Мартин Дэвидсон Martin Davidson
Киноафиша Персоны Мартин Дэвидсон

Мартин Дэвидсон

Martin Davidson

Дата рождения
7 ноября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Закон и порядок 7.8
Закон и порядок (1990)
Лорды Флэтбуша 6.0
Лорды Флэтбуша (1974)

Фильмография Мартин Дэвидсон

Жанр
Год
Закон и порядок 7.8
Закон и порядок
драма, криминал 1990, США
Лорды Флэтбуша 6
Лорды Флэтбуша The Lord's of Flatbush
мелодрама, драма, комедия 1974, США
