальше. А вот здесь, Чико, прямо здесь — смотри вниз, чувак. Смотри вниз. Видишь, что там внизу? Китай. Китай. Знаешь, что это значит? Китай. Ты в Токио, чувак. Мы в Токио.
David 'Chico' Tyrell У меня есть байк. Я могу куда угодно, чувак. Могу куда угодно!
Stanley Rosiello Вот в чём дело. Вот в чём весь смысл. Понимаешь, чтобы куда-то по-настоящему попасть, Чико, байк не нужен. Чтобы действительно куда-то попасть, нужна фантазия.
David 'Chico' Tyrell Нет, чувак! Можешь сколько хочешь фантазировать, но ты никогда не увидишь китайцев в Токио!
Crazy Cohen Крейзи Коэн, Бутчи Вайнштейн, Вимпи Мургало, Стэнли Росиелло: [поют] Когда ты Лорд, Когда ты Лорд, Люди смотрят на тебя иначе, Обращаются с тобой почтительно, Зная, что ты Лорд, Зная, что ты один из них...
Wimpy Murgalo из...
Butchey Weinstein Лордов...
Crazy Cohen Лордов...
Wimpy Murgalo Лордов...
Stanley Rosiello Ты — Лорд.
Wimpy Murgalo Ты раздобыл те лимоны?
Butchey Weinstein Лимоны?
Wimpy Murgalo Виноград.
Butchey Weinstein Виноград?
Wimpy Murgalo Косточки.
Butchey Weinstein Косточки!
David 'Chico' Tyrell Какого хрена карты тут при чём?
Stanley Rosiello Карты при чём очень даже. Слушай, я так думаю: чем больше читаешь карт, тем лучше знаешь, куда хочешь попасть.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мартин Дэвидсон
Martin Davidson
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Рени Пэрис
Мария Смит
Сьюзан Блейкли
Susan Blakely
Перри Кинг
Perry King
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Henry Winkler
Пол Джабара
Paul Jabara
Пол Мейс
Paul Mace
