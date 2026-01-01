Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Дэвидсон
Martin Davidson
Мартин Дэвидсон
Мартин Дэвидсон
Martin Davidson
Дата рождения
7 ноября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.8
Закон и порядок
(1990)
6.0
Лорды Флэтбуша
(1974)
Фильмография Мартин Дэвидсон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
1990
1974
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Сценарист
1
Режиссер
2
7.8
Закон и порядок
драма, криминал
1990, США
6
Лорды Флэтбуша
The Lord's of Flatbush
мелодрама, драма, комедия
1974, США
