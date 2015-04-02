Наша рецензия

Сильвестр Сталлоне, любимый художник Русского музея, написал для Джейсона Стейтема, любимого актера русских женщин, сценарий, где крутой мужик едет в штат Луизиана, любимый штат сайта Kinoafisha, и всех уделывает. Собственно, этим кратким описанием содержание фильма исчерпывается целиком и полностью, но даже такой сюжет Сталлоне (к слову, когда-то далеко не худший американский сценарист) придумал не сам: подспорьем послужил одноименный роман ветерана Вьетнамской войны Чака Логана, живущего в…