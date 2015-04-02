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Последний рубеж Последний рубеж
Киноафиша Фильмы Последний рубеж Отзывы о фильме «Последний рубеж»
Homefront Последний рубеж 2013 / США
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Последний рубеж»

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Сильвестр Сталлоне, любимый художник Русского музея, написал для Джейсона Стейтема, любимого актера русских женщин, сценарий, где крутой мужик едет в штат Луизиана, любимый штат сайта Kinoafisha, и всех уделывает. Собственно, этим кратким описанием содержание фильма исчерпывается целиком и полностью, но даже такой сюжет Сталлоне (к слову, когда-то далеко не худший американский сценарист) придумал не сам: подспорьем послужил одноименный роман ветерана Вьетнамской войны Чака Логана, живущего в…

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Оля 2 апреля 2015, 12:51
Достойный хороший фильм... Недостатков не заметила... 8,5/10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм среднячёк. на 3 с большим минусом . Джейсон Стэтхэм - как всегда на высоте !!!!!!!

Но фильм сам обычный , ничего крутого. А дочька его в фильме , это как всегда пол фильма мелодрамы. Не идёт Стэтхэму играть с детьми. Лучше пусть один и мочит всех =))))



6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andress 2 апреля 2015, 12:51
Отборное дерьмо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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